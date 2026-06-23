El miedo económico y la expectativa política marcan el estado de ánimo de los peruanos en redes sociales tras las elecciones

Una mano anónima deposita una boleta en una urna transparente durante las elecciones peruanas, con la bandera del país de fondo, simbolizando el suspenso y la esperanza ciudadana por un nuevo liderazgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sentimiento digital de los peruanos tras las elecciones y a días de las Fiestas Patrias revela una ciudadanía atrapada entre la expectativa política y la angustia económica: la anticipación ante el nuevo gobierno concentra el 77% de las interacciones sobre política, mientras que el miedo a la inflación domina el 57,7% de las conversaciones sobre economía en redes sociales. Así lo expone un análisis elaborado por la agencia de comunicaciones integradas LatAm Intersect PR (LATIn), con datos procesados a través de la plataforma ECR de Delta Analytics BV, que midió el pulso emocional de los usuarios peruanos en Facebook, TikTok e Instagram.

El informe, publicado en el marco del Día Internacional de las Redes Sociales —que se celebra cada 30 de junio—, retrata una opinión pública que no descansa en el período de transición. Las conversaciones digitales no reflejan alivio poselectoral, sino una concentración de demandas sociales de cara al mensaje presidencial del 28 de julio: gobernabilidad, seguridad y certidumbre económica para el hogar.

PUBLICIDAD

Una persona revisa constantemente los resultados de la ONPE en su teléfono, reflejando la intensa incertidumbre y ansiedad que vive Perú ante el ajustado conteo de votos de la segunda vuelta presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roger Darashah, socio y cofundador de LatAm Intersect, señaló que las plataformas ya no funcionan como espacios de entretenimiento. “El entorno digital peruano funciona actualmente como un potente termómetro social. Tras las elecciones y de cara a las Fiestas Patrias, vemos que las conversaciones reflejan demandas tradicionales de gobernabilidad, pero también son canales de respuesta emocional muy diferenciados: mientras Facebook impulsa debates reflexivos orientados a la preocupación, TikTok concentra las reacciones emocionales más intensas“, afirmó el directivo.

La geografía emocional varía además según la plataforma. Darashah advirtió que los comunicadores y tomadores de decisiones enfrentan el reto de interpretar esa volatilidad para conectar con una audiencia que “ya no espera de forma pasiva; exige transparencia en la política y certidumbre en su economía familiar“.

PUBLICIDAD

Ciudadanos peruanos observan con angustia en una pantalla los ajustados resultados de la ONPE que muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, reflejando la incertidumbre del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía, el miedo que llega a la mesa

El análisis desagregado por temas expone diferencias notorias entre las distintas esferas de la vida pública. La política concentra la emoción más extendida del estudio: el 77,0% de las interacciones en ese ámbito responde a la anticipación, con conversaciones orientadas al futuro y a las decisiones del gobierno electo. La economía, en cambio, despierta una respuesta distinta y más oscura: el 57,7% de las publicaciones sobre el tema expresa miedo, con usuarios que vinculan sus preocupaciones a la inflación, el alza del costo de vida y la incertidumbre financiera del hogar. Ese clima de ansiedad condiciona, según el informe, un comportamiento de consumo e inversión familiar más cauto durante el mes patrio.

La seguridad ciudadana combina ambas lógicas: la anticipación lidera con un 42,8%, con una ciudadanía que sigue de cerca la evolución del orden interno y aguarda planes concretos con enfoque tecnológico y operativo contra la criminalidad. El medio ambiente, por su parte, genera la respuesta emocional más negativa de toda la muestra: la tristeza alcanza el 29,5% de las interacciones en ese segmento, impulsada por la degradación ambiental y la percepción de desamparo de las comunidades afectadas por fenómenos climáticos.

PUBLICIDAD

Ciudadanos peruanos observan con profunda angustia los resultados preliminares del conteo de votos de la ONPE, que muestran un margen sumamente estrecho entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la elección presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deportes: pasión fracturada entre la ira y la sorpresa

El ámbito deportivo expone la naturaleza más volátil del usuario digital peruano. El sentimiento en ese segmento aparece fracturado entre la ira —con un 35,2% de las interacciones— y la sorpresa, que alcanza el 33,5%. El informe vincula la primera emoción a la frustración de la hinchada ante el rendimiento de la selección peruana de fútbol, mientras que la segunda responde a resultados y vuelcos inesperados en el camino hacia el próximo Mundial, que dinamizan el debate en las comunidades de aficionados.

El estudio de LATIn y Delta Analytics BV fue elaborado con datos extraídos de las tres principales plataformas de consumo digital en el Perú: Facebook, TikTok e Instagram. La metodología de la plataforma ECR permite identificar patrones de respuesta emocional a escala, lo que convierte al análisis en una herramienta de lectura del estado de ánimo colectivo en períodos de alta tensión política y social como el actual ciclo poselectoral peruano.

PUBLICIDAD