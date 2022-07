Janet Barboza se quiebra al recordar que no pasó mucho tiempo con su hija cuando era niña: “Me arrepiento”

Janet Barboza se emociona con la llamada de su hija por su cumpleaños. (Foto: Captura)

Este 18 de julio, el programa América Hoy celebró el cumpleaños número 48 de Janet Barboza . La producción preparó varias sorpresas para la conductora y entre ellas, algunas fotos junto a su hija, Antonella Huarac cuando era tan solo una niña.

La popular ‘Retoquitos’ no pudo con la emoción y comenzó recordando que se convirtió en madre a temprana edad. Incluso, contó que le costó traer a su primogénita al mundo, fruto de su relación con el productor musical Nilver Huarac.

Asimismo, Janet Barboza confesó que está arrepentida de no haberle dedicado suficiente tiempo a su hija cuando era más pequeña, pues se enfocó en trabajar y perdió varias etapas de la niñez de su primogénita.

“Me arrepiento de haber trabajado tanto en alguna época y no haberle dado más tiempo a mi hija. Hoy en día trato de recuperar el tiempo perdido, pero eso no se recupera, sin embargo, intento ser la mejor mamá del mundo”, dijo con la voz entrecortada.

En medio del emotivo momento, Ethel Pozo anunció que Antonella Huarac estaba conectada vía videollamada para sorprender a su madre por su onomástico. “Madre hermosa, feliz cumpleaños (...) eres la mejor del mundo. Tú y mi abuela son todo para mi, somos mejores amigas. Te amo un montón, espero que lo pases súper lindo y ya te espero en casa”.

Por su parte, la figura de América TV no pudo ocultar su asombro y no dudó en llenar de halagos a su hija. “Gracias por ser la hija que eres, una mujer independiente, cariñosa, comprensiva, solo tengo palabras de amor y de halago para ti. Me hacen la mujer más feliz del mundo”, concluyó.

Janet Barboza se emociona con sorpresa de su hija en el día de su cumpleaños. (VIDEO: América TV)

