Antonio Pavón revela cómo es su relación con Sir Winston, actual pareja de Sheyla Rojas

El español Antonio Pavón, expareja de Sheyla Rojas, dio detalles sobre cómo es su relación con Luis Miguel Galarza, también conocido como Sir Winston, y dio más detalles sobre la visita de ambos para el programa de Magaly Tv, la firme en la última edición de su programa del martes 26 de julio.

Según mencionó el papá de Antonito, la pasó muy bien teniendo en su casa a Sheyla y Luis y contó cómo fue la convivencia entre ellos y su pareja Joi Sánchez.

“Todos vivimos felices, sanamente. Sheyla ha estado acá como 20 días y con Joi se llevan muy bien, se han ido a ver a Daddy Yankee”, contó el extorero en conversación con Magaly Medina.

Pavón no dudó en echarle flores a la pareja de su ex mientras daba detalles de cómo es su relación entre ambos. “ Ahora ha venido Sir Winston, hemos salido los cuatro y la hemos pasado muy bien. Él es un caballero y yo con él me llevo muy bien”.

Asimismo, no dudó en referirse a la madre de su hijo, de quien dijo la ve muy tranquila con la relación sentimental que lleva. “Sheyla estuvo 20 días con Antonito y ahora estuvo con Luis y la hemos pasado bien. Ya luego se iban los dos de viaje romántico a París. La idea es que Sheyla vuelve y se irán a México con Antonito (...) Yo a Sheyla la veo con Luis muy bien. Parece serio pero es muy gracioso. La veo muy feliz, tranquila y se le nota”.

SHEYLA ROJAS Y ANTONIO PAVÓN ESTUVIERON JUNTOS CON SUS ACTUALES PAREJAS

Como se recuerda, hace unos días, el extorero publicó un vídeo en su Instagram oficial donde se le ve celebrando junto a su prometida Joi en una celebración con la marca Philip Plain en Marbella, España.

Lo que llamó la atención de sus seguidores y de toda la farándula fue la presencia de Sheyla Rojas y su pareja Luis Galarza, quienes también se divertían de lo lindo en dicho evento.

En otro momento, Pavón captó a Sheyla y Sir Winston bailando y disfrutando a sus anchas en un lujoso hotel de Marbella.

“¡Eso! ¡El paso del Chango!”, se escucha decir al español, mientras la madre de su único hijo se mueve al ritmo de las canciones del DJ. La exconductora enseña el baile a su novio y también aparece en escena la peruana que se robó el corazón de Antonio Pavón.

SHEYLA ROJAS Y ANTONIO PAVÓN LLEVARON A SU HIJO A CORRIDA DE TOROS

Según las imágenes que se compartieron en Magaly TV La Firme el pasado 12 de julio, Sheyla Rojas y Antonio Pavón llevaron a su menor hijo a las corridas de toros.

En las imágenes captadas se pudo ver cómo el pequeño Antonito es tan fanático como sus padres del llamativo evento que deja a los animales heridos, al borde de la muerte y muchas veces, hasta perecen.

En plena corrida, el menor logró quedarse con la oreja del toro que participó de la faena, ya que el torero peruano Andrés Roca Rey se lo regaló.

En el mismo evento en el que estuvieron los excombatientes y su familia también asistieron distintas personalidades de la conocida prensa rosa española, y entre ellas estuvieron el premio nobel peruano Mario Vargas Llosa y su pareja Isabel Preysler, la mamá de Enrique Iglesias, quien es una conocida socialité de este país. Fue la propia Sheyla Rojas quien aprovechó para grabarlos, dejando en claro que ellos siguen juntos, pese a rumores que habían terminado.

