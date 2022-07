Magaly Medina aplaude a Yahaira Plasencia por cantar en vivo: “Está bien, hay que ser profesionales”

Foto: Instagram / Composición: Infobae Perú.

En la última edición del programa de ‘Magaly Tv, la firme’, la conductora habló sobre la presentación que tuvo la cantante Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2022. La periodista, quien se ha manifestado en varias ocasiones con fuertes críticas hacia la intérprete de “La Cantante”, sorprendió a su público con una felicitación a Plasencia.

Como se sabe, Magaly Medina ha sido y es una de las más grandes críticas de la carrera de la salsera, pero en esta ocasión decidió darle el mérito por el esfuerzo en su presentación en vivo en el mencionado evento, donde decidió cantar sin ayuda del playback.

“Claro cantó sin bailar... Pero, eso sí, hay que rescatar que cantó con la voz en vivo, claro, no bailó, casi ni se movió, porque ella ya ha dicho que no puede hacer dos cosas a la vez, ella no puede cantar y bailar. O se concentra en cantar para que no le salga ningún gallo como ya la hemos visto en algunos conciertos”, mencionó la popular ‘Urraca’.

La conductora no solo se centró en las dificultades que ha manifestado la artista en eventos pasados, también le reconoció su esfuerzo al respetar a su público y esto agregó sobre la presentación en vivo de Yahaira Plasencia sin usar playback: “Claro, cuando ya aparecieron los otros, voces nuevas... ella hizo lo que mejor le sale, bailar, mover el totó... Hay que reconocer que cantó en vivo, no desentonó, bueno no es la gran voz, el vozarrón no lo tiene... Lo hizo, está bien, es como debe ser, hay que ser profesionales”.

En otro momento del programa, Magaly Medina transmitió algunos comentarios de usuarios en redes sociales, quienes destruyeron a la salsera por el vestido que llevó a los premios. Según se leyó en las capturas de imagen, los cibernautas recurrieron a páginas chinas para averiguar sobre el precio del conjunto naranja, y dieron con que costaba 11 euros. Al respecto, la periodista señaló que la cantante “ya no tiene el presupuesto de antes” en alusión a su romance con el futbolista Jefferson Farfán.

Los Premios Juventud 2022 se llevaron a cabo en la ciudad de San Juan en el país de Puerto Rico, donde nuestra representante peruana Yahaira Plasencia deleitó al público rindiendo homenaje a El Gran Combo de Puerto Rico junto a otros músicos internacionales.

Cabe mencionar que, la ex de Son Tentación no fue nominada a ningún premio de este evento, sin embargo, se mostró muy emocionada de poder presentarse en tan importante escenario. Incluso, en conversación con Infobae adelantó que cantaría sin playback, pues en anteriores shows sí ha entonado sus canciones con pista.

“Voy a compartir escenario con artistas puertorriqueños como Michael Stuart, Luis Figueroa, Luis Vásquez y un dominicano que hace música tropical merengue llamado Manny Cruz (...) Está vez sí vamos a cantar en vivo, no con orquesta, sino con música de fondo que ya se grabó todo. Y bueno, me preparé muchos para cantar en vivo, porque sí, cantar y bailar es complicado, más los nervios. No es nada fácil, a parte que es mi primera vez cantando en vivo en unos premios tan importantes”, señaló días antes de su espectacular presentación.

Durante el evento, ‘La Patrona’ también se mostró sorprendida y emocionada al ser entrevistada por una de las cadenas de televisión más importantes internacionalmente Univisión. Junto a Sergio George, la artista nacional brindó unas declaraciones previo a la gala.

Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2022. (VIDEO: YouTube)

