La Voz Perú: exintegrante del Grupo 5 participó en audición y emocionó a Christian Yaipén

Participante de La Voz Perú emocionó a Christian Yaipén. (Foto: Captura de Latina)

La Voz Perú sigue en su etapa de audiciones a ciegas y lo único que le importa a los coaches del reality musical es el talento de los participantes, por lo que cada vez que llega un nuevo concursante, se toman unos minutos para escuchar su voz y decidir si realmente lo quieren en su equipo o no.

Son muy pocas veces las que los cuatro entrenadores voltean a la misma vez para pelear por convencer al participante a que ingrese a su grupo. Ese fue el caso de Edu Lecca, un excantante de Grupo 5 y de otras orquestas de cumbia que hizo emocionar a más de uno.

Para impresionar a todos los que se encontraban presentes, el cumbiambero interpretó el tema “Nunca voy a olvidarte” de Cristian Castro. De manera inmediata, Christian Yaipén volteó de inmediato y bloqueó a su compañero Noel Schajris para que no lo puedan elegir.

El actual vocalista del Grupo 5 quedó bastante sorprendido al ver a su excompañero sobre el escenario y no dudó en destacar su talento. “ Soy cumbiambero, canto en grupos de cumbia, conozco a mi hermano Christian ”, señaló Edu Lecca.

Asimismo, Yaipén se bajó de su silla de entrenador y corrió a abrazarlo para darle la bienvenida al programa. “¿Sabes por qué (volteé de inmediato)? Porque he tenido la oportunidad de tenerlo en el Grupo 5. He trabajado tanto tiempo con Edu que ni bien empezó (apreté el botón). Me siento muy feliz, muy emocionado que estés aquí parado Edu ”, añadió.

Los entrenadores, entre Daniela Darcourt y Eva Ayllón hicieron hasta lo imposible para tenerlo en su equipo, incluso la criolla le ofreció grabar un tema juntos si iba a su equipo, pero no pudieron convencerlo.

Pese a la insistencia de los otros entrenadores, Edu Lecca tenía claro que quería ir con Christian Yaipén. “ Muchas gracias a todos los entrenadores, pero en esta oportunidad me voy con Christian Yaipén ”, comentó.

El cumbiambero no pudo evitar mostrar su emocionar al saber que lo habían elegido, por lo que corrió a abrazar al participante. “Este es un diamante y qué viva Trujillo Edu Lecca”, dijo emocionado el líder del Grupo 5.

Christian Yaipén se sorprendió al ver a su excompañero del Grupo 5 audicionando en La Voz Perú.

Noel Schajris bailó cumbia con Christian Yaipén

El líder del Grupo 5 se mostró muy emocionado que el participante prefiera estar en su grupo. Por ello, bailó un poco del género que lo caracteriza y, rápidamente, el exintegrante de Sin Bandera quiso seguirle el ritmo copiando sus movimientos de cadera y brazos.

Noel Schajris y Christian Yaipén se llevaron los aplausos del público y el de sus compañeras de jurado, Daniela Darcourt y Eva Ayllón. Posteriormente, el cumbiambero señaló que se encargará de que el compositor perfecciones sus pasos de cumbia.

SEGUIR LEYENDO: