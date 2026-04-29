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Día Internacional del Perro Guía: la fecha que conmemora labor de estos animales en la inclusión y autonomía de personas con discapacidad visual

Cada último miércoles de abril, entidades y asociaciones internacionales resaltan la importancia de los perros guía como aliados fundamentales para quienes presentan discapacidad visual, promoviendo la autonomía, la movilidad y la igualdad de acceso en la vida cotidiana

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Día Internacional del Perro Guía - Perro Guía – Perú – noticias – 27 abril
La fecha, impulsada por una federación internacional, busca promover la integración social y la movilidad de quienes viven con discapacidad visual, resaltando la función fundamental de los perros adiestrados en la vida diaria de sus usuarios (Freepik)

El Día Internacional del Perro Guía se celebra cada año el último miércoles de abril con el objetivo de reconocer el papel insustituible de los perros adiestrados en la vida de personas con discapacidad visual. La fecha fue establecida formalmente en 1994 por la International Guide Dog Federation (IGDF), organización que agrupa a más de 90 entidades dedicadas al entrenamiento de perros guía en más de 30 países.

Desde entonces, la jornada busca sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de garantizar el acceso pleno de los usuarios de perros guía a todos los espacios, así como difundir el valor de estos animales para la autonomía e integración social de sus beneficiarios.

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El origen de la relación entre seres humanos y perros guía se remonta a la posguerra europea, cuando tras la Primera Guerra Mundial se fundó en Alemania la primera escuela dedicada al adiestramiento de perros para ayudar a soldados que habían perdido la visión. Esta iniciativa pionera sentó las bases para el desarrollo de nuevos centros en otros países.

En 1929, se creó en Estados Unidos The Seeing Eye, considerada la organización más antigua de América dedicada a este fin, mientras que en el Reino Unido surgió la Guide Dogs for the Blind Association en 1934. Estas entidades establecieron estándares de formación y promovieron la colaboración internacional, sentando las bases para el movimiento global actual liderado por la IGDF.

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El entrenamiento de perros guía es un proceso riguroso que puede extenderse entre dos y cinco años, dependiendo de la raza, el temperamento y las necesidades específicas del usuario. Las razas más empleadas son labrador retriever, golden retriever, pastor alemán y flat coated retriever, seleccionadas por su inteligencia, docilidad y capacidad de adaptación a entornos urbanos. Durante el adiestramiento, los perros aprenden a sortear obstáculos, detenerse ante escaleras y semáforos, evitar peligros y obedecer instrucciones precisas, además de desarrollar una relación de confianza con su futuro dueño.

Historia y expansión de la efeméride

Día Internacional del Perro Guía - Perro Guía – Perú – noticias – 27 abril
Con más de 22 mil perros guía en actividad, la conmemoración refleja un esfuerzo internacional por mejorar la autonomía de personas con discapacidad visual. (Freepik)

El Día Internacional del Perro Guía surgió por iniciativa de la IGDF, con la finalidad de visibilizar la labor de las escuelas de adiestramiento y de los propios animales, así como de fomentar el respeto a los derechos de sus usuarios.

Desde la instauración de la efeméride, se han realizado campañas de concienciación en países de Europa, América, Asia y Oceanía. De acuerdo con la IGDF, actualmente existen más de 22.000 perros guía activos en todo el mundo, cifra que refleja tanto la demanda como el compromiso de las organizaciones para mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con baja visión.

En América Latina, instituciones como la Fundación ONCE del Perro Guía en España y la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos I.A.P. en México han cumplido un papel fundamental en la formación y entrega de perros guía. Solo la Fundación ONCE ha proporcionado más de **3.200 perros desde su fundación en 1990, permitiendo a miles de usuarios desplazarse con mayor independencia.

Según datos del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) de Perú, el acceso a un perro guía contribuye significativamente a la inclusión social y laboral de los beneficiarios, al facilitar su movilidad en espacios urbanos y rurales.

Marco normativo y derechos de acceso

Día Internacional del Perro Guía - Perro Guía – Perú – noticias – 27 abril
Las normativas internacionales respaldan la presencia de perros guía, aunque aún persisten barreras que dificultan su plena aceptación social. (Freepik)

El reconocimiento legal de los derechos de los usuarios de perros guía varía según la legislación de cada país. En España, la Ley 8/2013 garantiza el acceso de las personas con discapacidad visual acompañadas de perro guía a todos los espacios públicos y privados de uso colectivo, incluyendo transportes, establecimientos comerciales, centros educativos y sanitarios.

Disposiciones similares existen en México, Argentina, Colombia y Perú, donde los usuarios pueden ingresar con sus perros guía a cualquier lugar sin restricciones, conforme a las normativas nacionales y tratados internacionales de derechos humanos.

En palabras de la Fundación ONCE del Perro Guía, “la presencia de un perro guía no solo representa movilidad segura, sino también una herramienta indispensable para la igualdad de oportunidades”. Por su parte, la IGDF señala que la defensa de los derechos de acceso es una tarea permanente, ya que persisten barreras informativas y prejuicios que dificultan la plena integración de los usuarios y sus animales de asistencia.

La obtención de un perro guía implica cumplir ciertos requisitos médicos y sociales. Los solicitantes deben acreditar una discapacidad visual certificada, superar evaluaciones de movilidad y de adaptación a la convivencia con el animal, y participar en un proceso de formación conjunta. Esta etapa es crucial para establecer un vínculo de confianza y cooperación entre el usuario y el perro, garantizando un equipo funcional y seguro para la vida diaria.

El impacto social de los perros guía y los desafíos actuales

Día Internacional del Perro Guía - Perro Guía – Perú – noticias – 27 abril
Los perros guía no solo brindan movilidad, también fortalecen la autonomía y la integración social de quienes dependen de ellos en su vida diaria. (Freepik)

El impacto de los perros guía en la vida de las personas ciegas o con baja visión trasciende la movilidad física. Estos animales favorecen la autonomía personal, estimulan el desarrollo de habilidades sociales y mejoran la autoestima de sus usuarios.

De acuerdo con la IGDF, quienes reciben un perro guía experimentan una reducción significativa en los accidentes de tránsito, mayor acceso a la educación y el empleo, y una integración más plena en la vida comunitaria.

Sin embargo, persisten desafíos que afectan tanto a las organizaciones como a los beneficiarios. El coste de adiestramiento y mantenimiento de un perro guía puede superar los USD 40.000, monto generalmente cubierto por donaciones y programas de apoyo social, ya que los usuarios no suelen asumir estos gastos.

Además, la escasez de escuelas certificadas y la falta de información en ciertos países limitan el acceso a este recurso. La IGDF trabaja en la expansión de alianzas y en la homologación de estándares para asegurar la calidad y el bienestar de los perros guía y sus usuarios en todo el mundo.

“Un perro guía transforma la vida de una persona con discapacidad visual, brindando independencia real y abriendo puertas a nuevas oportunidades”, subraya la Fundación ONCE del Perro Guía. La conmemoración anual de esta fecha busca mantener en agenda la importancia de continuar promoviendo políticas inclusivas y programas de sensibilización para que cada vez más personas puedan beneficiarse de estos aliados excepcionales.

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