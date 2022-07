Magaly Medina se mostró indignada con Álvaro Paz de la Barra por llamar ‘Pingüino’ a su esposo

Periodista arremetió contra el exalcalde de La Molina por tildarla de “acomplejada” y “mentirosa”

Un nuevo escándalo protagoniza el aún esposo de la recordada conductora y modelo Sofia Franco, quien esta vez publicó en sus estados de WhatsApp textos de “grueso calibre” contra la “Urraca” y su esposo.

Todo se habría iniciado por el reportaje que se difundió hace algunos días en el programa ‘Magaly TV, La Firme’ y en donde vinculan al exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, en un “ampay” con algunas figuras del espectáculo en una fiesta nocturna que, al parecer, no quisieron sea público.

Pero como es de costumbre, Magaly Medina una vez más no se quedó callada y aprovechó la emisión de su último programa, para responder los “intensos” mensajes que el exburgomaestre publicó en su cuenta personal de WhatsApp.

“Magaly Medina sacó una pequeña nota de una de mis salidas mostrando el auto en el que salgo de alharaca. Celosa que su pingüino no tenga mis autos desde años, jejeje. Pobre acomplejada”, señala el primer mensaje publicado por el esposo de Sofía de Franco.

Pero eso no es todo, en un segundo mensaje, empiezan las ofensas hacia la periodista y su esposo, el notario Alfredo Zambrano. “Si yo fuera ‘malo’ escribiría cosas del ‘Pingüino’ e incluso afirmó que muchas amigas ‘la vendieron’”, continuaba el texto dejando abierta la posibilidad que está enterado de algunos “detalles” de la vida del esposo de la polémica conductora.

MAGALY RESPONDE

“Quiero compartir estos mensajes con mis televidentes para que se enteren de una vez que tipo de hombre es Álvaro Paz de la Barra. No sé a quién se refiere cuando habla de un pingüino, si cree que yo me voy a sentir mal porque define de esa forma a mi esposo, se equivoca, soy una mujer superada y con principios”, indicó muy incómoda Medina antes de finalizar su programa.

Asimismo, Magaly indicó que antes de compartir estos mensajes que le llegaron al “Chismefono”, validó si el número de celular en el cual se publicaron estos textos, pertenecían a Paz de la Barra, lo cual llegó a verificar con su equipo de investigación.

“No sé a quién se refiere yo no conozco a ningún pingüino, a menos que él se esté haciendo eco de gente que me tiene tanta cólera, rabia y envidia que quiere ponerle algún apelativo a mi esposo para así intentar disminuirlo; pero no lo pueden hacer, no lo podrán hacer”, respondió la periodista.

Por otro lado, la presentadora de televisión, criticó la falta ortográfica del exalcalde de La Molina, corrigiendo incluso la escritura de algunas palabras en su programa en vivo. “Yo no sé por qué se pica por los 3 segundos que salió su carro naranja en una de nuestras notas. Si no quiere llamar la atención, para que asiste a un evento con un auto de ese color. Además por favor, al menos escriba bien, un exalcalde, que estaba postulando nuevamente, no puede tener esos errores y horrores ortográficos”, subrayó la “Urraca”.

“Estoy acostumbrada que de mi hablen todo tipo de cosas, porque la envidia les carcome. Tampoco se dirija hacia mi como Maga, porque solo mis amigos me llaman así. Y no le permito que se refiere sobre mis notarías y si tengo fondos ilícitos, yo no tengo notarías, esas son empresas de mi esposo, pero igual es muy bajo todo lo que dice usted”, concluyó muy mortificada.

SOFÍA FRANCO REAPARECIÓ JUNTO A SU ESPOSO

La pareja se ha denunciado mutuamente por violencia familiar. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

Como se recuerda, hace algunos meses, en algunas imágenes emitidas en el programa “Magaly TV: La Firme” se observó a Franco y a Paz de la Barra compartiendo con los asistentes y organizadores de un evento público como una familia feliz. La exmodelo y conductora de televisión estuvo junto a su menor hijo apoyando a su aún esposo en la “Marcha por la Vida”.

Este hecho sorprendió a Magaly Medina, pues el 25 de marzo de 2021, Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra terminaron en la comisaría a raíz de un enfrentamiento físico que tuvieron en su hogar.

