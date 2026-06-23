Programación de América Televisión: los 5 partidos que transmitirá de la fecha 3 por el Mundial 2026

Programación de América Televisión por la fecha 3 del Mundial 2026.

El Mundial 2026 se prepara para una jornada crucial con la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos, instancia en la que se definirá el destino de cada selección en la competencia. Hasta el momento; México, Francia, Noruega, Estados Unidos, Alemania y Argentina ya han asegurado su presencia en los dieciseisavos de final, logrando la clasificación incluso antes de jugar la última fecha.

La última jornada se vivirá al máximo porque los equipos definirán su suerte en la Copa del Mundo, y los hogares peruanos podrán seguir el minuto a minuto de cinco encuentros imperdibles a través de la señal abierta de América Televisión. Los hinchas de fútbol tendrán la opción de sintonizar los cotejo por medio de los canales 4 y 704 en HD.

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Jugadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Erling Haaland intentan alcanzar la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Partidos que transmitirá América TV de la fecha 3 del Mundial 2026

Señal abierta de América TV

Escocia vs Brasil (miércoles 24 de junio, 17:00 horas)

Ecuador vs Alemania (jueves 25 de junio, 15:00 horas)

Noruega vs Francia (viernes 26 de junio, 14:00 horas)

Uruguay vs España (viernes 26 de junio, 19:00 horas)

Colombia vs Portugal (sábado 27 de junio, 18:30 horas)

Programación televisiva de la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial 2026. Crédito: X Puntaje ideal.

Así se jugará la fecha 3 del Mundial 2026

Miércoles 24 de junio

- Suiza vs Canadá (14:00 horas / Grupo B)

- Bosnia y Herzegovina vs Qatar (14:00 horas / Grupo B)

- Marruecos vs Haití (17:00 horas / Grupo C)

- Escocia vs Brasil (17:00 horas / Grupo C)

- Sudáfrica vs Corea del Sur (20:00 horas / Grupo A)

- República Checa vs México (20:00 horas / Grupo A)

Jueves 25 de junio

- Curazao vs Costa de Marfil (15:00 horas / Grupo E)

- Ecuador vs Alemania (15:00 horas / Grupo E)

- Túnez vs Países Bajos (18:00 horas / Grupo F)

- Japón vs Suecia (18:00 horas / Grupo F)

- Turquía vs Estados Unidos (21:00 horas / Grupo D)

- Paraguay vs Australia (21:00 horas / Grupo D)

Viernes 26 de junio

- Noruega vs Francia (14:00 horas / Grupo I)

- Senegal vs Irak (14:00 horas / Grupo I)

- Cabo Verde vs Arabia Saudita (19:00 horas / Grupo H)

- Uruguay vs España (19:00 horas / Grupo H)

- Nueva Zelanda vs Bélgica (22:00 horas / Grupo G)

- Egipto vs Irán (22:00 horas / Grupo G)

Sábado 27 de junio

- Panamá vs Inglaterra (16:00 horas / Grupo L)

- Croacia vs Ghana (16:00 horas / Grupo L)

- Colombia vs Portugal (18:30 horas / Grupo K)

- RD Congo vs Uzbekistán (18:30 horas / Grupo K)

- Argelia vs Austria (21:00 horas / Grupo J)

- Jordania vs Argentina (21:00 horas / Grupo J)

Programación de la fecha 3 del Mundial 2026

¿Cuándo empiezan los 16avos del Mundial 2026?

La primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026 comenzará inmediatamente después de la fase de grupos y marcará el inicio de los dieciseisavos de final. Esta etapa se desarrollará entre el domingo 28 de junio y el viernes 3 de julio, con la disputa de 16 partidos decisivos.

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Seis selecciones ya aseguraron su presencia tras una sólida actuación en la fase de grupos. México logró el pase anticipado y el liderazgo del Grupo A al vencer 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada, sin necesidad de esperar hasta la fecha final.

Estados Unidos, como anfitrión, obtuvo su segunda victoria frente a Australia por 2-0 en el Grupo D, y la combinación de resultados, con el triunfo de Paraguay sobre Turquía, le permitió quedarse con el primer lugar de su zona.

Alemania remontó el marcador ante Costa de Marfil, sumó su segundo triunfo en el Grupo E y garantizó tanto su clasificación como el liderazgo del grupo.

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En el Grupo F, Argentina mostró contundencia en sus dos primeros partidos, con cuatro goles de Messi, venció a Argelia y Austria, y aseguró el pase a la siguiente ronda. Solo queda pendiente la definición del primer puesto, que depende de los resultados de Jordania en sus próximos encuentros.

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

Francia, subcampeón del mundo, derrotó 3-0 a Irak, acumuló dos victorias seguidas en el Grupo I y también selló su clasificación a los dieciseisavos.

Por último, Noruega superó a Senegal y, con dos triunfos en sus primeras presentaciones, obtuvo el boleto a la próxima ronda. Estas selecciones son las primeras en instalarse entre los 32 mejores del torneo, mientras el resto de los equipos aún pelea por su lugar en la definición.

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