Industrializar para cerrar brechas: el concreto prefabricado como oportunidad

Casa en Casacor

El Perú enfrenta uno de sus desafíos más persistentes: el acceso a una vivienda digna. Según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el déficit habitacional supera los 1.8 millones de viviendas y cada año cerca de 70 mil nuevos hogares se suman a esta brecha sin una solución formal. A ello se suma un dato aún más crítico: siete de cada diez viviendas se construyen de manera informal, muchas con alta vulnerabilidad estructural frente a un eventual sismo.

Esta realidad no solo refleja una limitación económica, sino también un problema estructural en cómo estamos construyendo el país. La pregunta, entonces, no es solo cuánto debemos construir, sino cómo hacerlo mejor, más rápido y de manera sostenible.

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En ese contexto, la industrialización de la construcción, particularmente a través del concreto prefabricado, emerge como una solución eficiente y escalable. Este enfoque permite trasladar gran parte del proceso constructivo a plantas especializadas, donde se fabrican muros, losas, bloques y otros componentes bajo estándares controlados, para luego ensamblarlos en obra. El resultado: menos tiempo, menos desperdicio y mayor calidad.

Hoy, un sistema industrializado puede reducir significativamente los plazos de construcción —incluso a pocas semanas en etapas estructurales—, optimizar el uso de materiales y ofrecer costos más competitivos. Pero, además, permite algo clave: hacer viable la vivienda formal para segmentos que hoy están fuera del mercado.

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Como empresa venimos trabajando justamente en ese objetivo. Hemos desarrollado un modelo de vivienda social industrializada diseñado para ser accesible, seguro y replicable, alineado con programas como Techo Propio. Este modelo no solo optimiza materiales y procesos, sino que reduce mermas, mejora la eficiencia energética y permite escalar su producción acercando soluciones a donde más se necesitan.

Pero más allá de la velocidad y el costo, hay un factor clave: la seguridad. La estandarización y validación técnica garantizan un desempeño estructural superior frente a la autoconstrucción informal. En un país altamente sísmico como el nuestro, esto no es un valor agregado, es una necesidad.

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Este potencial no es teórico. A través de la marca Unicon, presentamos en el reciente Casacor una propuesta de vivienda prefabricada que funciona como un ejemplo tangible de cómo la industrialización, el diseño y la sostenibilidad pueden converger. Se trata de una vivienda modular, adaptable y replicable, que demuestra que el concreto no solo es resistente, sino también versátil, estético y capaz de responder a distintos contextos, desde proyectos de alto estándar hasta vivienda social.

Este tipo de iniciativas buscan cambiar una percepción arraigada: que la prefabricación es sinónimo de rigidez o baja calidad. Hoy, la evidencia muestra lo contrario. La industrialización permite construir mejor, con mayor precisión, menor impacto ambiental y una capacidad real de escalar soluciones a nivel nacional.

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¿Qué implica esto para el país? Que cerrar la brecha de vivienda no es solo un desafío social, sino también una oportunidad para transformar la industria. Apostar por sistemas constructivos industrializados significa avanzar hacia ciudades más seguras, sostenibles y equitativas.

El reto ahora es articular esfuerzos entre sector privado, Estado y academia para acelerar esta transición. Porque la vivienda no puede seguir siendo una promesa pendiente. Debe convertirse en una política de desarrollo con soluciones concretas, y el concreto prefabricado puede —y debe— ser parte central de esa respuesta.