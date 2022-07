Pedro Castillo y la parte que obvió de su discurso donde pide a Juan Silva y Fray Vásquez a entregarse a la justicia

Pedro Castillo en el Congreso de la República

El presidente de la República, Pedro Castillo, culminó su mensaje a la Nación en medio gritos y pedidos de renuncia por parte de los congresistas en el Pleno del Parlamento y esto provocó que el mandatario obviara una parte importante de su discurso en el que hace referencia a sus allegados y hoy prófugos de la justicia Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez.

“Conmino a los ciudadanos que se encuentran prófugos de la justicia y que el país reclama su comparecencia, a entregarse a las autoridades, pues el Perú quiere saber la verdad”, dice el documento oficial compartido en redes sociales.

El mensaje a la Nación de Castillo Terrones duró casi dos horas y en él dio un balance de su primer año de gobierno, además de nuevas promesas que fueron rechazadas por la oposición, que desde el ingreso del mandatario se mostraron en una actitud confrontacionista, incluso le dieron la espalda y hasta lo llamaron ‘corrupto’ en medio en que se dirigía a la Nación.

Al final de su presentación, Pedro Castillo intentó hacer dos pedidos, pero los gritos de los parlamentarios no dejaron que pudiera culminar. “Hacer una lucha frontal contra la corrupción y que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados los cuales presento en este acto y teniendo testigo al país, hago entrega con mucho respeto a través de la Mesa Directiva. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano!”, anunció entre gritos.

PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA

El exministro Juan Silva y el sobrino Fray Vásquez se encuentran desde el mes de marzo prófugos de la justicia. Ambos personajes son investigados por el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción, de integrar una organización criminal dentro del MTC, entre otros delitos que deberán responder si se ponen a derecho.

El abogado de Juan Silva manifestó que su patrocinado está dispuesto a entregarse y colaborar de la justicia, siempre y cuando le den garantías de un debido proceso. Pero del sobrino de Castillo Terrones no se ha pronunciado al respecto.

Durante el mensaje a la Nación, el presidente sostuvo que se someterá a la justicia a fin de esclarecer las acusaciones de presuntos delitos que pesan sobre él. “Reconozco el trabajo que se hace desde el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues en nuestra patria padecemos sed ancestral de justicia la que debe impartirse por igual y sin distinción de ideologías y colores políticos (...) Y aun cuando se injuria a mi familia a diario, y se ofende la majestad de la presidencia de la República, me someto a la justicia para aclarar los delitos que se me pretende imputar, con respeto al debido proceso y no a la justicia mediática. Mi deber siempre es decir la verdad, tal como me lo enseñaron mis padres, por lo que colaboraré en el marco de la Constitución”, indicó.

