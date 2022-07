Sofía Franco se pronuncia sobre el nuevo ampay de Álvaro Paz de la Barra y Jamila Dahabreh

Sofía Franco habla de la relación actual que tiene con Álvaro Paz de la Barra. (Foto: Composición)

Sofía Franco se pronunció desde México sobre el ampay que protagonizó su aún esposo con Álvaro Paz de la Barra y Jamila Dahabreh, a quienes se les vio juntos en un centro comercial. La exconductora de TV aclaró cuál es la relación que actualmente tiene con el padre de su hijo. Como se recuerda, lo último que se sabía es que estaban intentando retomar su vida de pareja una vez más.

Tras estas imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, las alarmas de un posible infidelidad empezaron a sonar. Sofía Franco se encargó de dar su descargo sobre el ampay de Álvaro Paz de la Barra. Cabe indicar que esta es la segunda vez que el exfuncionario público es captada con la llamada Chica Tulum.

“Sí, como comprenderás salpica y me llaman a preguntar, me envían mensajes y, bueno, pero yo estoy concentrada ahora en retomar mi carrera. En aprovechar el tiempo acá (México), ya que cuento con visa de trabajo por un año y la agencia que me representa es retop: Look management. Así que debo concentrarme en hacer mis audiciones bien y seguir adelante”, indicó al diario Trome.

Respecto al primer ampay con Jamila Dahabreh, la rubia indicó que es cierto que llegaron a conversar sobre el tema. “Está calmado todo, lo más importante es que nuestro hijo siempre esté protegido por los dos”, señaló.

“(Respecto a lo legal) Todo es un proceso y como tal pensamos primero en solucionar varios temas. No hay apuro, pero a veces es mejor las cosas claras para que no se malinterpreten porque sí seguimos casados”, aclaró la rubia.

Sofía Franco respondió bastante tranquila, afirmando que su relación hoy en día con Álvaro es de padres y que “cuando sea real el divorcio ya les contaré para que no se generen más comentarios”. Mientras tanto, se encuentra en México con su hijo, disfrutando de unas vacaciones y a la par se abre camino en dicho país.

Consultada por si su hijo vivirá de forma permanente en el país azteca, la rubia indicó que es un tema que aún conversará con el abogado. “Cuando los proyectos se concreten lo conversaré nuevamente con su papá, por ahora estamos disfrutando de las vacaciones”, dijo.

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA Y JAMILA DAHABREH OTRA VEZ JUNTOS

Como se recuerda, el exalcalde de Surco fue vinculado a Jamila Dahabreh en agosto del año pasado, donde el programa de la periodista de ATV los ampayó muy juntos. A partir de esa fecha se iniciaría un fuerte rumor de una relación entre ellos.

En su momento, la modelo confirmó estar saliendo con el entonces burgomaestre, sin embargo, el funcionario público negó en todo momento tener un noviazgo con ella. “Esos son solo rumores chismes mal intencionados. Es una gran insensatez”, declaró a la prensa en aquellas fechas.

Todos relacionaron este hecho, a la campaña política que estaba preparando el aún esposo de Sofía Franco, pero al ser su partido rechazado, murió toda la esperanza de obtener el liderazgo de un distrito.

