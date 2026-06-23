Ingeniero murió en Arequipa luego de ser hallado inconsciente y su familia sospecha que fue víctima de una banda de falsos taxis

Un ingeniero de 45 años falleció en Arequipa luego de recibir una brutal golpiza tras una reunión previa al Día del Padre. Su familia denuncia negligencia por parte de las autoridades y exige una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables. Buenos Días Perú

La muerte de un profesional de 45 años en Arequipa volvió a colocar bajo atención pública los riesgos asociados a la delincuencia que opera mediante vehículos utilizados como falsos taxis. El caso generó preocupación entre familiares, amigos y ciudadanos, debido a las circunstancias en las que la víctima fue encontrada y a los cuestionamientos planteados sobre las primeras acciones de investigación.

Royce García Casani, ingeniero de sistemas y trabajador vinculado a la obra de contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Sur), permaneció varios días internado en estado crítico tras sufrir graves lesiones en la cabeza. Su fallecimiento ocurrió después de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Goyeneche.

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La tragedia también impactó a su entorno familiar. García Casani era padre de una niña de nueve años y, según informaron sus allegados, residía temporalmente en Arequipa por motivos laborales. Tras conocerse su muerte, familiares procedentes de distintas regiones iniciaron gestiones para despedirlo y exigir el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Royce García Casani salió la noche del 19 de junio junto a compañeros de trabajo. El encuentro coincidió con una celebración previa al Día del Padre. Posteriormente acudió a locales ubicados en la avenida Dolores, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

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Testigos señalaron que el ingeniero abordó un vehículo gris al retirarse de la zona. Después de ese momento se perdió contacto con él durante varias horas.

La mañana siguiente fue encontrado inconsciente en el sector de Jerusalén, en el distrito de Mariano Melgar. Personal de serenazgo lo trasladó al Hospital Goyeneche para recibir atención médica de emergencia.

Imágenes de seguridad fortalecen las sospechas

Royce García Casani, ingeniero de sistemas de 45 años, falleció tras permanecer varios días internado por un traumatismo encefalocraneano grave. Visuales IA Scribnews

Las grabaciones de cámaras de vigilancia adquirieron relevancia dentro de las indagaciones. Según la versión difundida por los familiares, las imágenes muestran a García Casani dentro de un automóvil y posteriormente revelan el momento en que es abandonado en la vía pública.

Los registros también evidenciarían que uno de los ocupantes del vehículo revisó las pertenencias de la víctima antes de retirarse del lugar. Estos elementos alimentaron la hipótesis de que el ingeniero fue víctima de una organización dedicada a captar pasajeros mediante la modalidad de falsos taxistas.

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Los familiares indicaron que el teléfono celular del profesional no fue encontrado. En contraste, otros documentos personales sí aparecieron entre sus pertenencias.

Tras su ingreso al Hospital Goyeneche, los médicos diagnosticaron un traumatismo encefalocraneano grave. Debido a la complejidad de las lesiones, fue sometido a procedimientos de emergencia e internado en cuidados intensivos.

La gravedad del cuadro clínico mantuvo en alerta a sus familiares durante varios días. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el ingeniero falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Su hermano, Jonatan García, confirmó la noticia al señalar: “Lamentablemente, tenemos que comunicar el sensible fallecimiento de mi hermano como consecuencia del traumatismo encefalocraneano grave. Es lamentable que hayamos sufrido su pérdida profunda…”.

Familiares cuestionan la respuesta inicial

Tras el fallecimiento, los cuestionamientos se concentraron en las actuaciones realizadas durante las primeras horas posteriores al hallazgo.

Jonatan García sostuvo que existió un amplio intervalo entre el ingreso de la víctima al hospital y la elaboración de documentación policial relacionada con el caso. Según manifestó, tampoco se ejecutaron de inmediato diligencias que permitieran preservar información relevante para la investigación.

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Durante una intervención pública, indicó: “Sin embargo, hasta las siete y treinta de la noche, esto es catorce horas después de ocurrido el ingreso de mi hermano, ninguna autoridad, ni el serenazgo ni la Policía Nacional del Perú, ha realizado algún acto de investigación”.

Asimismo, señaló que “no se han realizado las pericias médicas que conforme a ley se establecen, ni exámenes toxicológicos que permitan saber qué es lo que ha ocurrido con mi hermano”.

Los familiares también expresaron preocupación porque, según afirmaron, el caso no llegó oportunamente a las unidades especializadas encargadas de investigaciones criminales.

Hipótesis sobre la desaparición del celular

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- agencia Andina

La ausencia del teléfono móvil abrió nuevas interrogantes. Los parientes de la víctima consideran posible que durante las horas en las que permaneció desaparecido se produjera algún tipo de retención ilegal destinada a obtener información financiera.

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Jonatan García explicó: “Nosotros presumimos que como el teléfono celular no ha sido hallado, no se encuentra, tenemos tarjetas o billeteras virtuales vinculadas”.

En la misma declaración añadió: “Quiero presumir, o lo digo como hipótesis, que ha sido hasta secuestrado y torturado para que pueda dar las claves y se disponga en el retiro de estos dineros”.

Ante estas sospechas, la familia solicitó que se evalúen los movimientos bancarios y digitales realizados durante el periodo en que Royce García permaneció desaparecido.

Pedido de justicia y despedida

El padre de la víctima viajó desde Apurímac para acompañar a su hijo durante sus últimos días de vida. Tras conocer el desenlace, pidió a las autoridades acelerar las investigaciones.

“Quiero pedir a las autoridades de esta hermosa tierra de Arequipa que hagan justicia, busquen la verdad. Yo como padre pido que se hagan las investigaciones correspondientes”, expresó.

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Mientras continúan las diligencias para identificar a los responsables, familiares y amigos preparan las exequias. Los restos de Royce García Casani serán trasladados a Apurímac para su sepultura. Antes de ello, recibirá homenajes de allegados y excompañeros vinculados a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.