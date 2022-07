Sheyla Rojas y Antonio Pavón: La historia de amor que se transformó en amistad y olvidó conflictos por su hijo

Sheyla Rojas y Antonio Pavón y los detalles de su historia de amor. Foto: composición.

La modelo Sheyla Rojas y el español Antonio Pavón iniciaron una relación bastante rápido en el reality de ATV, Combate, donde se conocieron, luego tuvieron un pequeño, pero debido una infidelidad por parte del extorero terminaron su romance.

A los meses, iniciaron diferentes disputas; varios de ellos a causa de la tenencia de su menor hijo, los años han pasado y hoy viven muy bien cada uno con su pareja. La influencer reside en México con su pareja el empresario Luis Miguel Galarza y por su lado Antonio vive con su prometida Joi en España.

Pero, ¿Cuáles fueron las razones de su rompimiento? Aquí te contamos la historia de su amor y los motivos por los que pusieron fin a su romance.

EL AMOR NACIÓ EN COMBATE

Antonio Pavón ingresó al programa de competencia, Combate, en el 2012 y quedó flechazo de inmediato de la competidora, Sheyla Rojas. Ni bien la vio, se quedó impactado con la belleza de la influencer y comenzó a pretenderla. Él no se cansaba de ser galante con ella y cada oportunidad que tenía decía que le encantaba como bailaba.

De tanto insistir, él conquistó su corazón y en abril decidieron iniciar una relación juntos, se lo contaron a sus compañeros, a los conductores y a toda la producción. Todo el mundo estaba feliz con la noticia.

Al poco tiempo, comentaron que Sheyla estaba embarazada, esperando un hijo varoncito del español. Ambos estaban ansiosos de esperar a su primogénito, mientras estaban en el programa ella pedía muchos antojos y Antonio se los cumplía.

Antonio Pavón y Sheyla Rojas. foto: facebook

PEDIDA DE MANO

Con motivo de celebrar el día de San Valentin, en febrero del 2013, el español fue al programa de Combate a sorprender a su pareja Sheyla Rojas, él llegó al set con la excusa de llevar una torta porque Sheyla tenía antojos; sin embargo, era parte de una sorpresa para pedirle matrimonio en vivo.

“Lo que yo siento es que todos los amores son bonitos, verdad? Pero el amor que yo siento por Sheyla es el amor más grande de este planeta. Nunca en mi vida he podido imaginar encontrar una mujer tan maravillosa como tú, por eso te quiero pedir si te quieres casar conmigo ” fueron las palabras del español. Ella aceptó y semanas después nación su bebé.

Antonio Pavón le propone matrimonio a Sheyla Rojas. (Video: ATV)

AMPAYARON A PAVÓN CON MILETT FIGUEROA

Un día antes del Día de la Madre en el 2013, Shey Shey se enteró de que su entonces pareja fue captado en una discoteca en Barranca con Milett Figueroa y otra joven, con las que se mostró muy entusiasmado y en gestos muy cariñosos.

Esto la entristeció mucho porque una fecha que debió ser llena de dicha porque la pasaría junto a su bebé, se vio opacada con la difusión de un ampay de Antonio. “Me dolió muchísimo, siento que se me cayó, me decepcionó muchísimo, me hizo mucho daño. No es que solo salió y se divirtió, no es que solo salió y bailó. Lo más importante en esto es que me mintió, me ocultó y la confianza que yo le tenía la agarró y la tiró a la basura. No quiero verlo ni escucharlo”, indicó entre lágrimas.

SHEYLA LO PERDONÓ Y REGRESARON

Tras verse expuesto, el torero se mostró muy arrepentido y le pidió perdón: “Nunca volverá a ocurrir en mi vida”, prometió. Realizo una serie de locuras para demostrarle que estaba dispuesto a recuperar su confianza y si que lo logró en el 2015, puesto que retomaron su relación.

Muchos años después, Antonio Pavón se presentó en el programa de Andrea Llosa y se sinceró y afirmó que engañó a la madre de su hijo. Lamentó lo que hizo porque aseguró que perdió la oportunidad de formar una familia.

“Me arrepentí porque yo soy amante de tener una familia, un hogar y haber sacado los pies del plato hace que la familia se rompa, ahí me arrepiento”, dijo en ‘Andrea al mediodía’.

En una reciente entrevista para América Hoy, Rojas comentó que perdonó a su expareja porque es padre de hijo que en ese entonces estaba muy pequeño y aún tenía la ilusión de mantener la familia unida.

“Una de las cosas más fuertes, en su momento, fue porque era el papá de mi hijo. Por los hijos a veces uno perdona, pero definitivamente se pierde la confianza y ya no es lo mismo”, expresó el último 1 de marzo, cuando visito el set de América Televisión.

Sheyla Rojas recuerda infidelidad de Antonio Pavón. (Video: América TV/ América Hoy)

TERMINARON DEFINITIVAMENTE

Pero pesa a todos los esfuerzo, la influencer decidió ponerle punto final a su romance con el siguiente mensaje: “Antonio y yo estamos separados hace varias semanas, luego de una crisis que viene de hace bastante tiempo. Venimos tratando de arreglar cosas, pero lamentablemente no se pudo. No vamos a regresar”, indicó en el 2015.

Sheyla Rojas elogió a Antonio Pavón como padre. (Foto: Captura/Instagram)

VIVIERON CONSTANTES CONFLICTOS POR SU HIJO

Por mucho tiempo Sheyla Rojas y Antonio Pavón tenían conflictos por la tenencia de su pequeño. Ella no permitía darle la tenencia de su pequeño a su padre, pero esto acabó en el 2021, cuando Pavón se llevó a su hijo a España para vivir con toda su familia paterna. Mientras que Sheyla estaba viviendo con su pareja Luis Galarza en México.

La situación entre ellos mejoró, puesto que, Sheyla viaja a España para visitar a su pequeño y Antonio y su prometida han viajado a México para llevar a Antoñito y visite a su mamá.

Al parecer, Antonio Pavón se lleva muy bien con la actual pareja de Sheyla y viceversa, la Leona Loca ha congeniado muy bien con Joi. Es más, Pavón no dudó en echarle flores a la pareja de su ex mientras daba detalles de cómo es su relación entre ambos. “Ahora ha venido Sir Winston (España), hemos salido los cuatro y la hemos pasado muy bien. Él es un caballero y yo con él me llevo muy bien”, expresó.

Asimismo, no dudó en referirse a la madre de su hijo, de quien dijo la ve muy tranquila con la relación sentimental que lleva. “Sheyla estuvo 20 días con Antonito y ahora estuvo con Luis y la hemos pasado bien. Ya luego se iban los dos de viaje romántico a París. La idea es que Sheyla vuelve y se irán a México con Antonito (...) Yo a Sheyla la veo con Luis muy bien. Parece serio, pero es muy gracioso. La veo muy feliz, tranquila y se le nota”, comentó.

Sir Winston viajó a España para encontrarse con Sheyla Rojas y la familia de Antonio pavón. (Foto: Instagram)

