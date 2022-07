Aníbal Torres califica de “vulgar periodista que falsea la verdad” a periodista Jaime Chincha

Premier Aníbal Torres encaró a Jaime Chincha por decir que le 'patina el coco'. Canal N

El presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, ha vuelto a protagonizar un altercado con la prensa, esta vez con el periodista de canal N Jaime Chincha. Durante una entrevista con el ministro Alejandro Salas, el hombre de prensa recordó la ocasión en que Torres emuló a Adolfo Hitler para luego señalar que al titular de la PCM “le patina el coco”. Minutos después el premier llamó a la casa televisiva.

“He escuchado tus insultos”, dijo Aníbal Torres al inicio de su intervención telefónica. “Serénate un poco. ¿Qué clase de periodista eres? Seguro uno sin tesis”, dijo dejando sorprendido a Chincha quien solicitó que repitiera lo que acababa de decir. El periodista insistió en que no había propalado insultos contra el presidente del Consejo de ministros, pero este le recordó la frase que lo motivó a llamar a Canal N.

“Que no te haya gustado el mensaje del presidente no quiere decir que me puedes insultar”, dijo Torres, pero Chincha negó nuevamente que haya insultado al premier. “¿No estás diciendo que a Aníbal Torres le patina el coco?”, refutó. Chincha defendió su postura señalando que el calificativo es meritorio para quien dice admirar a Adolfo Hitler, pero para entonces Torres seguía criticando al periodista.

“Tú eres un vulgar periodista que falsea la verdad”, fue la última frase que Chincha permitió decir al aire al premier. El hombre de prensa se mostró ofuscado por los calificativos usados y dio la orden para que se corte la comunicación. Por su parte, el ministro Alejandro Salas respaldó al premier. Segundos después, Chincha reconoció que se había excedido con la frase utilizada y envió una disculpa al premier.

Minutos antes de su llamada a canal N, Aníbal Torres publicó un tweet en el que si bien no se refiere directamente a Jaime Chincha, menciona irónicamente alguna de las críticas que había señalado el periodista durante el inicio de su programa. “Presidente Castillo: “Debo admitir que hemos cometido errores con algunas designaciones” Felipillo de la concentración de medio (8:30 p.m.): ¿Por qué el presidente no hizo ninguna autocrítica?”, escribió.

ATAQUES A LA PRENSA

A mediados de julio, Torres volvió a mencionar a Adolfo Hitler, pero esta vez para comparar la labor periodística con el actuar del genocida. Torres ha señalado que es la prensa capitalina peruana la que “desinforma” y “descontextualiza la información”. Segundos después hizo mención al líder del nazismo alemán. “Han adoptado el mecanismo que utilizó Mussolini en Italia, el fascismo; el nazismo que utilizó Hitler en Alemania, han adoptado la política de estos dos personajes, o sea, de utilizar la mentira como el mejor instrumento para destruir al adversario”, señaló.

El premier señaló que ha sido la labor de la prensa la misma que ha provocado que sea insultada y atacada. Esto luego de comentar lo sucedido con los periodistas de América Televisión que fueron secuestrados por las rondas campesinas de Chadín. Además, indicó que se le habría atacado al presidente por ser “un hombre de campo”. “¿Por qué la prensa tiene esta actitud? Es la primera vez que un profesor de campo de una escuela llega a la presidencia”, detalló Torres.

Durante la entrevista Torres señaló que la labor de la prensa está generando odio en los niños y jóvenes y pidió a los padres y madres de familia impedir que sus hijos vean este tipo de contenido. Además, señaló que un sector de la prensa se ha dedicado a tergiversar la información sin presentar ninguna prueba. Esto días después de que se mostraran videos de la cuñada del presidente Pedro Castillo ofreciendo obras en Chota.

