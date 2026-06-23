Las empresas tendrán hasta 2029 para adaptarse a la nueva ISO 14001 sobre gestión ambiental

Para Roque, "hoy hay que mirar no solo lo técnico, sino también el impacto social y ecológico de cada proyecto" (Foto: Shutterstock)

La Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó el 15 de abril una actualización de la norma ISO 14001, el estándar más reconocido a nivel internacional para la gestión ambiental en empresas y entidades públicas. La nueva versión establece una mayor integración del cambio climático en los sistemas de gestión ambiental y modifica los plazos para la vigencia de los certificados existentes.

De acuerdo con información obtenida por Infobae, la norma entró en vigencia el mismo día de su publicación y ha fijado un periodo de transición de tres años. Las organizaciones que posean la certificación bajo la versión 2015 tendrán hasta abril de 2029 para renovar sus credenciales, debiendo realizar la auditoría de transición a más tardar en 2028. Este cambio afectará a miles de empresas que actualmente operan bajo la versión previa del estándar.

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A drone view of the world's largest iron ore mine, run by Brazilian mining company Vale in the middle of a vast rainforest preserve, where autonomous mining vehicles are used to increase productivity by operating around the clock in hazardous environments, at Carajas National Forest in the Amazonian state of Para, Brazil, October 8, 2025. REUTERS/Jorge Silva

Según Julio Ubarnes, gerente de Certificaciones de SGS Perú y Ecuador, la norma ahora exige que el análisis del contexto organizacional contemple los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. “La norma incorpora el cambio climático como parte del análisis del contexto organizacional, promoviendo que las empresas consideren los riesgos y oportunidades asociados a este fenómeno en su planificación estratégica y operativa. También hace énfasis en el uso sostenible de los recursos naturales y la protección de ecosistemas”, detalló el ejecutivo en diálogo con Infobae.

Cambios clave en la estructura y transición obligatoria

Un apartado relevante de la actualización es la incorporación de la cláusula 6.3, que exige que la gestión del cambio en el sistema ambiental sea estructurada y planificada, para evitar impactos negativos en el funcionamiento del sistema. “Esta no era una obligación en la versión 2015. Con esta actualización, la ISO 14001 se alinea con el anexo SL, el marco creado por la ISO para que sus diversos estándares sigan una estructura similar, facilitando su integración”, explicó Ubarnes.

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La norma también presenta modificaciones menores, como la obligación de que la información documentada esté disponible —y no solo conservada— y ajustes en la terminología que no afectan el fondo de los requisitos. “En la anterior versión de la norma se señala que se debe mantener o conservar la información documentada, ahora se indica que esta deberá estar disponible. Además, hay modificaciones en la terminología utilizada, que son principalmente de forma y no de fondo”, añadió el gerente de SGS Perú y Ecuador.

Los certificados emitidos bajo la versión 2015 caducarán en 2029, por lo que las empresas deberán completar la auditoría de transición antes de 2028. Para Ubarnes, lo recomendable es realizar este proceso lo antes posible y evitar esperar hasta la fecha límite: “No obstante, lo recomendable es llevarla a cabo lo antes posible y no esperar hasta la fecha límite”.

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FILE PHOTO: People walk past an installation depicting barrel of oil with the logo of Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) during the COP29 United Nations climate change conference in Baku, Azerbaijan November 19, 2024. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Sectores y nuevas certificaciones en auge

Aunque la ISO 14001 se aplica en múltiples sectores, la mayor demanda proviene de la minería, hidrocarburos, construcción y metalmecánica, actividades que, por la naturaleza de sus operaciones, requieren de una gestión ambiental rigurosa y están cada vez más vinculadas con la continuidad de los negocios. El 95% de las empresas acreditadas buscan recertificarse, según datos de SGS.

El mercado peruano presenta una madurez significativa en la adopción de los estándares ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (gestión ambiental) e ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo). “Para las empresas que forman parte de cadenas de producción que se orientan al mercado global contar con las tres certificaciones es imprescindible si no quieren perder competitividad. En tanto, en el mercado peruano, todavía es un gran diferenciador al momento de concursar en licitaciones privadas y públicas”, subrayó Ubarnes.

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Obreros trabajan en una construcción en Tegucigalpa (Honduras), en una imagen de archivo. EFE/ Gustavo Amador

En los últimos años han aumentado otras certificaciones, como la ISO 37001 de gestión antisoborno y la verificación de la ISO 14064 para medición de huella de carbono. El gerente de SGS Perú y Ecuador anticipó que la ISO 50001, enfocada en la gestión energética, comenzará a cobrar relevancia en Perú, tras su promoción en países como Chile y Ecuador.