Brunella Torpoco pide disculpas y anuncia que no terminará su última gira por temor: “Ya corrí bastante peligro”

Brunella Torpoco no concluirá sus conciertos pactados. (Foto: Instagram)

A principios de marzo, Brunella Torpoco conmocionó en la escena nacional tras anunciar su retiro de la música, sobre todo porque recién se estaba abriendo paso logrando mucha aceptación de la gente. Estaba en el momento cumbre y decide tomar esta difícil decisión. Sin embargo, la razón fue bastante fuerte, viene recibiendo constante amenazas de muerte de parte de una mafia que cobra cupos. Además, ya ha sufrido atentados en su casa, poniendo a su familia en peligro.

Y aunque aseguró que cumpliría con los conciertos pactados, la joven indicó este 29 de marzo que ya no podrá hacerlo por el temor que siente. Así lo comunicó a través de su cuenta de Facebook.

“Queridos amigos, familia, público y todos los que me siguen, quiero contarles que tenía unas 7 fechas que iba a cumplir llegando a Perú, que por cierto el fin de semana ya llego, pero decidí cancelar mis presentaciones de LIMA , PROVINCIA y PERÚ porque aunque no queramos darnos cuenta nuestro país está de cabeza y en mi caso ya corrí bastante peligro” , escribió la joven.

“Quiero pedir las disculpas del caso a los que compraron sus entradas, no me estoy presentando en ningún lugar en Perú porque lo qué pasó fue algo fuerte que no quisiera que le pase a nadie y por ahora me siento confundida, yo se qué hay bastante gente que quiere que regrese que vuelva a los escenarios pero por ahora solo quiero mi tranquilidad mía y de mi familia después de haber pasado todo esto quedamos muy afectados”, acotó la joven.

Brunella Torpoco hace triste anuncio. (Foto: IFacebook)

SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS PERO NO DE LA MÚSICA

Aunque en un principio anunció que se retiraría de la música, Brunella Torpoco reconsideró la situación. Aunque ya no se presentará en los escenarios, indicó que seguirá grabando su música y lo publicará en YouTube, pues es algo que ama.

“Seguiré grabando, subiendo temas a mi canal pero no voy a estar trabajando en discotecas, eventos en Perú, el día en que yo vuelva a los escenarios o tenga un evento fuera del país yo se los haré saber, mientras tanto por ahora solo necesito a mi familia más que nunca , que DIOS me los bendiga siempre”, concluyó la cantante.

‘¿QUÉ PASÓ CON BRUNELLA TORPÓCO?

Con tan solo 23 años, Brunella Torpoco se ha convertido en una de las salseras más queridas debido a su cercanía con el público. Sin embargo, y pese a su gran talento, la cantante nacional anunció que no volverá a subir a los escenarios debido a una serie de amenazas de muerte que ha recibido su madre mientras ella se encontraba de gira en Estados Unidos.

En conversación con Prensa Callao, la progenitora de Brunella Torpoco contó detalles del atentado ocurrido en su vivienda, ubicada en Chacaritas, Callao. Según sus declaraciones, delincuentes a bordo de una moto lineal dispararon a las afueras de su casa. Aunque al inicio no quiso contárselo a su hija, eventualmente la salsera terminó enterándose de lo sucedido.

“No sé cómo se enteró (su hija) y me llamó. Como dice mi mami, yo soy su mamá y ya he vivido y disfrutado. Miedo a la muerte no le tengo (...) Para aquellos que quieren la plata fácil, van a tener que matarme”, comentó la madre de Torpoco, quien luego fue consultada por las cámaras de Magaly Medina sobre el atentado, pero prefirió no dar más declaraciones por miedo a las represalias.

Ante ello, son muchas las figuras que se han solidarizado con la artista, entre ellas Daniela Darcourt, Cielo Torres, Yahaira Plasencia y Paula Arias. las salseras le desearon que tenga mucha fuera y que no deje de luchar por sus sueños. Al parecer, Brunella ha hecho caso. pues si bien es cierto no piensa presentarse en ningún show masivo hasta el momento, indicó que no dejará de grabar y lo publicará en su cuenta de YouTube, con el fin de seguir haciendo lo que más le gusta.

Brunella Torpoco renunció a su carrera musical debido a las mafias que cobran cupos. (Foto: Composición)

