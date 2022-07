Pedro Castillo hará cambios en el gabinete ministerial “en los próximos días”, reveló un congresista de Perú Libre

Se avecinan cambios en el gabinete ministerial, según congresista de Perú Libre.

Se vienen cambios dentro del gabinete ministerial que encabeza Aníbal Torres, según contó el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, a quien el mismo presidente Pedro Castillo le habría revelado esta información.

En una entrevista para Canal N, el parlamentario del lápiz sostuvo que dichos cambios serían por pedido expreso de Torres Vásquez, ya que este considera que su ciclo dentro del Consejo de Ministros ha culminado.

“El presidente ha anunciado que va haber un cambio de gabinete. Tengo entendido que lo va a hacer en los próximos días. Es una facultad exclusiva del presidente, no sé exclusivamente (quiénes saldrían)”, expresó.

“Sé que el señor Aníbal Torres ya está pidiendo (su cambio), cree que ha cumplido su ciclo y que debe dar espacio a otra persona. Nosotros agradecerle por los servicios prestados”, añadió Gonza.

De remover al actual premier de su cargo, el mandatario totalizaría cinco jefes del Gabinete Ministerial en un poco más de un año de gobierno. Antes de Torres, Héctor Valer, Mirtha Vásquez y Guido Bellido estuvieron a la cabeza de la PCM.

LA VEZ EN QUE TORRES RENUNCIÓ A LA PCM

En mayo del presente año, se dio a conocer que Aníbal Torres presentó su carta de renuncia al cargo que ostenta dentro del Ejecutivo. Sin embargo, el presidente le habría señalado que discutirían su dimisión en otra ocasión, pero que luego decidió no insistir en el pedido.

“No me voy a manejar por la prensa. No le voy a dar el gusto”, señaló tras recordar los pedidos de un sector de la clase política difundida a través de los medios de comunicación. Esto confirmó los rumores sobre que el Ejecutivo se estaba resquebrajando por dentro, y que él negaba en declaraciones que dio a la prensa en pasado 6 de abril.

“Les comunico que no he presentado mi renuncia, el gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando por el bien del país. En materia de vacunación, por ejemplo, lo hemos colocado entre los primeros países del mundo. En materia de educación, se ha logrado restablecer la mayoría de locales escolares, faltarán algunos. Se está trabajando intensamente, con la finalidad de ayudar a las personas más desprotegidas”, respondió Torres.

“En el momento en que yo presente mi renuncia al ministerio, al premiarato, lo haré con mucha alegría, como me ven en estos momentos, y con mucha lealtad. No voy a salir a criticar al presidente o al gabinete de ministros, eso es falta de lealtad, eso es falta de honestidad. Eso significa que solamente he estado en el cargo por la remuneración, por la mensualidad. Aquí lo ministros no estamos por eso. El señor presidente puede restructurar su gabinete en cualquier momento”, agregó.

TORRES vs. CHINCHA

El presidente del Consejo de ministros volvió a protagonizar un altercado con la prensa, esta vez con el periodista Jaime Chincha. Todo empezó cuando, en una entrevista con el ministro Alejandro Salas, el hombre de prensa recordó la ocasión en que Torres emuló a Adolfo Hitler para luego señalar que al titular de la PCM “le patina el coco”. Minutos después el premier llamó a la casa televisiva.

“He escuchado tus insultos”, dijo Aníbal Torres al inicio de su intervención telefónica. “Serénate un poco. ¿Qué clase de periodista eres? Seguro uno sin tesis”, dijo. El periodista insistió en que no había propalado insultos contra el presidente del Consejo de ministros, pero este le recordó la frase que lo motivó a llamar al programa en vivo.

“Que no te haya gustado el mensaje del presidente no quiere decir que me puedes insultar”, dijo Torres, pero Chincha negó nuevamente que haya insultado al premier. “¿No estás diciendo que a Aníbal Torres le patina el coco?”, refutó. Chincha defendió su postura señalando que el calificativo es meritorio para quien dice admirar a Adolfo Hitler, pero para entonces Torres seguía criticando al periodista.

“Tú eres un vulgar periodista que falsea la verdad”, fue la última frase que Chincha permitió decir al aire al premier. El hombre de prensa se mostró ofuscado por los calificativos usados y dio la orden para que se corte la comunicación.

SEGUIR LEYENDO