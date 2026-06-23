El miedo económico y la expectativa política marcan el estado de ánimo de los peruanos en redes sociales tras las elecciones

El sentimiento digital de los peruanos tras las elecciones y a días de las Fiestas Patrias revela una ciudadanía atrapada entre la expectativa política y la angustia económica: la anticipación ante el nuevo gobierno concentra el 77% de las interacciones sobre política, mientras que el miedo a la inflación domina el 57,7% de las conversaciones sobre economía en redes sociales. Así lo expone un análisis elaborado por la agencia de comunicaciones integradas LatAm Intersect PR (LATIn), con datos procesados a través de la plataforma ECR de Delta Analytics BV, que midió el pulso emocional de los usuarios peruanos en Facebook, TikTok e Instagram.
El informe, publicado en el marco del Día Internacional de las Redes Sociales —que se celebra cada 30 de junio—, retrata una opinión pública que no descansa en el período de transición. Las conversaciones digitales no reflejan alivio poselectoral, sino una concentración de demandas sociales de cara al mensaje presidencial del 28 de julio: gobernabilidad, seguridad y certidumbre económica para el hogar.
PUBLICIDAD
Roger Darashah, socio y cofundador de LatAm Intersect, señaló que las plataformas ya no funcionan como espacios de entretenimiento. “El entorno digital peruano funciona actualmente como un potente termómetro social. Tras las elecciones y de cara a las Fiestas Patrias, vemos que las conversaciones reflejan demandas tradicionales de gobernabilidad, pero también son canales de respuesta emocional muy diferenciados: mientras Facebook impulsa debates reflexivos orientados a la preocupación, TikTok concentra las reacciones emocionales más intensas“, afirmó el directivo.
La geografía emocional varía además según la plataforma. Darashah advirtió que los comunicadores y tomadores de decisiones enfrentan el reto de interpretar esa volatilidad para conectar con una audiencia que “ya no espera de forma pasiva; exige transparencia en la política y certidumbre en su economía familiar“.
PUBLICIDAD
La economía, el miedo que llega a la mesa
El análisis desagregado por temas expone diferencias notorias entre las distintas esferas de la vida pública. La política concentra la emoción más extendida del estudio: el 77,0% de las interacciones en ese ámbito responde a la anticipación, con conversaciones orientadas al futuro y a las decisiones del gobierno electo. La economía, en cambio, despierta una respuesta distinta y más oscura: el 57,7% de las publicaciones sobre el tema expresa miedo, con usuarios que vinculan sus preocupaciones a la inflación, el alza del costo de vida y la incertidumbre financiera del hogar. Ese clima de ansiedad condiciona, según el informe, un comportamiento de consumo e inversión familiar más cauto durante el mes patrio.
La seguridad ciudadana combina ambas lógicas: la anticipación lidera con un 42,8%, con una ciudadanía que sigue de cerca la evolución del orden interno y aguarda planes concretos con enfoque tecnológico y operativo contra la criminalidad. El medio ambiente, por su parte, genera la respuesta emocional más negativa de toda la muestra: la tristeza alcanza el 29,5% de las interacciones en ese segmento, impulsada por la degradación ambiental y la percepción de desamparo de las comunidades afectadas por fenómenos climáticos.
PUBLICIDAD
Deportes: pasión fracturada entre la ira y la sorpresa
El ámbito deportivo expone la naturaleza más volátil del usuario digital peruano. El sentimiento en ese segmento aparece fracturado entre la ira —con un 35,2% de las interacciones— y la sorpresa, que alcanza el 33,5%. El informe vincula la primera emoción a la frustración de la hinchada ante el rendimiento de la selección peruana de fútbol, mientras que la segunda responde a resultados y vuelcos inesperados en el camino hacia el próximo Mundial, que dinamizan el debate en las comunidades de aficionados.
El estudio de LATIn y Delta Analytics BV fue elaborado con datos extraídos de las tres principales plataformas de consumo digital en el Perú: Facebook, TikTok e Instagram. La metodología de la plataforma ECR permite identificar patrones de respuesta emocional a escala, lo que convierte al análisis en una herramienta de lectura del estado de ánimo colectivo en períodos de alta tensión política y social como el actual ciclo poselectoral peruano.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Roberto Sánchez tras desconocer el balotaje: “Keiko Fujimori ya está gobernando. No le tengo miedo”
El candidato de Juntos por el Perú cuestionó la legitimidad del proceso electoral y acusó a su rival de ejercer control sobre el Parlamento. “Este es el gobierno parlamentario de la ‘señora K’”, dijo
Las empresas tendrán hasta 2029 para adaptarse a la nueva ISO 14001 sobre gestión ambiental
El estándar internacional incorpora el cambio climático como eje estratégico y exige auditorías de transición antes de 2028, con especial impacto en los sectores de minería, hidrocarburos y construcción
Jefferson Farfán muestra misteriosa imagen en señal de prueba y vuelve a retar a Magaly Medina por posible querella: “¡Hazlo, sin miedo!”
La disputa entre la presentadora y el exdelantero suma acusaciones legales, anuncios de pruebas y una denuncia policial por amenazas que involucran a sus entornos más cercanos
‘Combate’ regresa a la TV: la ‘reina madre’ y más figuras emblemáticas serían parte de este reencuentro con sus fans
El conductor de ‘Eso háblalo’ sorprendió al revelar que el reality peruano regresa en documental, prometiendo reunir a los protagonistas que hicieron historia y cautivando nuevamente a los seguidores de los equipos rojo y verde
Olinda Castañeda reaparece con reflexivo mensaje tras la muerte de su expareja Jean Francois Dietlin
La exmodelo compartió un mensaje en redes sociales después del fallecimiento del padre de su hija. Fiel a la espiritualidad que la acompaña, reapareció con unas palabras que invitan a la reflexión.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD