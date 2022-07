Sheyla Rojas capta a Mario Vargas Llosa e Isabel Presley en plaza de toros en España

Sheyla Rojas grabó a Mario Vargas Llosa y su novia Isabel Presley en plaza de toros.Fotos: composición

Sheyla Rojas fue a visitar a su hijo a España, pero no perdió la oportunidad de grabar a Mario Vargas Llosa junto a su novia Isabel Presley en la plaza de toros, donde la ex conductora estaba junto a Antonio Pavón, su pequeño Antoñito y la familia de él.

Ellos acudieron a ver al torero peruano Andrés Roca Rey, pero no imaginaron encontrarse con el premio Nobel en el primer día de la fiesta taurina de Estepona, localidad turística de Costa del Sol, Málaga. Sheyla no dudó en captar y grabar con su móvil a la pareja de la socialité española y de esta manera, descartar rumores de una separación entre el escritor peruano y la madre del cantante Enrique Iglesias.

Como se sabe, hace varios semanas, había el rumor que estaban distanciados, ya que el escritor se había retirado de la casa que compartía con Presley y se fue a otro departamento; sin embargo, la distancia no habría durado mucho, porque ya lucen juntos en varios eventos sociales.

La ‘Leona Loca’ ha estado por dos semanas en Málaga, España, disfrutando las vacaciones de su hijo en Eruopa. Como se puede en sus redes sociales, no deja de disfrutar de los días de playa y los paseos con la familia Galán.

Además, tiene una muy buena relación con Antonio Pavón y toda su familia española. Esto no fue ajeno a Magaly Medina, quien los felicito en su programa de la noche del 11 de julio.

La conductora de Magaly TV:La Firme, comentó que le encanta y felicita la relación que mantiene Sheyla Rojas y el torero, ya que ahora su hijo está creciendo en un ambiente estable y de paz.

“Este niño ahora comparte con su padre y madre, verlos compartir de forma cordial, no saben lo bien que le hacen a los niños. Eso debería entenderlo tantos padres tercos y obstinados. Hay que ser bien bruto para no darse cuenta el daño que se le hace a los hijos, tener tanto resentimiento, cólera y odio en el corazón cuando pueden dejar de lado su despecho y frustraciones personales y hacer algo por una criatura”, expresó Medina Vela.

Además, la periodista contó que la ex conductora de ‘Estás en Todas’ acompañará esta semana a su novio Luis Miguel Galaraza más conocido como ‘Sir. Winston’ a Budapest, Hungría, donde se llevará a cabo la carrera de Fórmula 1. El empresario del rubro de la construcción la recogerá en Madrid para ir a Hungría.

Luego de ello, Sheyla se irá a México con su pequeño para estar una temporada con su mamá y la familia materna de Antoñito. El cariño que le tiene Sr. Winston al menor sería tanto, que el pequeño ya tiene una habitación especial en el primer piso dentro de la casa del empresario mexicano.

Sheyla Rojas captó a Mario Vargas Llosa e Isabel Presley en España. Video: ATV/Magaly Tv: La Firme.

SHEYLA ROJAS QUIERE SER MADRE POR SEGUNDA VEZ

Sheyla Rojas y su novio Luis Miguel Galarza Muro iniciaron un tratamiento de fertilidad para convertirse en padres. La rubia concedió un enlace en vivo con América Hoy, donde no dudó en contar los pormenores de su primera cita con su médico, la cual se llevó a cabo en Guadalajara, en México.

La expareja de Antonio Pavón adelantó que tanto ella como su novio se encuentran bien de salud y aptos para convertirse en padres, y que lo que les recomendó el doctor es tomar unos medicamentos para fortalecer mucho más su sistema.

“Mi novio y yo queremos ser papás, ustedes saben que tuve mi hijo y pasé por muchos problemas en mi embarazo, entonces me dije que desde el día cero voy a tener un médico de cabecera que me ayude con absolutamente todo el proceso ”, relató la joven bastante emocionada.

Asimismo, señaló que no tendrá un embarazo por in vitro por recomendación del médico especialista. Sin embargo, el doctor sí la preparará para que pueda elegir el sexo de su bebé. Aunque de no llevarse a cabo, Sheyla remarcó que lo único que le importa es que su bebé llegue sanito a sus brazos.

Sheyla Rojas quiere ser madre de una niña con su actual pareja Sir Winston. (Foto: Instagram)

