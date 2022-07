Janet Barboza calificó de “acomplejada” a Magaly Medina por criticar pedida de mano de Brunella Horna | VIDEO: América TV / América Hoy

Brunella Horna está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, luego que Richard Acuña le pidiera matrimonio en una original propuesta en el cine. Sin embargo, Magaly Medina ha sido la piedra en su zapato en la última semana, pues no ha dejado de cuestionar a la pareja y hasta puso en tela de juicio la realización de la boda. Por supuesto, Janet Barboza salió en su defensa.

“Yo pensé que Richard iba a ser más creativo y por supuesto nada tacaño. La hubiera llevado en un avión a París. Si querían la playa tenían las islas Maldivas. No sé cuantas islas de ensueño hay para pedirle matrimonio a tu novia, sobre todo cuando tienes plata como cancha. ¡Ay, por favor! Cuatro mil soles qué le habrá costado”, mencionó la ‘Urraca’ en su programa de espectáculos.

Pero no solo eso, también cuestionó al excongresista de la República por darle a Brunella Horna un anillo de “poco valor”, tomando en cuenta que es un hombre con buen ingreso económico. “Si un hombre tiene su plata, lo que te da es su símbolo de amor y lo que te pueda comprar. No me digan que Richard Acuña no tiene plata”, agregó entre risas.

Brunella Horna y Richard Acuña en su fiesta de compromiso. (Foto: Instagram)

Tras estas fuertes declaraciones, la también conductora de América Hoy, Janet Barboza, salió en defensa de su compañera. Aunque no mencionó a la ‘Urraca’ de manera directa, resaltó que las personas que critican un momento tan especial como una pedida de mano lo hacen porque sienten un gran vacío por dentro.

“Eso lo hacen personas absolutamente acomplejadas, que quieren llenar sus vacíos existenciales viendo el lado económico de las personas. Como no tienes nada que llene tu vida, te preocupas del lado económico, que si el anillo, que si la rosa, que si esto o lo otro. Es una huchafada y, realmente, da pena que haya gente que se preocupe por eso”, manifestó para Más Espectáculos.

JAZMÍN PINEDO RESPALDA A JANET BARBOZA

La popular ‘Chinita’ se mostró de acuerdo con las declaraciones de Janet Barboza. En su programa de espectáculos, aseguró que poco o nada debía importar el valor del anillo de compromiso, pues lo que vale realmente es el amor que siente Richard Acuña hacia Brunella Horna, su pareja desde hace más de cuatro años.

“Yo no entiendo la crítica. ¿Qué puedes criticar de una pedida de mano, que lo único que importa es el amor? La gente, y quiénes también, se ha fijado en cuánto gastó o cuánto costó. Qué importa eso, lo más bonito ahí era que aparecieran los hijos. Lo más importante es el amor, qué importa cuánto gastas”, manifestó.

Más adelante, añadió en clara referencia a Magaly Medina: “Estar fijándose en los precios solo demuestra los complejos. La vida no solo se trata de dinero. Hay gente que tiene muchísimo dinero y es muy infeliz, creánme. Hay que tener un equilibrio, hay que trabajar”.

Cabe resaltar que, al igual que la popular ‘Rulitos’, Jazmín Pinedo ha estado enfrentada con la conductora de Magaly TV La Firme. Desde que la ‘Urraca’ la criticó por su entrevista a Jefferson Farfán, ambas se declararon la guerra. Hasta la fecha, las presentadoras siguen mandándose indirectas cada vez que tienen la oportunidad.

