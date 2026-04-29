DT de Alianza Atlético exige respaldo de la FPF para los clubes peruanos en torneos Conmebol: “El VAR no debe ser un perjuicio”

Federico Urciuoli expresa que decisiones arbitrales y falta de revisión minuciosa en jugadas polémicas han mermado el desempeño de clubes peruanos en la Confederación Sudamericana de Fútbol, exigiendo mayor presencia institucional y justicia para todos (Facebook / Alianza Atlético)

El técnico de Alianza Atlético, Federico Urciuoli, de 42 años, reclamó a la Federación Peruana de Fútbol mayor protección para los equipos nacionales que disputan competencias internacionales, tras señalar que las decisiones arbitrales en torneos Conmebol han afectado a clubes como Cusco FC y Sporting Cristal.

El conjunto sullanense enfrenta este jueves 30 a Deportivo Macará de Ecuador por la Copa Sudamericana, con el impulso de una victoria 2-1 sobre Universitario en el Estadio Monumental.

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El entrenador argentino advirtió que la falta de revisión minuciosa en jugadas polémicas —líneas de fuera de juego dudosas y penales no cobrados— genera una sensación de desamparo que erosiona el rendimiento de los planteles peruanos en el exterior.

Desde Lima, donde Alianza Atlético se ve obligado a disputar sus partidos como local por la falta de habilitación internacional de los recintos de Sullana y Piura, Urciuoli también apuntó a las carencias de infraestructura como un obstáculo estructural que el Estado debe resolver.

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El VAR como deuda pendiente del fútbol peruano en Conmebol

Federico Urciuoli puso el foco en el VAR tras polémicas recientes, señalando que su aplicación genera dudas y sensación de desventaja para los clubes peruanos. (Facebook / Alianza Atlético)

El reclamo de Urciuoli no surgió en el vacío. Semanas antes de que Alianza Atlético iniciara su camino en la Copa Sudamericana, Cusco FC y Sporting Cristal protagonizaron situaciones similares: fallos arbitrales que, según la lectura generalizada de la afición peruana, inclinaron la balanza en contra de los representantes nacionales. El técnico del conjunto norteño recogió ese malestar colectivo y lo trasladó al plano institucional.

“En el trámite uno entiende que las localidades y los árbitros tienen cierta muñeca, pero ver que trazan una línea de offside dudosa o un penal donde el arquero evita el contacto genera mucha rabia. Alguien debería estar viendo lo que vio todo el Perú“, declaró Urciuoli en diálogo con Depor. El técnico no se limitó a la queja: planteó que la herramienta tecnológica disponible debería operar a favor de la justicia deportiva. “El VAR tendría que ser una ayuda y no un perjuicio”, subrayó.

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La FPF, bajo la lupa del técnico del ‘Vendaval’

Urciuoli trasladó su reclamo a la Federación Peruana de Fútbol, exigiendo mayor respaldo institucional para los clubes que compiten fuera del país. (Facebook / Alianza Atlético)

Más allá de la controversia puntual, Urciuoli amplió el foco y apuntó a la Federación Peruana de Fútbol como el organismo que debe asumir un rol activo en la defensa de los clubes nacionales. Su argumento central: ningún equipo que se haya ganado un lugar en una copa internacional por méritos propios debería quedar expuesto a perjuicios evitables.

“Todo lo que esté al alcance de quienes están a cargo de la federación para no sentir eso, seguramente están tomando nota y lo harán. Tiene que haber un crecimiento desde todos los ámbitos para que ningún equipo de Perú que haya sido destacado en las temporadas regulares y represente al país en los torneos internacionales se vea perjudicado“, afirmó el entrenador.

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El técnico también mencionó la presión que generan las redes sociales cuando la afición peruana percibe una injusticia arbitral, y consideró que esa voz colectiva debería servir de insumo para que las autoridades del fútbol local actúen con más contundencia en los foros de Conmebol.

Estadios inhabilitados y partidos en Lima: otra limitación estructural

La obligación de trasladarse a Lima refleja una carencia estructural que impacta en el rendimiento y en la localía del equipo en torneos internacionales. (Facebook / Alianza Atlético)

Al problema arbitral se suma uno logístico. Alianza Atlético no puede recibir a sus rivales internacionales en Sullana ni en Piura porque el Estadio Campeones del 36 y el Miguel Grau de esa ciudad no cuentan con la habilitación requerida por Conmebol. La consecuencia fue evidente en el debut ante Tigres, disputado en el Estadio Miguel Grau del Callao: la barra visitante argentina superó en volumen e intensidad a la hinchada local.

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“No corresponde a decisiones que tengan que ver tanto con Alianza Atlético, sino que tiene más que ver con la política de los municipios. Ahí hay una limitación y eso condiciona competir en un buen césped o a nivel internacional. Eso lo sufre la gente y lo sufre el equipo", explicó Urciuoli.

La alternativa de Trujillo, donde el club venció a Deportivo Garcilaso en la fase previa, también quedó descartada. El Estadio Mansiche exige reparaciones costosas que se traducen en multas para el club organizador. “Las habilitaciones y los requerimientos de ese estadio terminan condicionando porque son muchas multas que termina pagando el club. Lo ideal es que todo el club esté preparado para jugar y no para preparar un estadio”, detalló el técnico.

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