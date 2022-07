Brunella Horna se emociona hasta las lágrimas por sorpresa de Richard Acuña: “El amor de mi vida”

Brunella Horna se emociona hasta las lágrimas por sorpresa de Richard Acuña | VIDEO: América TV / América Hoy

Este martes 19 de julio, Brunella Horna recibió una tierna sorpresa de Richard Acuña, con quien acaba de comprometerse, durante la emisión en vivo de América Hoy. El hijo de César Acuña le envió un arreglo de flores y una carta para expresarle todos sus sentimientos. La rubia conductora no aguantó la emoción y derramó un par de lágrimas.

“Gracias por llegar a mí, por ser ese amor que necesito todos los días, por ser ese ser que me llena de luz y hace flotar mi corazón de felicidad, por ser la reina que alumbra nuestro hogar. Te amo, tu novio, tu Ri”, leyó en voz alta la joven presentadora con la voz entrecortada.

Más adelante, dejó en claro que el congresista de la República quiere que sus compañeros de trabajo, Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez, asistan a su boda. Recordemos que ninguno de ellos estuvo presente en la pedida de mano que organizó Acuña. “También una disculpas del caso por no estar el día sábado, pero quiero mencionarles que los veo en la boda”, dijo.

Una vez terminó de leer, Brunella Horna se mostró contenta por el romántico mensaje de su prometido y le aseguró a la teleaudiencia que su relación está más fuerte que nunca, pues ha superado con su novio momentos muy difíciles a lo largo de su relación amorosa.

“Soy muy feliz, estoy viviendo un momento de mucha felicidad de lo que hemos soñado. En televisión no transmitimos lo que hemos pasado los dos. Hemos pasado momentos difíciles como cualquier relación, no todo es perfecto. Hemos pasado momentos duros, momentos en los que hemos querido tirar la toalla. Pero ahí estuvo nuestro amor, ambos luchamos. Nuestra familia y amigos nos apoyaron”, expresó la modelo.

Para sorpresa de los conductores, Horna no tuvo reparos en gritar su amor a los cuatro vientos. “Te amo, te amo para toda mi vida. Quiero que seas el amor de mi vida. Muchas gracias por esta hermosa sorpresa, que no pudo ser mejor”, sostuvo con lágrimas en los ojos.

ROMÁNTICA PEDIDA DE MANO

Una de las parejas más sólidas de la farándula pasó a la lista de los comprometidos del 2022, este sábado 16 de julio. Después de que la rubia indicara que no piensa en el matrimonio, Richard Acuña la terminó sorprendiendo pidiéndole la mano. Recordemos que la joven había tomado la postura de no hablar al respecto, pues durante 5 años esperó dar este gran paso, pero el excongresista no se decidía.

“En un momento sí quería casarme, pero ahora ya no, ya se me fueron las ganas. Ya no, quiero terminar mi casa, ver mi trabajo”, señaló hace unos meses.

No obstante, estas palabras pasaron al olvido cuando Richard Acuña le pidió matrimonio este último sábado. A través de las redes sociales, Brunella Horna viene mostrando fotos y videos del especial momento.

“Sabía que eras la persona para mí, para toda la vida y soy feliz de que hayas llegado a mi vida. Agradezco a Dios por darme una gran mujer, pocas veces me pongo nervioso, pero ahora lo estoy, estoy temblando porque sé que te quiero para mí, para toda la vida. Es por eso que quiero decirte lo que mereces y lo que yo quiero para nosotros es para toda la vida. ¿Quieres casarte conmigo?”, le preguntó Acuña a Richard mientras estaba arrodillado en una sala de cine. Brunella dijo que sí.

Richard Acuña le pidió matrimonio a Brunella Horna en un auditorio. (Foto: Instagram)

