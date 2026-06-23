Informe del JEE propone archivar denuncia de Juntos por el Perú contra Alfredo Torres e Ipsos

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe del área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2 propone que se archive la denuncia que presentó Juntos por el Perú contra el presidente ejecutivo de Ipsos, Alfredo Torres, por las declaraciones donde daba como ganadora de la segunda vuelta a Keiko Fujimori.

“La verdad es que, en la mayor parte de los escenarios, gana Fujimori, pero ajustado. El porcentaje que estamos viendo ahora, que no incluye casi nada del voto en el extranjero, ni algunas zonas remotas del sur rural, ni las actas impugnadas, da una ligera ventaja a Sánchez. Sin embargo, los modelos que se han desarrollado, en la mayor parte de los casos, ponen a Fujimori ligeramente adelante”, es la declaración de Torres que Juntos por el Perú denunció.

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El partido del fraudista Roberto Sánchez alegó que el presidente de Ipsos hizo dicha afirmación sin que haya publicado el estudio de la encuestadora que lo sustentara. Sin embargo, el informe de Fiscalización sostiene que los hechos “no se encuentran referidos a una encuesta sobre intención de voto ni a un simulacro de votación, sino a declaraciones vinculadas a supuestos modelos o escenarios de estimación electoral”.

“En consecuencia, los hechos materia de denuncia no se encuentran comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales”, se lee.

JNE propone archivar denuncia de Juntos por el Perú contra Ipsos y Alfredo Torres

Por ello, dice el documento, la denuncia está fuera de los alcances del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Así, se descarta alguna infracción por parte de Ipsos.

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“Por tanto, no correspondería el inicio de un procedimiento sancionador contra IPSOS Opinión y Mercado S.A., salvo mejor parecer del Pleno”, concluye el informe.

El Pleno del JEE Lima Oeste 2 decidirá si acoge el informe y archiva la denuncia de Juntos por el Perú o, con otros argumentos, inicia un proceso sancionador.

Alfredo Torres pidió archivar caso

Alfredo Torres salió a desmentir que sus palabras se hubieran basado en un producto institucional de Ipsos. En declaraciones al programa Punto Final, el directivo explicó que cuando habló de una posible ventaja de Fujimori se refería a cálculos internos elaborados por distintos integrantes de su equipo —estadísticos, programadores y analistas de datos—, no a una encuesta formal. “Yo no soy la ONPE ni el jurado”, remarcó, al trazar una línea entre las estimaciones estadísticas de su empresa y las atribuciones del escrutinio oficial.

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Alfredo Torres, presidente ejecutivo de IPSOS Perú, analiza en Punto Final la proyección de los resultados de la segunda vuelta electoral. Un recorrido desde el simulacro de voto hasta el conteo oficial de la ONPE, explicando el empate técnico y el margen de error. - Latina Noticias

Torres describió esos cálculos como modelos simples trabajados en Excel, sin el nivel de desarrollo de una proyección formal, y precisó que en varios casos ya circulaban en redes sociales entre distintos analistas independientes. Desde su perspectiva, lo que hizo fue comentar públicamente una posibilidad que ya estaba en el debate, sin convertirla en una afirmación categórica.

El directivo también subrayó la trayectoria de Ipsos en mediciones electorales y recordó que la práctica habitual de la firma es publicar resultados junto con el margen de error, precisamente para evitar interpretaciones absolutas en escenarios de diferencias mínimas. En el conteo rápido difundido la noche de las elecciones, la ventaja de Sánchez sobre Fujimori era de apenas seis décimas, dentro de un margen de error de ±1,9%, lo que situaba el resultado en un empate técnico.

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