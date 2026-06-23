Las empresas tendrán hasta 2029 para adaptarse a la nueva ISO 14001 sobre gestión ambiental

La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó el 15 de abril una actualización de la norma ISO 14001, el estándar más reconocido a nivel internacional para la gestión ambiental en empresas y entidades públicas. La nueva versión establece una mayor integración del cambio climático en los sistemas de gestión ambiental y modifica los plazos para la vigencia de los certificados existentes.
De acuerdo con información obtenida por Infobae, la norma entró en vigencia el mismo día de su publicación y ha fijado un periodo de transición de tres años. Las organizaciones que posean la certificación bajo la versión 2015 tendrán hasta abril de 2029 para renovar sus credenciales, debiendo realizar la auditoría de transición a más tardar en 2028. Este cambio afectará a miles de empresas que actualmente operan bajo la versión previa del estándar.
PUBLICIDAD
Según Julio Ubarnes, gerente de Certificaciones de SGS Perú y Ecuador, la norma ahora exige que el análisis del contexto organizacional contemple los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. “La norma incorpora el cambio climático como parte del análisis del contexto organizacional, promoviendo que las empresas consideren los riesgos y oportunidades asociados a este fenómeno en su planificación estratégica y operativa. También hace énfasis en el uso sostenible de los recursos naturales y la protección de ecosistemas”, detalló el ejecutivo en diálogo con Infobae.
Cambios clave en la estructura y transición obligatoria
Un apartado relevante de la actualización es la incorporación de la cláusula 6.3, que exige que la gestión del cambio en el sistema ambiental sea estructurada y planificada, para evitar impactos negativos en el funcionamiento del sistema. “Esta no era una obligación en la versión 2015. Con esta actualización, la ISO 14001 se alinea con el anexo SL, el marco creado por la ISO para que sus diversos estándares sigan una estructura similar, facilitando su integración”, explicó Ubarnes.
PUBLICIDAD
La norma también presenta modificaciones menores, como la obligación de que la información documentada esté disponible —y no solo conservada— y ajustes en la terminología que no afectan el fondo de los requisitos. “En la anterior versión de la norma se señala que se debe mantener o conservar la información documentada, ahora se indica que esta deberá estar disponible. Además, hay modificaciones en la terminología utilizada, que son principalmente de forma y no de fondo”, añadió el gerente de SGS Perú y Ecuador.
Los certificados emitidos bajo la versión 2015 caducarán en 2029, por lo que las empresas deberán completar la auditoría de transición antes de 2028. Para Ubarnes, lo recomendable es realizar este proceso lo antes posible y evitar esperar hasta la fecha límite: “No obstante, lo recomendable es llevarla a cabo lo antes posible y no esperar hasta la fecha límite”.
PUBLICIDAD
Sectores y nuevas certificaciones en auge
Aunque la ISO 14001 se aplica en múltiples sectores, la mayor demanda proviene de la minería, hidrocarburos, construcción y metalmecánica, actividades que, por la naturaleza de sus operaciones, requieren de una gestión ambiental rigurosa y están cada vez más vinculadas con la continuidad de los negocios. El 95% de las empresas acreditadas buscan recertificarse, según datos de SGS.
El mercado peruano presenta una madurez significativa en la adopción de los estándares ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo). “Para las empresas que forman parte de cadenas de producción que se orientan al mercado global contar con las tres certificaciones es imprescindible si no quieren perder competitividad. En tanto, en el mercado peruano, todavía es un gran diferenciador al momento de concursar en licitaciones privadas y públicas”, subrayó Ubarnes.
PUBLICIDAD
En los últimos años han aumentado otras certificaciones, como la ISO 37001 de gestión antisoborno y la verificación de la ISO 14064 para medición de huella de carbono. El gerente de SGS Perú y Ecuador anticipó que la ISO 50001, enfocada en la gestión energética, comenzará a cobrar relevancia en Perú, tras su promoción en países como Chile y Ecuador.
Más Noticias
Roberto Sánchez tras desconocer el balotaje: “Keiko Fujimori ya está gobernando. No le tengo miedo”
El candidato de Juntos por el Perú cuestionó la legitimidad del proceso electoral y acusó a su rival de ejercer control sobre el Parlamento. “Este es el gobierno parlamentario de la ‘señora K’”, dijo
Jefferson Farfán muestra misteriosa imagen en señal de prueba y vuelve a retar a Magaly Medina por posible querella: “¡Hazlo, sin miedo!”
La disputa entre la presentadora y el exdelantero suma acusaciones legales, anuncios de pruebas y una denuncia policial por amenazas que involucran a sus entornos más cercanos
‘Combate’ regresa a la TV: la ‘reina madre’ y más figuras emblemáticas serían parte de este reencuentro con sus fans
El conductor de ‘Eso háblalo’ sorprendió al revelar que el reality peruano regresa en documental, prometiendo reunir a los protagonistas que hicieron historia y cautivando nuevamente a los seguidores de los equipos rojo y verde
Olinda Castañeda reaparece con reflexivo mensaje tras la muerte de su expareja Jean Francois Dietlin
La exmodelo compartió un mensaje en redes sociales después del fallecimiento del padre de su hija. Fiel a la espiritualidad que la acompaña, reapareció con unas palabras que invitan a la reflexión.
El miedo económico y la expectativa política marcan el estado de ánimo de los peruanos en redes sociales tras las elecciones
Un análisis de LatAm Intersect revela que el 77% de las conversaciones digitales sobre política refleja anticipación ante el nuevo gobierno, mientras la inflación concentra la angustia financiera de los usuarios
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD