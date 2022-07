Brunella Torpoco retornará a los escenarios de Perú con medidas de seguridad serán redobladas

Brunella Torpoco decidió regresar a los escenarios de Perú. (Foto: Instagram)

Aunque anunció su retiro definitivo de la música tras recibir amenazas de muerte, Brunella Torpoco decidió regresar meses después a la escena peruana. Cabe recordar que la joven se encuentra en Estados Unidos culminando una gira.

En muchas oportunidades, Brunella Torpoco indicó entre lágrimas que extrañaba a su familia, pero no podía seguir exponiendo a sus seres queridos. Todo indica que la joven ya no pudo más y sorprendió anunciando su retorno oficial con un concierto pactado para el próximo 7 de agosto en el local Fronteras Unidas en Independencia. Tras terminar sus compromisos en el extranjero regresará a Lima, en aproximadamente una semana.

“Estoy más fuerte que nunca…”, es el espectáculo donde la cantante chalaca marcará un nuevo inicio en su carrera donde la acompañará artistas de primer nivel como Combinación de la Habana, Son Tentación, Bembé, Antonio Cartagena, Tania Pantoja, N Samble, Álvaro Rod, JP Chamaco, Barrio Fino, Farik Grippa entre otros.

Brunella Torpoco asegura que, tras el duro episodio que tuvo que enfrentar, hoy en día es otra mujer, se siente mucho más fuerte y madura.

“Mi público me pide y voy a regresar por ellos y porque por mis venas respiro música. Me he presentado en varios escenarios fuera de nuestras fronteras, pero mi tierra es mi tierra. Gracias a Palmeras Producciones por esta oportunidad. Mi retorno será a todo lo grande y ellos están preparando un espectáculo sin precedentes. Mi público merece lo mejor”, sostuvo la artista.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD TOMARÁ?

Brunella Torpoco aclaró también que su gran retorno a los escenarios es un compromiso asumido antes que decidiera dar una pausa a sus presentaciones. “Tengo la seguridad de brindar un show de nivel con Palmeras Producciones y por eso no dude en cerrar con ellos para que mis seguidores reciban lo que merecen. Un buen espectáculo”, señaló Brunella, que promete un juego de luces y pantallas LED nunca antes visto en los shows de salsa locales.

Además, la seguridad en el evento está garantizada, pues se redoblará con agentes policiales. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Brunella Torpoco es una de las jóvenes promesas de la salsa peruana. Créditos: Instagram.

¿QUÉ PASÓ CON BRUNELLA TORPÓCO?

En el mes de marzo, Brunella Torpoco anunció su retiró de los escenarios debido a una serie de amenazas de muerte que recibió su madre mientras ella se encontraba de gira en Estados Unidos.

En conversación con Prensa Callao, la progenitora de Brunella Torpoco contó detalles del atentado ocurrido en su vivienda, ubicada en Chacaritas, Callao. Según sus declaraciones, delincuentes a bordo de una moto lineal dispararon a las afueras de su casa. Aunque al inicio no quiso contárselo a su hija, eventualmente la salsera terminó enterándose de lo sucedido.

Brunella Torpoco renunció a su carrera musical por atentados. (Foto: Instagram)

“No sé cómo se enteró (su hija) y me llamó. Como dice mi mami, yo soy su mamá y ya he vivido y disfrutado. Miedo a la muerte no le tengo (...) Para aquellos que quieren la plata fácil, van a tener que matarme”, comentó la madre de Torpoco, quien luego fue consultada por las cámaras de Magaly Medina sobre el atentado, pero prefirió no dar más declaraciones por miedo a las represalias.

Ante ello, fueron muchas las figuras que se solidarizaron con la artista, entre ellas Daniela Darcourt, Cielo Torres, Yahaira Plasencia y Paula Arias. Las salseras le desearon que tenga mucha fuerza y que no deje de luchar por sus sueños. Al parecer, Brunella ha hecho caso. pues en un principio continuó su carrera en el extranjero, pero esta vez decidió regresar a Lima para presentar un concierto.

Artistas nacionales muestran su apoyo a Brunella Torpoco tras atentado en la casa de su madre. (Foto: Instagram)

