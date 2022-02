Amy Gutiérrez: “Estoy grabando este disco que para mí es muy valioso” | ENTREVISTA

Amy Gutiérrez se confesó con Infobae

La cantante nacional Amy Gutiérrez se prepara para realizar una gira por Europa, pero también está enfocada en preparar shows tanto para Lima como provincias. Asimismo. le cuenta a Infobae sobre el nuevo disco que está trabajando junto a su equipo y que contará con la producción de productores internacionales.

Además, Amy Gutiérrez revela que estudió un taller con el reconocido actor Giovanni Ciccia para estar en un gran nivel en su papel de “Brujas”, donde también interpretará un tema musical.

Ha sido una grata noticia saber que venciste el covid-19, ¿cómo fueron esos momentos y qué expectativas tienes con los sucesos programados para ti en este 2022?

A la mayoría le ha dado el covid-19 como una gripe, fue algo así. Estuve en casa guardando reposo. Con respecto a mi gira en Europa estoy emocionada porque ya se confirmó para junio, es uno de los sueños más bonitos que se ha dado. Este 2022 la vamos a romper.

La gira en Europa te va a ayudar bastante con la internacionalización

Obvio. Además, de eso voy a ir con mi orquesta, quienes me van a acompañar. Imagínate no es solo mi sueño, sino de tofos los chicos. Eso es algo más bonito, poder compartir con ellos.

¿Tus padres te acompañarán a Europa?

Me encantarían que me acompañen, pero no creo que puedan. Mi mamá es profesora y no creo que deje su trabajo durante el tiempo que esté allá. Mi papá es más de estar en casa y cuidar a mis cinco perritos. Además, este año también va a empezar a trabajar, sin embargo, prefiero que ellos se enfoquen en su trabajo. Mis padres me apoyan mucho.

¿También se viene una gira por el Perú?

Lo tomo con mucha alegría, responsabilidad y con muchas ganas, porque ha sido años extraños y difíciles para todos. En mi caso, para poder afrontar estas situaciones difíciles, ya que estuve cerca de mis fans por las redes sociales. Ahora, que los artistas nos reencontramos con nuestro público es distinto. Más emocionante, y estoy ansiosa de poder viajar con mi grupo a distintas provincias del Perú y seguir dando lo mejor de música.

¿Consideras que este 2022 es un gran año para ti?

Sí, todo está como acomodándose bonito. Hay muchas personas que le está gustando la canción “Tú”, me alegra muchísimo porque es una balada, que fue compuesta por Anna Carina, y para mí fue un placer interpretar este tema que han compuesto para mí y que a la gente le guste más.

Hace unos meses comentaste sobre qué volvías a la actuación, ¿cuéntanos un poco de esa faceta?

Si, retomando las grabaciones con “Princesas”, que va a ser la segunda temporada y se va a llamar “Brujas”, donde también estoy interpretando la canción principal de la novela. Estoy contenta porque como lo he dicho en muchas entrevistas, la actuación es parte de una carrera que yo quiero seguir a la par con la música.

Tienes mucho carisma, ¿eso te ayuda que te desenvuelvas mejor en la actuación?

A mí me gusta porque soy muy buena aprendiendo guiones y aunque no lo creas hay que ser extrovertida, pero yo me pongo muy nerviosa cuando me toca grabar porque te toca actuar con actores de renombre y experiencia. Estoy llevando un curso con Giovanni Ciccia y para que se vea este año en la segunda temporada mi avance.

¿Seguirás cantando baladas?

Digamos que una de las virtudes, que yo tengo es la versatilidad, y creo que se refleja mucho en las canciones que interpretó. Cuando canto salsa, a la gente también le gusta oírme. Definitivamente, a mí me gustan las baladas como la salsa por igual, ya que son dos géneros que quiero llevar por igual. Me van a oír innovando en otros géneros y eso me gusta mucho.

¿Cuándo vas a lanzar una nueva canción?

Aún no tengo una fecha exacta, puesto que este año junto a mi equipo estamos haciendo una producción que yo quiero sacar este año, no quiero apresurarme en darte alguna fecha porque no lo sé, estoy cerrando con mis productores que estarán en esta producción, y solo les voy a decir que este año sale sí o sí. Si toma en hacerlo un año, lo haré porque este proyecto es muy importante. Por ahora, le estoy metiendo ganas a “Tú” y me emociona mucho que las radios de baladas ya lo pongan y es muy emocionante para mí. Mientras, cómo te digo, ya estoy grabando este disco que para mí es muy valioso y ya con eso voy a mandarlo para premios importantes para ver si lo nominan.

Lo bueno que ya te paraste en nominaciones internacionales, cómo fue los premios “Heat”

Definitivamente, cada paso que hemos dado ha sido de mucha ayuda para poder enfrentarme aficiones más relevantes. No sé acaban las sorpresas para este año, ya que además de la gira, me presentaré con algunas figuras importantes con los que me he participado en algunas canciones. Todavía no te puedo decir con quienes, posiblemente Tony Vega, lo vaya a apoyar en alguna premiación que este año le toque estar.

¿Tiene algún nombre tu disco?

Cuando tú veas el vídeo oficial de “Tú” van a ver al final del vídeo como un spoiler, donde sale posiblemente el nombre de esta producción (Sale un casete con el nombre “Lado B”) No te puedo decir si es, pero es lo más probable que sí sea.

Lado B - Amy Gutiérrez

¿Habrá alguna colaboración con algún artista internacional?

Quizás algunos cuantos, todavía estamos viendo si va a ver, pero habrá productores internacionales que me ayudarán en esta producción. Estoy seguro de que les gustará esta nueva Amy.

¿Qué cosas aspiras lograr?

Quiero seguir creciendo con mi familia, ellos son parte importante de todo esto. En el aspecto personal quiero seguir trabajando para darles lo mejor, una casa maravillosa para qué estén tranquilos y tengan mis padres todos los cuidados. Quiero seguir creciendo como persona. Puedes creer que pasa el tiempo y mi círculo se va achicando, tengo menos amigos, pero de más calidad. Seguir encontrando personas de calidad y amigos que me apoyen en todo. Profesionalmente, anhelo a qué mis canciones la pueda escuchar todo el mundo, la canten en mis shows junto a mí. Además, presentarme en escenarios más importantes de diferentes países con mis shows, pero poco a poco.

¿Sé te nota más madura?

A mis 23 años, me han pasado muchas cosas. Al día de hoy, la persona en la que me he convertido es que gracias a quizás a los momentos más difíciles que me ha tocado pasar y ahí es donde he reflexionado. Estoy con ganas de hacer mis cosas lentas, pero seguro, siento que años atrás me desesperaba por la presión mediática, ya que en el mundo artístico sientes que tienes que sacar temas para que la gente no se olvide. Me he dado cuenta y lo voy a hacer este año, que me voy a tomar el tiempo para sacar esta producción. Para mí este proyecto es el más importante que voy a tener en mi vida por lo que voy a empezar hacía fuera, puesto que será internacional.

