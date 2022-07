La Voz Perú: Usuarios critican a Christian Yaipén por hacer cantar cumbia a concursantes de música urbana

Usuarios critican a Christian Yaipén por primer batalla. (Foto: Composición)

La noche de este lunes 25 de julio, iniciaron las batallas en La Voz Perú y cada uno de los entrenadores escogió a sus dos primeros rivales para ganar un pase a la siguiente ronda. Cada uno de los jurados se encargó de ponerle un reto difícil a sus participantes, pero el que llamó la atención fue Christian Yaipén.

El cantante de Grupo 5 decidió usar la música que conoce perfectamente para ponerla de reto a dos participantes de su equipo que poco conocen de este género. Para su primer show eligió a los participantes Elciem y Lil Cave, pero es importante precisar que ambos participantes trabajan con el género urbano.

Incluso, ambos se lucieron con su estilo y rapeando en sus audiciones a ciegas, pero el líder del grupo de Oro del Perú decidió ponerles otro reto muy diferente. Sin embargo esto no fue muy bien recibido por los televidentes, quienes de inmediato expresaron su rechazo en redes sociales.

PUEDES LEER: La Voz Perú: Integrantes del equipo de Noel Schajris protagonizaron un tenso momento en la etapa de batallas

A través de Twitter, diversos usuarios de mostraron en contra de la decisión de Yaipén, dejando entrever que ese género no tendría nada que ver con los participantes. Por esa razón, no sería una batalla con muchas ventajas para ambos. El tema que les tocó interpretar fue No tengo dinero de Juan Gabriel.

Usuarios critican a Christian Yaipén por primera batalla en La Voz Perú.

Usuarios critican a Christian Yaipén por primera batalla en La Voz Perú.

Usuarios critican a Christian Yaipén por primera batalla en La Voz Perú.

Usuarios critican a Christian Yaipén por primera batalla en La Voz Perú.

Pese al complicado reto, diversos usuarios elogiaron el trabajo de los dos participantes, quienes a pesar de estar fuera de su zona de confort, demostraron que pueden acoplarse a cualquier tipo de música. Muchos cibernautas se mostraron sorprendidos por la presentación y el estilo que le dieron en esta batalla que fue una de las primeras de la temporada.

Usuarios critican a Christian Yaipén por primera batalla en La Voz Perú.

Usuarios critican a Christian Yaipén por primera batalla en La Voz Perú.

Usuarios critican a Christian Yaipén por primera batalla en La Voz Perú.

¿POR QUÉ CHRISTIAN YAIPÉN ELIGIÓ ESA CANCIÓN?

Antes de empezar la batalla y cuando Christian Yaipén se encontraba con su equipo eligiendo a sus primeros participantes, sorprendió con esta revelación. Luego de llamar al frente a Elciem y Lil Cave, los llevó con su hermano Elmer Yaipén para su primer ensayo y dónde conocerían a la canción que van a interpretar.

En la sala de ensayo con piano, el menor de los Yaipén les pidió que tomarán los folder que tenían delante suyo y descubrieran juntos el ritmo que les tocaría interpretar en el escenario.

“De acuerdo a su audición a ciegas, nos imaginamos mas o menos que podían hacer y propuse esta canción que se presta para todo. Abran sus folders van a llevarse una gran sorpresa”, señaló un tanto ansioso mirando a sus competidores, quienes reaccionaron muy sorprendidos al ver la letra.

Tras ello, explicó atrás de cámaras que lo que buscaba con este reto era sacarlos de su zona de confort para que demuestren de qué están hechos. Además, aseguró que al estar en La Voz Perú, es importante mostrar todo el talento. “A Elciem y Lil Cave los saque de su zona de confort completamente. Cuando estaba armando las batallas me preguntaban si estaba seguro y decía que sí porque tienen que cantar de todo esta es La Voz Perú”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO