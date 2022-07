Magaly Medina cuenta que tiene faringitis y podría no salir al aire en su programa de esta noche

Magaly Medina revela que tiene faringitis.

Magaly Medina, fiel a su público, comunicó a sus seguidores que su salud está un poco resquebrajada. La conductora de espectáculos usó sus redes sociales para anunciar que tiene faringitis, motivo por el que se encuentra en cama reposando.

Sin embargo, esta condición podría impedirle salir al aire en su programa de la noche debido a que no puede hablar con claridad. Es así que, mediante sus historias de Instagram comentó que es probable que se ausente el día de hoy.

Fiel a su estilo, la Urraca señaló que tiene ‘harto raje’ para esta noche, pero dejó claro que primero está su salud. Por ello, viene haciendo de todo para poder sentirse mejor y aparecer en las pantallas a las 9:45 de la noche.

“Voy a tratar esta noche de estar con ustedes porque estoy con una faringitis un resfriado. Estoy tomando todo lo que me han recomendado y en la noche, bueno pues, ojalá pueda estar ahí porque hay harto raje”, señaló.

Magaly Medina cuenta que tiene faringitis y podría no salir al aire. (Video: Instagram)

Cabe precisar que no es la primera vez que no aparece en su espacio televisivo debido a su estado de salud. La noche del 7 de julio, la conductora tampoco apareció en su magazine. En el cintillo de su programa se detallaba que no estaría por motivos de salud y se reincorporaría al día siguiente.

Fue mediante sus redes sociales que, en esa fecha, la esposa de Alfredo Zambrano señaló que tuvo un chequeo de rutina que la obligó a internarse en una clínica local para hacer ‘algunas extracciones un poco delicadas’, pero al día siguiente reapareció sin problemas en su set.

“Hola buenas noches, quiero contarles que hoy no voy a estar en vivo en el programa por orden de mi médico. Esta mañana vine a hacerme un examen que se hace bajo anestesia, en quirófano, un examen ordenado por mi doctor, y en el procedimiento él encontró algunos problemas e hizo algunas extracciones que fueron algo delicadas, así que él prefirió que me quede a recibir tratamiento durante todo este día”, comentó.

DESCARTA TENER COVID

Magaly Medina lleva dos días un poco mal de salud. Incluso la noche del 18 de julio anunció que no se encontraba tan bien pero que de todas maneras continuaría con su programa. Por otro lado, mediante sus redes sociales dio un poco más de detalles de su estado de salud.

Anunció que cayó víctima de los resfríos que tiene la mayoría de personas debido al cambio de clima. Pese a ello, se encargó de descartar que se tratara de COVID-19.

Magaly Medina descarta tener COVID. (Video: Instagram)

“Hoy no he subido muchas historias porque quiero decirles que yo también he caído víctima de estas gripes que están dando últimamente. Ayer, después de almorzar, ya me he sentido bastante mal. Hoy día en la mañana amanecí con mucho dolor de garganta, me hice la prueba de COVID y no es eso, es un refrío muy fuerte. Hoy (18 de julio), no voy a poder hablar todo lo que quisiera tengo que cuidar mi voz, pero ya nos vemos”, comentó la conductora en sus historias.

