Brunella Horna asegura que tiene fecha para su boda con Richard Acuña, pero no la revela porque será sorpresa

Brunella Horna revela que ya tiene fecha de boda. (Foto: Composición)

Brunella Horna se encuentra feliz luego de que anunciara su compromiso con el empresario Richard Acuña. La pareja tenía casi 5 años de relación y decidieron dar el siguiente paso con esta formalización que los llevará al altar.

La pedida de mano se realizó el sábado 16 de julio en una sala de cine. Este fue el lugar elegido por el novio para pedirle a la modelo que sea su compañera de vida. Además, la sorprendió con una recepción a la que asistió Ezio Oliva con un concierto privado.

Han pasado algunos días y muchos se preguntan si esta pareja ya tiene fecha para su boda. Según las primeras palabras de Brunella, tenían pensado casarse en el 2023. Sin embargo, la joven aclaró que ya tiene fecha, pero prefirió no revelarla.

“Recién disfrutando del noviazgo, porque estamos en esa etapa. Ya tenemos fecha, pero es sorpresa. Ya tenemos todo, estamos recién armando”, comentó la conductora al portal Wapa.

Brunella Horna luce anillo de compromiso que le dio Richard Acuña. (Foto: Instagram)

Como se recuerda, Brunella Horna y Richard Acuña se han mostrado muy enamorados desde su compromiso. Incluso, el día lunes siguiente de su pedida de mano, el empresario le envió un gran ramo de rosas al programa América Hoy.

En su dedicatoria le recordó todo el amor que siente por ella y aprovechó para disculparse con los demás conductores del programa por no haberlos invitado al evento. Finalmente, aseguró que espera a todos en la boda.

MAGALY NO CREE QUE SE VAYAN A CASAR

En su programa del 19 de julio, Magaly Medina se refirió a la pedida de mano de Brunella Horna. Sin embargo, la conductora de espectáculos se mostró incrédula de que este matrimonio se pueda concretar. En su opinión, la Urraca aseguraba que solo se trató de una propuesta momentánea por parte de Acuña para evitar que su novia lo presione con el matrimonio.

Incluso, reprochó el tipo de pedida de mano que hizo el empresario en un lugar que no creía que era el adecuado. “La cuestión es que no le das en el cine el anillo. Es más, si el anillo te costó caro, peor aún, no le vas a dar un cine. Un anillo tan caro, tan fino, tan de marca, si es que se lo has comprado en alguna joyería famosa ya te gastas un poquito más y la llevas a Miami. No importa en la arena de Miami lo haces”, comentó al inicio.

Magaly Medina duda que boda de Brunella y Richard se realice. (Video: ATV)

Seguido, señaló que esto solo sería cosa de momento. Además, aseguró que conoce a varias personas que suelen tomar estas decisiones e incluso han tenido todo listo para llegar al altar, pero la unión nunca se dio.

“Ahora hay que esperar, porque el anillo que le dieron fue para tranquilizar a la Brune, pero de ahí a que realmente esos dos lleguen al altar. He visto montañas más altas derrumbarse y panes más grandes y jugosos quedarse en la puerta del horno. Algunas se han quedado con hijos, con casa, con anillo de compromiso y hasta con fecha de boda. Yo recuerdo muy bien”, sentenció la conductora de espectáculos.

