La Voz Perú: Integrantes del equipo de Noel Schajris protagonizaron un tenso momento en la etapa de batallas

Briela Cirilo y Milagros Fonseca no tuvieron mucho tiempo de ensayo. (Foto: Captura)

Este lunes 25 de julio, La Voz Perú comenzó con la etapa de batallas donde cada participante de los diferentes equipos se enfrentan para conseguir un lugar para la siguiente ronda. El primer enfrentamiento de la noche se dio entre Briela Cirilo y Milagros Fonseca, ambas integrantes del team de Noel Schajris.

Las dos salieron al escenario para entonar la canción en ingles “Peaches” de Justin Bieber. Pese a tener una buena presentación, fue Daniela Darcourt quien notó que había una pequeña rivalidad, pues en lugar de cantar a dúo, señaló que cada una quería sobresalir por encima de la otra.

“Ambas tienen voces increíbles, pero de un momento a otro sentí que esa magia entre ustedes se rompió. Quiero preguntarles si realmente lo han sentido así o ha sido un tema de organización. Me hubiera gustado escucharla más compacta de armonías hablando”, dijo la salera.

PUEDES LEER: La Voz Perú 2022: ¿Quiénes serán los coaches invitados en el concurso?

Por su lado, Briela Cirilo confesó que no hubo mucho tiempo de ensayo. “Lo que pasa es que hubo poco ensayo”. Rápidamente, Cristian Rivero acotó que, según lo que le informa la producción, todos los concursantes tienen igualdad en cuestión a los horarios para practicar.

“¿Esa falta de tiempo viene producto de alguna de ustedes?”, preguntó y fue Milagros Fonseca quien contestó, dejando entrever que por su lado hay más compromiso en la competencia mandando una indirecta a su compañera. “Lo que pasa es que también hay que ponerle mucho compromiso. A veces hay que abandonar ciertas cosas para venir acá. Yo lo he dado todo”.

La integrante de ‘Son tentación’ no se quedó callada. “El tema del trabajo, el tiempo y el cansancio. No me estoy excusando, pero en los ensayos que tuvimos pudimos ver la estructura y tal vez no tanto lo vocal. Entonces sí acepto que nos faltó juntarnos y es cierto“.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Las redes sociales no tardaron en volver tendencia a La Voz Perú luego de ver que ambas participantes se enfrentaron. Sin embargo, lo que más destacaron los cibernautas fue lo que sucedió luego que Noel Schajris escogiera a Briela Cirilo para que se quede en su equipo, eliminando Milagros Fonseca.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Foto: Twitter

SEGUIR LEYENDO