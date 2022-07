Magaly Medina duda que matrimonio entre Brunella Horna y Richard Acuña se concrete

Magaly Medina no cree en matrimonio de Brunella y Richard.

Magaly Medina no se guarda nada y volvió a referirse a la pedida de mano de Brunella Horna. Esta vez, la Urraca criticó el anillo de la joven y se mostró nuevamente en contra de que su pedida se haya realizado en una sala de cine.

Además, reprochó que la conductora de América Hoy no quiera referirse al costo de su joya, pues asegura que no habría ningún problema en que una persona como Richard Acuña pueda haber pagado un anillo caro.

“La cuestión es que no le das en el cine el anillo. Es más, si el anillo te costó caro, peor aún, no le vas a dar un cine. Un anillo tan caro, tan fino, tan de marca, si es que se lo has comprado en alguna joyería famosa ya te gastas un poquito más y la llevas a Miami. No importa en la arena de Miami lo haces”, comentó al inicio.

Magaly Medina duda que boda de Brunella y Richard se realice.

Seguido, se refirió a las declaraciones de la rubia quien aseguró que es una persona tacaña. Ante ello, la Urraca aseguro que ella es igual, pero que sí prefiere que la persona que está a su lado la engría y a lo grande.

“La Brunella diciendo: yo soy muy tacaña. Yo también soy tacaña, pero me encanta que me engrían y que me engrían en grande. Si lo van a hacer tiene que ser en grande, sino dónde estamos. Te vas a casar, tienes fecha de boda con el heredero de los Acuña y te llevan a un cine. Ay no te pases”, agregó en tono burlón la conductora de espectáculos.

NO CREE QUE LLEGUEN AL ALTAR

Magaly Medina se mostró incrédula del matrimonio entre Richard Acuña y Brunella Horna. La conductora de televisión incluso comparó a Ney Guerrero con el hijo de César Acuña, haciendo referencia a que entregó anillos de compromiso, pero nunca llegó al altar.

“Ahora la otra cosa es, que te dan un anillo como lo hacía antes Ney Guerrero, que los daba para que no siga la presión, pero de ahí al matrimonio había 50 mil razones para no hacer efectiva la boda”, comentó entre risas.

Seguido comentó que, bajo su percepción, solo le habrían dado el anillo de compromiso a Brunella Horna para evitar más presiones sobre el matrimonio. Además, señaló que ha conocido a varias personas que han tenido ya todo listo, pero finalmente no han dado el sí.

Richard Acuña y su discurso a Brunella Horna

“Ahora hay que esperar, porque el anillo que le dieron fue para tranquilizar a la Brune, pero de ahí a que realmente esos dos lleguen al altar. He visto montañas más altas derrumbarse y panes más grandes y jugosos quedarse en la puerta del horno. Algunas se han quedado con hijos, con casa, con anillo de compromiso y hasta con fecha de boda. Yo recuerdo muy bien”, sentenció la conductora de espectáculos.

