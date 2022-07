Magaly Medina evidencia que Yahaira Plasencia habría usado un vestido de 11 euros en Premios Juventud

Foto: Instagram / Composición: Infobae Perú.

Magaly Medina reconoció el esfuerzo de Yahaira Plasencia en su presentación en los Premios Juventud 2022, en Puerto Rico. La salsera había anunciado que esta vez cantaría en este importante evento sin la ayuda playback, y demostró su buen desempeño. A pesar de que la periodista la felicitó por su canto en vivo, no pudo evitar evidenciar un detalle sobre el vestido que la salsera usó en los premios.

“De repente está ajustada”, dijo la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ tratando de defender a la intérprete de “La Cantante”, quien recibió una serie críticas y burlas por el conjunto naranja que lució en la alfombra roja del evento. Según algunos usuarios de redes, la artista habría recurrido a una página china para comprar su sencillo atuendo que habría costado 11 euros.

“Y también, Yahaira, dicen que lució un vestido de 11 dólares en la alfombra roja de los Premios Juventud. ¡Ay, qué roche!”, comentó en un primer momento la conductora de Magaly TV: La Firme antes de mandar la nota.

“Se presentó Yahaira Plasencia, claro de la mano de su nuevo padrino, Sergio George, después de que hizo que cantara una versión suya de “El cantante”, la llevó a los Premios Juventud, donde lució este vestido tan de playa... Los cibernautas encontraron que el vestidito que usó, bien simplón, es de Shein... Pero, cualquiera va a Gamarra y le pide a uno de los tantos diseñadores de Gamarra que le haga un vestidito, ¿quién es su asesor de imagen? ¿Quién la vista a la Yahaira por piedad?”, agregó la periodista.

MAGALY MEDINA FELICITÓ A YAHAIRA PLASENCIA POR CANTAR EN VIVO

Como se sabe, Magaly Medina ha sido y es una de las más grandes críticas de la carrera de la salsera, pero en esta ocasión decidió darle el mérito por el esfuerzo en su presentación en vivo en el mencionado evento, donde decidió cantar sin ayuda del playback.

“Claro cantó sin bailar... Pero, eso sí, hay que rescatar que cantó con la voz en vivo, claro, no bailó, casi ni se movió, porque ella ya ha dicho que no puede hacer dos cosas a la vez, ella no puede cantar y bailar. O se concentra en cantar para que no le salga ningún gallo como ya la hemos visto en algunos conciertos”, mencionó la popular ‘Urraca’.

La conductora no solo se centró en las dificultades que ha manifestado la artista en eventos pasados, también le reconoció su esfuerzo al respetar a su público y esto agregó sobre la presentación en vivo de Yahaira Plasencia sin usar playback: “Claro, cuando ya aparecieron los otros, voces nuevas... ella hizo lo que mejor le sale, bailar, mover el totó... Hay que reconocer que cantó en vivo, no desentonó, bueno no es la gran voz, el vozarrón no lo tiene... Lo hizo, está bien, es como debe ser, hay que ser profesionales”.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia representó a nuestro país en los Premios Juventud 2022 que se llevaron a cabo en la ciudad de San Juan en el país de Puerto Rico. La artista nacional deleitó al público rindiendo homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico junto a otros músicos internacionales.

Cabe mencionar que, la ex de Son Tentación no fue nominada a ningún premio de este evento, sin embargo, se mostró muy emocionada de poder presentarse en tan importante escenario.

Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2022. (VIDEO: YouTube)

