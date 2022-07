Sheyla Rojas presiona a Sir Winston para que le pida matrimonio y hasta le da ultimátum: “Él ya sabe”

Sheyla Rojas presiona a Sir Winston para que le pida matrimonio. (Foto: Composición)

No es la primera vez que Sheyla Rojas expresa abiertamente que tiene muchos deseos de casarse con su pareja Luis Miguel Galarza Muro, conocido también como Sir Winston. Sin embargo, el mexicano aún no se ha decidido ha hacerle la propuesta formal.

Durante un enlace en vivo este 20 de julio, con En Boca de Todos, Tula Rodríguez le preguntó si era cierto que iba a desfilar vestidos de novia, y si ahí es donde elegiría el suyo para casarse. De inmediato, Sheyla Rojas indicó que esto no sería posible porque aún no le han pedido matrimonio.

“Sí voy a desfilar, pero si todavía no tengo el anillo, cuando tenga el anillo, pues Tula”, dijo con una gran sonrisa mientras mostraba dedo vacío. Ante ello, las conductoras del programa indicaron que harían un poco de presión para que de una vez su mexicano se decida.

Sheyla, entre risas, aprovechó que Sir Winston estaba rondando cerca de ella y no dudó en hablar mucho más fuerte. “Ahí viene, no no, pero él no va a salir. Sí, estoy esperando el anillo de compromiso”, gritó.

Maju Mantilla no se quedó atrás y le preguntó hasta cuánto tiempo estaría dispuesta a esperar para que su pareja se decida a dar el gran paso. “No, ya, yo creo que muy poco tiempo más, ya sabe, ya” , dijo la rubia en voz alta para que su novio la escuchara.

Sheyla Rojas presiona a su novio para que le pida matrimonio y hasta le da ultimátum. La rubia dijo que no esperará mucho tiempo. (Foto: América TV)

Como se recuerda, Sheyla Rojas y Sir Winston están en tratamiento para poder engendrar un bebé en los próximos meses. Sin embargo, la modelo fue bastante tajante al decir que antes de quedar embarazada, su intención era casarse.

Asimismo, indicó que su gran sueño es tener su familia y ha visto en Galarza Muro al hombre ideal para que sea el padre de sus hijos. Sin embargo, pese a que lo ha expresado en muchas oportunidades, y en diferentes entrevistas, el charro aún no se anima.

SIR WINSTON VIAJÓ A ESPAÑA POR SHEYLA ROJAS

No obstante, Sir Winston no ha dudado en demostrar el gran amor que le tiene a la exintegrante de Esto es Guerra, pues no ha dudado en sorprenderla y viajar hasta España donde ella se encontraba vacacionando con su hijo Antoñito. La pareja se reencontró y tuvo una amena reunión con Antonio Pavón, su novia Joi y la familia del torero.

Sir Winston viajó a España para encontrarse con Sheyla Rojas y la familia de Antonio pavón. (Foto: Instagram)

Como se sabe, Antonio Pavón y Sir Winston tienen una buena relación. Atrás quedaron las peleas entre la rubia y el español por la tenencia de su hijo. Ambos han llegado a un buen acuerdo y se llevan como toda un a familia.

Sir Winston viajó a España y se reencontró con Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas en España junto a Sir Winston y Antonio Pavón. (Video: Instagram)

