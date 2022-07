Guido Bellido aconsejó a Pedro Castillo a mantener a Aníbal Torres como premier

Guido Bellido, congresista de la República.

El congresista de Perú Libre y expremier, Guido Bellido, declaró que, de ser él el presidente del Perú, mantendría a Aníbal Torres como titular del Consejo de Ministros, ya que es uno de los pocos que ha venido sosteniendo al Ejecutivo.

Bellido dijo esto tras lo revelado por su colega de bancada, Américo Gonza, sobre los posibles cambios que realizaría el mandatario Pedro Castillo en el Gabinete Ministerial.

“Yo ayer he estado con el premier y no le he escuchado comentar eso. Si yo fuera Pedro Castillo lo mantengo al Dr. Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros”, manifestó el parlamentario desde los Pasos Perdidos del Congreso de la República.

Pese a no querer que Torres Vásquez deje la PCM, el legislador se mostró a favor de realizar cambios dentro del gabinete, pero, consideró, que eso ya le correspondería evaluar al jefe de Estado.

“Eso corresponde al presidente. Yo pienso que el presidente hará una evaluación de los integrantes del Gabinete y tomará la decisión, si cambia a uno o dos, o más”, señaló el también exprimer ministro. “En todo momento siempre es bueno ajustar si algo falta, nada es perfecto”, añadió.

Asimismo, expresó que es “importante que el presidente siempre haga seguimiento a los ministros de Estado bajo los objetivos que se tiene y los resultados”.

¿QUÉ DIJO GONZA?

En una entrevista para Canal N, el parlamentario del lápiz sostuvo que se avecinan cambios dentro del gabinete por pedido expreso de Torres Vásquez, quien siente que su ciclo dentro del Consejo de Ministros ha culminado.

“El presidente ha anunciado que va haber un cambio de gabinete. Tengo entendido que lo va a hacer en los próximos días. Es una facultad exclusiva del presidente, no sé exclusivamente (quiénes saldrían)”, expresó Gonza.

“Sé que el señor Aníbal Torres ya está pidiendo (su cambio), cree que ha cumplido su ciclo y que debe dar espacio a otra persona. Nosotros agradecerle por los servicios prestados”, añadió.

De remover al actual premier de su cargo, el mandatario totalizaría cinco jefes del Gabinete Ministerial en un poco más de un año de gobierno. Antes de Torres, Héctor Valer, Mirtha Vásquez y Guido Bellido estuvieron a la cabeza de la PCM.

Cabe destacar que, en mayo del presente año, se dio a conocer que Aníbal Torres presentó su carta de renuncia al cargo que ostenta dentro del Ejecutivo. Sin embargo, el presidente le habría señalado que discutirían su dimisión en otra ocasión, pero que luego decidió no insistir en el pedido.

“No me voy a manejar por la prensa. No le voy a dar el gusto”, señaló tras recordar los pedidos de un sector de la clase política difundida a través de los medios de comunicación. Esto confirmó los rumores sobre que el Ejecutivo se estaba resquebrajando por dentro, y que él negaba en declaraciones que dio a la prensa en pasado 6 de abril.

“Les comunico que no he presentado mi renuncia, el gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país. En materia de vacunación, por ejemplo, lo hemos colocado entre los primeros países del mundo. En materia de educación, se ha logrado restablecer la mayoría de locales escolares, faltarán algunos. Se está trabajando intensamente, con la finalidad de ayudar a las personas más desprotegidas”, respondió Torres.

“En el momento en que yo presente mi renuncia al ministerio, al premiarato, lo haré con mucha alegría, como me ven en estos momentos, y con mucha lealtad. No voy a salir a criticar al presidente o al gabinete de ministros, eso es falta de lealtad, eso es falta de honestidad. Eso significa que solamente he estado en el cargo por la remuneración, por la mensualidad. Aquí lo ministros no estamos por eso. El señor presidente puede restructurar su gabinete en cualquier momento”, agregó.

