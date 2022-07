Premios Juventud 2022 EN VIVO para ver la presentación de Yahaira Plasencia: Hora, fecha y todos los detalles

Yahaira Plasencia cantará salsa en los Premios Juventud. (Foto: Instagram)

Falta menos de 24 horas para que se lleve a cabo Los Premios Juventud 2022 en la ciudad de San Juan en el país de Puerto Rico. La ceremonia que premia a los artistas de habla hispana entre actores, cantantes, presentadores y más se realizará este jueves 21 de julio en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Asimismo, se disfrutarán de espectáculos en vivo y nuestra representante peruana Yahaira Plasencia deleitará al público rindiendo homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico junto a otros músicos internacionales.

A pesar de no ser nominada a ningún premio de este evento, la salsera se ha mostrado muy emocionada de poder presentarse en tan importante escenario. Incluso, en conversación con Infobae prometió que cantará sin playback, pues en anteriores shows sí ha entonado sus canciones con pista.

“Voy a compartir escenario con artistas puertorriqueños como Michael Stuart, Luis Figueroa, Luis Vásquez y un dominicano que hace música tropical merengue llamado Manny Cruz (...) Está vez sí vamos a cantar en vivo, no con orquesta, sino con música de fondo que ya se grabó todo. Y bueno, me preparé muchos para cantar en vivo, porque sí, cantar y bailar es complicado, más los nervios. No es nada fácil, a parte que es mi primera vez cantando en vivo en unos premios tan importantes”, señaló.

HORARIOS PARA VER LOS PREMIOS JUVENTUD 2022

- Perú: 6:00 p.m.

- Ecuador: 6:00 p.m.

- Colombia: 6:00 p.m.

- México: 6:00 p.m.

- Chile: 7:00 p.m.

- Venezuela: 7:00 p.m.

- Puerto Rico: 7:00 p.m.

- Brasil: 6:00 p.m.

- Estados Unidos: 7:00 p.m.

- Panamá: 6:00 p.m.

- Argentina: 8.00 p. m.

- España: 1.00 a. m. (viernes 22).

¿DÓNDE VER LOS PREMIOS JUVENTUD 2022?

Si deseas ver el evento EN VIVO puede hacerlo a través del streaming de Los Premios Juventud en su página web así como en sus redes sociales. Asimismo, podrás disfrutar de la #AlfombraLIVE en el TikTok de Univisión, cadena encargada del evento. Si cuenta con Claro TV estarás listo para ver a los más de 50 artistas por el canal 120 (SD) y 527 (HD).

¿CÓMO SE PREPARA YAHAIRA PLASENCIA PARA LOS PREMIOS JUVENTUD 2022?

Yahaira Plasencia no ha dejado de compartir con sus más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram cómo se viene preparando para su presentación en la gala 19 de Los Premios Juventud 2022. Ella viajó a Puerto Rico desde hace más de una semana y se han difundido imágenes de sus ensayos.

Asimismo, está brindando entrevistas a diferentes medios locales acompañada de su productor musical Sergio George. Cabe resaltar que, no es la primera vez que la cantante se presenta en alguna premiación internacional.

