Magaly Medina revela la razón por la que estuvo internada en la clínica: “Me hice la endoscopia y colonoscopia”

Magaly Medina causó la preocupación de todos sus fans al dar a conocer que no iba a estar en vivo en su programa debido a que estaba internada en una clínica local. La conductora de televisión en ese momento no aclaró qué era lo que había pasado, solo señaló que le habían hecho unos exámenes y pasó por unas complicaciones.

En una entrevista para el diario Trome, la ‘Urraca’ se animó a contar exactamente lo que sucedió y por qué su médico le pidió que se quede todo un día en monitoreo. De acuerdo a la polémica periodista, le hicieron una endoscopia y colonoscopia, donde le encontraron varios pólipos.

Magaly Medina también señaló que muchos de estos pólipos fueron extraídos para ser estudiados, pues el galeno que la revisó consideró que estas formaciones eran bastante preocupantes, por lo que debían de estudiarlos.

“ Por orden del doctor me hice la endoscopia y colonoscopia . El galeno quería revisar algunas cosas porque me quejo siempre, ya le había hecho estas pruebas a Alfredo (Zambrano su esposo), lo que pasa es que a mí me encontró varios pólipos y algunos bastante preocupantes, pero vamos a esperar el resultado de la biopsia, no hay que adelantarnos”, empezó diciendo.

Asimismo, aclaró que como fueron varios pólipos que le extrajeron, le recomendaron que se quede internada descansando. “ Como fueron varios los pólipos que me extrajeron, por eso me quedé en la clínica internada y lo anuncié en mis redes antes de que empezará mi programa ”, indicó.

En otro momento, Magaly Medina sostuvo que esta noche (viernes 8 de julio) saldrá al aire para estar nuevamente al lado de su público, además que los resultados de la biopsia se las entregaran más adelante.

SE PRONUNCIÓ DESDE LA CLÍNICA

Como se recuerda, Magaly Medina se pronunció desde la clínica para anunciar que no estaría en vivo, pues estaba en la clínica siendo monitoreada por un doctor. Sin embargo, la polémica periodista precisó que esperaba que le den de alta temprano para que pueda asistir a su programa.

“Hola buenas noches, quiero contarles que hoy no voy a estar en vivo en el programa por orden de mi médico. Esta mañana vine a hacerme un examen que se hace bajo anestesia y en quirófano y durante el procedimiento encontró algunos problemitas y hizo algunas extracciones un poco delicadas, así que me ha pedido que me quede a recibir tratamiento durante todo este día ”, dijo.

Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar y los usuarios de las redes sociales se solidarizaron con ella, enviándole buenas vibras para que se recupere pronto y llegue a su programa a entretenerlos como lo hace casi todas las noches.

La popular 'Urraca' no pudo presentarse en Magaly Tv: La firme y en su lugar puso la repetición de uno de sus programas.

