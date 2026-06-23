Elecciones 2026: JNE entregará credenciales a senadores, diputados y parlamentarios andinos esta semana

Balotaje presidencial en Perú: JNE pide serenidad ante la diferencia ajustada entre Fujimori y Sánchez | JNE

Más de un mes luego de las elecciones generales y con el conteo de votos al 100 %, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene programado entregar las credenciales a los senadores, diputados y parlamentarios andinos elegidos en las Elecciones Generales 2026 esta semana, días antes de que se haga oficial al ganador de la segunda vuelta presidencial.

La entrega se realizará después de la proclamación de resultados, cuya acta suscribió el Pleno del JNE el 19 de junio pasado, un trámite que oficializa los nombres de las autoridades electas y las habilita para jurar al cargo al inicio del nuevo período legislativo en julio de este año, según informó RPP.

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Las ceremonias estarán a cargo del Pleno del JNE, presidido por Roberto Burneo, desde las 11:00 a.m. en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en la avenida 28 de Julio, en el distrito limeño de Miraflores.

Según la proclamación oficial del JNE, seis agrupaciones políticas obtuvieron representación en el Congreso bicameral.

Fuerza Popular

Juntos por el Perú

Renovación Popular

Partido del Buen Gobierno

Partido Obras

Ahora Nación

Composición de la Cámara de Diputados (130 escaños) y el Senado (60 escaños) de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves 25 de junio recibirán sus credenciales los 60 senadores electos: 30 por distrito único nacional y 30 por distrito electoral múltiple, además de los cinco parlamentarios andinos titulares y sus 10 suplentes. Para el viernes 26 de junio será el turno de los 130 diputados electos para el período 2026-2031.

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Composición del Senado

Al final de la contabilidad, se confirmó que los excandidatos presidenciales, Rafael López Aliaga y Alfonso López Chau, lograron ocupar un escaño en el Senado. Sin embargo, el exalcalde de Lima y líder de Renovación Popular afirmó que no ocupará su lugar en el Congreso. En ese caso, quien podría asumir su lugar -si no se considera vacío- será su accesitario, el exministro durante el gobierno de Alberto Fujimori, Absalon Vásquez.

Senadores por partido político y cantidad de votos

Fuerza Popular:

Miguel Ángel Torres (340.275 votos) Martha Chávez (127.677 votos) Marco Enrique Miyashiro (98.171 votos) Fernando Rospigliosi (67.293 votos) Patricia Juarez (33.016 votos) Martha Moyano (27 205 votos) César Astudillo (26.638 votos) Alejandro Aguinaga (25.642 votos) Karla Schaefer (24.531 votos) Jorge Velásquez (18. 906 votos) Víctor Seferino Flores (16.575 votos) Víctor Manuel Noriega (12.263 votos) Jacques Salomon Rodrich (12.157 votos) Nilza Merly Chacon (11.670 votos) Juan Carlos del Aguila (11.660 votos) David Julio Jiménez (11.378 votos) Elard Galo Melgar (10.960 votos) Rafael Gustavo Yamashiro (10.327 votos) Carlos Tubino (10.155 votos) Segundo Leocadio Tapia (6.797 votos) José Arista (4.631 votos) Héctor Ventura (4.204 votos)

Juntos por el Perú:

José Castillo Terrones (332.141votos) Silvana Robles (187.378 votos) Jaime Quito (101.134 votos) Saul Andrés Armacanqui (37.774 votos) José Moises Chipana (33.986 votos) Iber Antenor Maravi (32.159 votos) Wilfredo Verano (18.964 votos) Joaquín Yauri (16.377 votos) Andrés Avelino Ramos (14.336 votos) Humberto Morales (13.458 votos) Serafin Andrés (13.297 votos) Percy Osorio (3.645 votos) Hugo Isaac Ccahuana (2.895 votos) Víctor Cutipa (2.233 votos)

JNE entregará credenciales a senadores, diputados y parlamentarios andinos esta semana. REUTERS/Angela Ponce

Buen Gobierno:

Flavio Figallo (200.378 votos) Patricia Milagros Iturregui (184.520 votos) Susana Matute (144.700 votos) Nora Bonifaz (81.575 votos) Carlos David Caballero (48.572 votos) Juver Nilson Flores (25.026 votos) Luz Elena Foronda Merino (15.863 votos)

Renovación Popular:

Rafael López Aliaga (289.027 votos) Alejandro Muñante (215.987 votos) Katherine Ampuero (189.419 votos) Lourdes Alcorta (135.077 votos) Francisco Calisto (134.062 votos) Estanislao Mancha (80.184 votos) María Jauregui (68.179 votos) Miguel Ángel Velásquez (8.085 votos)

OBRAS

Daniel Barragán Coloma (223.754 votos) Agripina Flores Córdova (88.009 votos) Francisco Rodríguez (36.012 votos) Roger Astucuri Laura (18.127 votos) Juana Ticona Cohaila (3.800 votos)

Ahora Nación

Alfonso López Chau (233.585 votos) Jaime Ricardo Delgado (169.704 votos) Ruth Luque (116.894 votos) Mirtha Vásquez (105.625 votos)

Diputados por distrito electoral

Amazonas

Royser Castro Grandez (Fuerza Popular), Mery Eliana Infantes Castañeda (Fuerza Popular).

Áncash

Luzmila María del Carmen Gamarra Pita (Fuerza Popular), Carlos Alberto Domínguez Herrera (Fuerza Popular), Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú), José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nación), Edgar Alvarón de la Cruz (Obras).

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Apurímac

Jesús Pérez Alcahuamán (Juntos por el Perú), Luz Soto Ferrari (Juntos por el Perú).

Arequipa

Edgar González Polar (Buen Gobierno), Gloria Hirache Pizarro (Buen Gobierno), Christian Aranda Vásquez (Renovación Popular), Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación), Amalia Palomino Pacheco (Juntos por el Perú), Luis Aurelio Masco Cáceres (Juntos por el Perú).

Ayacucho

Alejandro Manay Pillaca (Juntos por el Perú), Pilar Sulca Castillo (Juntos por el Perú), Freshman Buitron Martínez (Ahora Nación).

Cajamarca

Yenifer Noelia Paredes Navarro (Juntos por el Perú), Gabriel González Delgado (Juntos por el Perú), Jessica Guevara Ramírez (Juntos por el Perú), Luis Ángel Jibaja Ramos (Juntos por el Perú), Juan Villanueva Calderón (Juntos por el Perú), Segundo Ticlla Rafael (Fuerza Popular).

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Callao

Auristela Obando Morgan (Fuerza Popular), Ángel Bobadilla Galindo (Fuerza Popular), Carlos Yalta Sotelo (Renovación Popular), Fernando García Huby (Buen Gobierno).

Cusco

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), César Holguín Loaiza (Ahora Nación), Edwin Espinoza Huillca (Buen Gobierno), Heber López Letona (Obras).

Vista general del pleno del Congreso peruano. Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

Huancavelica

Catherin Norma Palomino Casavilca (Juntos por el Perú), Héctor Guillén Valencia (Juntos por el Perú).

Huánuco

Yuli Ambrosio Domínguez (Juntos por el Perú), Marco Flores Valdizán (Juntos por el Perú), Karina Beteta Rubin (Fuerza Popular).

Ica

Mady Yonz Núñez (Renovación Popular), Carlos Alberto Zegarra Sánchez (Fuerza Popular), José Yataco Torrealva (Obras), Lila Prado Vallejos (Buen Gobierno).

Junín

César Muedas Balbiese (Ahora Nación), Marlon Aguirre Ramos (Juntos por el Perú), Ana Patiño Urco (Fuerza Popular), Máximo Peralta Jorpa (Obras), Carmen Duarte Patiño de Pezet (Buen Gobierno).

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La Libertad

Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular), Leticia Leiva Baylón (Fuerza Popular), Geanmarco Quezada Castro (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular), Marino Lavado Valdivia (Juntos por el Perú), Nora Llaque Linares (Buen Gobierno), Demetrio Valqui Calderón (Obras).

Lambayeque

Marvin Palma Mendoza (Fuerza Popular), Javier Alejandro Castro Cruz (Fuerza Popular), Liliana Milagros Takayama (Fuerza Popular), Ernesto Zunini (Juntos por el Perú), Segundo Castrejón Fernández (Buen Gobierno).

Lima Metropolitana

Norma Yarrow Lumbreras, José Isidro Baella Malca, Roxana Rocha Gallegos, Javier Cipriani Thorne, Gustavo Segura Figueroa, Frank Krklec Torres, Paola Isabel Martínez Paitán, Leo Miguel De Paz Lancho, Aldo Antonio Bravo Quispe, Cecilia Isabel Chacón De Vettori, Diethell Columbus, Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Pier Figari Mendoza, Marco Antonio Pacheco Quispe, Pierangeli Daniela Dodero, Flor de Jesús Meza Rivera, Óscar Reto Otero, Nathaly Molina Soto, Luis Quispe Candia, Hilda Fernández La Torre, Jessica Benítez Barrionuevo, Rossana Alayza Macera, Romina Uribe Sáenz, Harvey Colchado Huamaní, Indira Huilca Flores, Bernardino Manrique Olivera, Ángel Meneses Crispín, Jeenny Samanez González, Víctor Piñan Mamani, Andrea Dayna Medina Stein, Raúl Jesús Camargo Porta, Giannina Avendaño Vilca.

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Congreso de la República pasará a tener dos cámaras (Diputados y Senadores) a partir de 2026. (Foto: Congreso del Perú)

Lima Provincias

Gladys Andrade De Álvarez, Alexander Salas Rivera, Arturo Eusebio Padilla, Milagros Karina Santa Vera.

Peruanos en el extranjero

Jorge Zeballos Aponte, Liz Mendoza Bernedo.

Loreto

Nary Pinasco Montenegro, César Vidaurre Floridas, Ana Yuffra Lugo, Azucena Isla Rojas.

Madre de Dios

Jaime Holguín Aguirre, Haydée Poma Huamani.

Moquegua

Graciela Chipana Condori, Nery Fernández Nina.

Pasco

Jhon Valqui Ordóñez, Kim Tami Muñoz.

Piura

César Manuel Revilla Villanueva, Eduardo Enrique Castillo Rivas, Carmela Paucará Paxi, María Silupu Inga, Félix Chang Apuy, Miguel Huamán Cornejo, Enrique Albañil Carmona.

Puno

Jessica Pérez Quispe, César Tito Rojas, Remigio Condori Flores, Helard Sonco Villanueva, Dina Hancco Hancco.

San Martín

lver Peña Córdova, Jacqueline Tapullima Insapillo, Luis Alegría García, Francisco Gatica Vega.

Tacna

Svieta Fernández González, Juan César Cabrera Nieto.

Tumbes

Rafael Celiz Castillo, María Ramos Rosales.

Ucayali

Jessica Navas Sánchez, Jaime Abensur Pinasco, Oswar Cahuaza Mitivire.