Este lugar de Lima se consolida como el atractivo turístico más visitado del Perú, superando incluso a Machu Picchu en afluencia

El turismo en Perú muestra una recuperación gradual, con crecimiento del flujo internacional. Composición: Infobae

El movimiento turístico en Perú durante los primeros meses del año mostró una combinación de recuperación gradual de los flujos internacionales y una fuerte presencia del turismo interno. Los datos más recientes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reflejan que algunos de los principales atractivos del país concentraron cientos de miles de visitantes, con una participación predominante de viajeros nacionales en varios destinos emblemáticos.

En este contexto, los espacios recreativos urbanos mantuvieron una posición destacada dentro de las preferencias del público. Al mismo tiempo, áreas naturales protegidas y sitios patrimoniales continuaron atrayendo visitantes nacionales y extranjeros, lo que evidencia la diversidad de la oferta turística peruana.

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Las cifras difundidas por el Viceministerio de Turismo también permiten observar el comportamiento de los mercados emisores internacionales, las principales rutas de ingreso al país y las tendencias de viaje de los ciudadanos peruanos hacia el exterior durante el periodo analizado.

El Circuito Mágico del Agua lideró las visitas turísticas

Lima celebró la apertura del "Circuito Mágico del Agua", un atractivo turístico destacado en el Parque de la Reserva. (Andina)

De acuerdo con información del Viceministerio de Turismo, el Circuito Mágico del Agua ocupó el primer lugar entre los atractivos turísticos más visitados del país entre enero y abril de este año. El recinto recibió 989.000 visitantes durante ese periodo.

La cifra representó el 75,5% del nivel registrado en los mismos meses de 2019, referencia utilizada por las autoridades para medir la recuperación del sector tras la pandemia.

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El reporte detalló que el público nacional concentró la mayor parte de las visitas. Del total registrado, el 95,1% correspondió a visitantes peruanos, mientras que el 4,9% estuvo compuesto por turistas extranjeros.

La afluencia obtenida permitió al atractivo limeño mantenerse por encima de otros destinos de relevancia nacional, consolidando su posición dentro de la actividad turística del país.

La Reserva Nacional de Paracas ocupó el segundo lugar

La Reserva Nacional de Paracas es una de las principales atracciones de Ica. Foto: Actualidad Ambiental

El segundo puesto del ranking correspondió a la Reserva Nacional de Paracas, que recibió 430.559 visitantes entre enero y abril.

Según el Viceministerio de Turismo, este destino mostró un desempeño superior respecto a los registros obtenidos durante el mismo periodo de 2025. Asimismo, alcanzó niveles superiores a los observados en comparación con 2019.

La composición de visitantes también estuvo marcada por una amplia participación del turismo interno. El 93,3% de los ingresos correspondió a viajeros nacionales y el 6,7% a extranjeros.

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La reserva se mantuvo entre los principales destinos del país gracias a la combinación de actividades vinculadas a la naturaleza, la observación de fauna y los recorridos por la costa de la región Ica.

Machupicchu destacó por la presencia de turistas extranjeros

El sitio arqueológico de Machu Picchu, el 27 de octubre de 2020, en el departamento de Cusco, en Perú. (AP Foto/Martin Mejia, Archivo)

El Santuario Histórico de Machu Picchu se ubicó en la tercera posición entre los atractivos más visitados del Perú durante el periodo evaluado.

El sitio recibió 391.128 visitantes entre enero y abril, volumen que representó el 87,7% de los niveles registrados en el mismo periodo de 2019.

A diferencia de otros destinos del ranking, la mayor parte de sus visitantes procedió del extranjero. El informe oficial indicó que el 79,4% de los ingresos correspondió a turistas internacionales, mientras que el 20,6% estuvo integrado por visitantes nacionales.

Estos resultados confirman el papel de Machu Picchu como uno de los principales puntos de atracción para los viajeros internacionales que llegan al país.

Más de 1,36 millones de turistas internacionales ingresaron al Perú

Este año Perú no lograría su meta en turistas extranjeros. Seguirá sin llegar a cifras prepandemia- Crédito Andina

El reporte más reciente de Mincetur señaló que entre enero y mayo llegaron al Perú 1.369.992 turistas internacionales.

La cifra representó un incremento interanual de 0,6% frente al mismo periodo de 2025. Según el Viceministerio de Turismo, esto significó un flujo adicional de 7.857 viajeros internacionales.

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Pese al crecimiento registrado, el nivel alcanzado equivale al 75,1% de los ingresos observados entre enero y mayo de 2019, antes de la emergencia sanitaria mundial.

Entre los principales mercados emisores destacó Chile con 303.000 llegadas, equivalente al 22,1% del total. Le siguieron Estados Unidos con 255.000 visitantes, Ecuador con 114.000, Bolivia con 75.000, Colombia con 67.000 y Brasil con 66.000.

El análisis por bloques regionales mostró que Sudamérica continuó como la principal fuente de turistas para Perú.

El Viceministerio de Turismo informó que 688.000 visitantes internacionales procedieron de países sudamericanos, cifra equivalente al 50,2% del total registrado entre enero y mayo.

Norteamérica ocupó el segundo lugar con 331.000 turistas y una participación de 24,1%. Europa concentró 228.000 visitantes, lo que representó el 16,6% del total.

Por su parte, Asia aportó 69.000 turistas, equivalente al 5%, mientras que Centroamérica registró 36.000 visitantes, con una participación de 2,6%.

El aeropuerto Jorge Chávez concentró la mayoría de ingresos

Los puestos de control migratorio reflejaron una fuerte concentración de ingresos a través del transporte aéreo.

Según Mincetur, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró el ingreso de 871.000 turistas internacionales, lo que representó el 63,6% del total.

En segundo lugar figuró el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa, en Tacna, con 229.000 ingresos. El Centro Binacional de Atención de Frontera de Tumbes alcanzó 104.000 turistas.

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El Puesto de Control Fronterizo Desaguadero/Carancas/CEBAF, ubicado en Puno, registró 68.000 ingresos internacionales durante el periodo analizado.

Crecieron los viajes de peruanos hacia el exterior

El informe oficial también incluyó datos sobre las salidas de ciudadanos peruanos residentes con fines turísticos.

Entre enero y mayo se registraron 1.458.960 salidas al extranjero, cifra que representó un incremento interanual de 3%. Además, el volumen superó en 5,5% el nivel registrado durante el mismo periodo de 2019.

El 62,6% de estos viajes tuvo como destino países de Sudamérica. Chile encabezó la lista con 419.000 turistas peruanos, seguido por Estados Unidos con 172.000, Bolivia con 140.000, España con 136.000, Colombia con 130.000 y Panamá con 91.000 viajeros.

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