Mensaje a la Nación de Pedro Castillo EN VIVO desde el Congreso de la República

Pedro Castillo llega a su primer año de gobierno con serios cuestionamientos de corrupción. via REUTERS

Como es tradicional, el presidente Pedro Castillo se presentará hoy jueves 28 de julio ante el Congreso de la República para ofrecer su mensaje a la Nación. La presidenta del Parlamento, Lady Camones, convocó a sesión solemne y se estima que el discurso empezará alrededor de las 11 a.m. Más temprano (8:30 a.m.), las autoridades asistirán a la misa solemne y Tedeum en la Catedral de Lima.

El Consejo de Ministros, encabezado por Aníbal Torres, aprobó ayer miércoles el mensaje que dará el jefe de Estado. Está previsto que el mandatario sea recibido con honores propios de su cargo y, tras saludar a las autoridades presentes, pasará a hacer un balance de su primer año al mando del gobierno y los anuncios para los próximos meses .

Castillo llega en una situación compleja a su primer año en el gobierno. Una serie de acusaciones y varios indicios de corrupción en el Ejecutivo lo ponen contra las cuerdas, y los rumores de vacancia son cada vez más fuertes. Esta semana se conoció que Bruno Pacheco, quien fuera su brazo derecho cuando se desempeñó como secretario general de Palacio, se entregó a la justicia, lo que podría complicar aún más al jefe de Estado.

LA SORPRESA

En junio pasado, en el marco del XV Consejo de Ministros Descentralizado en Yauyos, Castillo aseguró que el mensaje a la Nación traería sorpresas a la población. “Vamos a dar este mensaje que va a traer más que una sorpresa a este pueblo peruano porque hemos venido a trabajar por el Perú” , aseguró el jefe de Estado desde Yauyos.

Existen muchas especulaciones sobre los anuncios que daría el mandatario. Algunos estiman que podría volver a traer a la mesa el tema de la Asamblea Constituyente, o podría tomar una decisión más drástica respecto al Congreso de la República. Aunque otra opción sería que anuncie el adelanto de elecciones y su renuncia voluntaria. Nada se descarta.

Congreso de la República elige a la Mesa Directiva 2022-2023

¿BOICOT AL MENSAJE?

Carlos Anderson, congresista no agrupado, dijo que planea retirarse del Hemiciclo cuando el presidente inicie su discurso. “ No tengo ningún deseo de escuchar al presidente (...) creo que hay un sector de la ciudadanía que desea expresar ese sentimiento de rechazo ante el cinismo y ante esta organización que se ha venido armando para proteger al presidente utilizando el poder”, acotó.

Agregó que el presidente debe “sentir en carne propia lo que significa el rechazo ciudadano” y los congresistas deben representar a esa ciudadanía. #No sé si alguno me hará caso, pero yo personalmente lo voy a hacer”, dijo.

Al respecto, la presidenta del Congreso, Lady Camones se mostró en contra de la propuesta. “Son posiciones de algunos congresistas [abandonar el hemiciclo], las respeto pero no las comparto”, señaló.

LO QUE ESPERAN LOS CONGRESISTAS

La congresista de Acción Popular, Maricarmen Alva, anunció que estará presente en la sesión solemne del 28 de julio para escuchar al mandatario, pero sus expectativas son bajas. “Yo, sinceramente, no espero nada. Ojalá que diga algo, pero lo primero que debe hacer es aclarar todo esto que está pasando, ¿no? Espero que no venga como que aquí no pasó nada. Pero la verdad es que nos hemos acostumbrado a que nunca diga nada sobre los problemas de corrupción y por todo lo que está pasando su familia”, declaró la extitular de Parlamento.

María del Carmen Alva fue presidenta del Congreso en el periodo 2021-2022. Foto: Andina

Por otra parte, el vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que espera que no pasemos un 28 de julio lleno de angustias, e invocó al presidente de la República, Pedro Castillo, que recapacite y tome la decisión de renunciar a su cargo.

Además, señaló que, para poder tener estabilidad a futuro, se necesita tomar decisiones drásticas y como Congreso arrancar de raíz la corrupción. En esa línea, pidió acelerar el caso de la vicepresidenta Dina Boluarte en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En tanto, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, indicó que el Gobierno de Pedro Castillo se cae a pedazos, y aseveró que es realmente evidente que los casos de corrupción llegan hasta el jefe de Estado. “Los parlamentarios debemos estar a la altura de la severísima crisis institucional que estamos viviendo”, agregó.

En ese sentido, señaló que al presidente de la República lo único que le queda es renunciar o ser vacado y que el 28 de julio no debería venir a dar un mensaje al Congreso, sino a presentar su carta de renuncia.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES

Las actividades oficiales por el 201° aniversario de la proclamación de la independencia del Perú se inician hoy jueves 28 de julio desde las 8:15 a.m. A esa hora, se dará el saludo del Gabinete Ministerial al presidente Castillo en la sede de Palacio de Gobierno.

Posteriormente, a las 8:30 a.m., los integrantes del Poder Ejecutivo se trasladarán a la Basílica Catedral de Lima para la tradicional misa solemne y tedeum por las Fiestas Patrias. A las 11 a.m. será la sesión solemne en el Congreso de la República, donde el jefe de Estado dirigirá el mensaje a la Nación .

Por la tarde, a las 5:30 p.m., se realizará el saludo del cuerpo diplomático y representantes de los organismos internacionales al mandatario en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. A las 6 p.m., el jefe de Estado recibirá el saludo de las altas autoridades de la Nación también en el Salón Dorado de la casa de Gobierno.

A las 6:30 p.m. se llevará a cabo la recepción oficial ofrecida por el presidente de la República a las altas autoridades de la Nación, al cuerpo diplomático y representantes de los organismos internacionales en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.

