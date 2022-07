Amy Gutiérrez afirma que Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt se amistaron: “Me encanta que se apoyen”

Amy Gutiérrez habló sobre la supuesta enemistad entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt. (Foto: Composición Infobae)

Aunque ahora parecen buenas amigas, hubo un tiempo en el que se rumoreó una fuerte enemistad entre Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt, dos grandes exponentes femeninas de la salsa peruana. En una reciente entrevista, la cantante Amy Gutiérrez dio a entender que sí hubo un conflicto entre ellas, pero que este ya habría quedado enterrado en el pasado.

“Yo me llevo muy bien con todos. No voy a mentir que no me han querido buscar entrenamiento con otras personas. Por más que intente de que cada uno esté por su lado, no puedo. Siento que en la industria musical, entre las artistas que tenían sus diferencias, están agarrando ese mood de amor y paz”, dijo en diálogo con La República.

Tras ello, indicó que las salseras, Yahaira y Daniela, son aquellas artistas que se encuentran en buenos términos actualmente, puesto que ambas han demostrado que se apoyan mutuamente en cada paso que realizan a nivel musical; algo que quizás no ocurrió años atrás.

“Me encanta porque se apoyan. Incluso, Yahaira promocionó el concierto de Daniela, cuando se presentó en el Parque de la Exposición. Qué bonito eso, que se limen las asperezas y todo quede en familia”, aseveró la joven intérprete de “No sé”.

Asimismo, Amy Gutiérrez resaltó que muchos deseaban que ella tomara partido por un bando, pero que jamás lo hizo porque estima a las dos salseras por igual. “Me han querido poner entre Yahaira y Daniela, pero yo las quiero a las dos. Las dos son distintas, son talentosas. Cada una tiene su público y eso se respeta”, sostuvo al mencionado medio.

Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt. (Foto: Difusión)

YAHAIRA PLASENCIA NIEGA CONGLICTO

En noviembre de 2021, la salsera Yahaira Plasencia descartó tener algún tipo de problema con Daniela Darcourt, al indicar que nunca tuvieron un encontrón o un impasse que pudiera enfrentarlas. Es más, afirmó que todas esas versiones son inventos de la prensa.

“Nunca ha habido un tema con Daniela, eso lo hizo la prensa. Te hablo como negociante y visionaria, nos puede sumar a ambas quizás esa enemistad. Incluso, me mandó un paquete por su concierto y quiero felicitarla porque lo hizo tremendo, un éxito. Lo hizo muy bien, mi admiración y respeto para ella, es talentosísima”, expresó para América Hoy.

Por su parte, la intérprete de “Señor Mentira” también negó estar enfrentada con Yahaira, como así se ha especulado varias veces. “Este año estuve muy al margen y así me quiero mantener, ya dije que no tengo problemas con ella, deseo de todo corazón que le vaya bien y que Dios la bendiga”, sostuvo en una entrevista para el diario Trome.

Yahaira Plasencia asegura que no está enfrentada con Daniela Darcourt. (Foto: Instagram)

EL ORIGEN DE LOS RUMORES

Las especulaciones de una supuesta enemistad iniciaron en el 2020, cuando Daniela Darcourt reveló en el canal de Julián Zucchi que no era íntima de la popular ‘Yaha’ por un tenso momento que vivieron en El Artista del Año, cuando ambas iban a presentarse en una de las temporadas, que jamás llegó a concretarse.

“A mí molestaron ciertas actitudes, pero hay muchas historias detrás del telón que no tenemos necesidad de contar. Justamente en ‘El artista del año’, en la temporada que ella estaba, me hicieron ensayar y, en la madrugada de ese mismo día, me llamaron y me dijeron que no y luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que, si yo iba, ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”, aseguró.

Daniela Darcourt señaló que le enfureció el comportamiento de su colega, ya que en esa época no se conocían: “Si ella no me conoce, no tendría por qué hacer eso, sobre todo porque había jugado con mi tiempo y que le habían dado el gusto. Si bien es cierto, ella tenía una posición en ese momento, no tenía por qué hacerlo y la producción como tal debió defender eso”.

SEGUIR LEYENDO: