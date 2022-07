Gian Marco: su madre Regina Alcóver y su novia Juliana Molina comparten tiempo juntas

Regina Alcóver y Juliana Molina. (Foto: Composición)

Gian Marco se muestra completamente enamorado de su novia Juliana Molina. Hace poco formalizó su relación, luego de confirmar el término de su matrimonio con Claudia Moro. Sin embargo, Molina se ha robado más de una mirada de las cámaras.

Recientemente, la joven llegó al Perú para acompañarlo en su concierto de 30 años de vida artística. En este show fue que se dejó ver junto a la familia de su amado. Para sorpresa de muchos, la también cantante ha logrado tener una buena relación con la madre de Gian Marco.

En el concierto del 15 de julio, Regina Alcóver y Juliana Molina fueron vistas juntas divirtiéndose con las canciones del baladista. Tal fue su confianza que incluso bailaban juntas ante todo el público.

Regina Alcóver y Juliana Molina juntas en concierto de Gian Marco. (Video: Willax)

Pero, esa no fue la única reunión en la que se han mostrado unidas. Recientemente, Gian Marco alzó vuelo para Colombia, país natal de su novia, y llegó junto a su madre. En unas recientes historias de Instagram, mostró un poco de lo que compartían en familia.

En el clip, se ve como Juliana le prepara comida colombina a su ahora suegra y la engríe en la que sería su casa. Por su parte, la madre del cantante se mostró muy tranquila y disfrutando de los potajes que le servía su nuera.

Juliana Molina le prepara comida colombiana a Regina Alcóver. (Video: Willax)

Con estas imágenes, demuestran que han logrado consolidar una buena relación en favor del cantante. Aunque muchos han criticado esta nueva relación, lo cierto es que el intérprete de ‘Canción de amor’ se ha mostrado muy feliz con esta nueva etapa.

GIAN MARCO DECLARA SU AMOR

El último domingo 24 de julio, Gian Marco Zignago sorprendió a todos sus seguidores con un emotivo y tierno mensaje a su novia Juliana Molina. El cantante mostró su lado más sensible y compartió una fotografía besando a su pareja en el escenario del Estadio Nacional.

Según se puede diferenciar, la instantánea habría sido tomada en los ensayos del show que presentó el cantante peruano el sábado 15 de julio. La fotografía es de ambos dándose un tierno beso arriba del escenario.

Con ello, el intérprete de ‘Si me tenías’ escribió un mensaje emotivo dedicándole todo su amor a la joven. “El amor es ausencia de miedo, el miedo es ausencia de amor. El amor no es silencio, es hablar, es expresar, es decir, es sentir en libertad. El amor no es una condición perpetua, el amor no es castigador. El amor no es rabia, rencor y mucho menos impulsividad. El amor es una conversación constante con uno mismo, es sobrevivir al caos, es encontrar la luz en lo más oscuro de tu profundidad. El amor es claridad, no es confusión. El amor no tiene ambigüedad, el amor es congruencia. El amor no es una ilusión, no es un espejismo. El amor saber cuándo irse o regresar a tiempo. El amor no es una fórmula y mucho menos una ecuación. El amor no es encontrar nada en el otro, es encontrar todo en ti. Amen…así, sin acento”, se lee en la publicación.

Gian Marco y su post a Juliana Molina.

