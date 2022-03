Brunella Torpoco agradece apoyo de sus fans tras recibir amenazas de muerte y niega que todo haya sido un ‘show’

Brunella Torpoco reafirma que se alejará de la música. (Foto: Captura/ Instagram)

La cantante de salsa Brunella Torpoco se encuentra en el ojo de la tormenta desde que anunció que no volvería a subir a los escenarios debido a una serie de amenazas de muerte que ha recibido su madre mientras ella se encontraba de gira en Estados Unidos.

La salsera culpó a la delincuencia de su decisión y señaló que no podrá cumplir uno de sus sueños. Esto ha ocasionado que tanto sus fanáticos como algunos artistas como Daniela Darcourt, Ernesto Pimentel y Yahaira Plasencia le brinden su apoyo y respaldo ante su difícil situación.

Es por ello que, la artista nacional, quien aún se encuentra en tierras estadounidenses se tomó unos minutos para agradecer todo el apoyo que viene recibiendo en los últimos días y dejar en claro que nada de lo que está pasando es ‘armado’.

“Voy a agradecer a todas las personas que se han tomado un tiempo para escribirme y decirme que están conmigo en esta situación que ha pasado tan difícil. Nunca imaginé pasaron por esto, pero las cosas pasan. Gracias por todo el cariño y apoyo. Estoy muy agradecida con las personas que son maravillosas. Gracias por todo y de todo corazón”, comenzó diciendo en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, aprovechó para decirle a todas sus detractores, quienes se habrían burlado de su situación, que no les desea el mal ni les guarda rencor pero entiende que hay gente que comenta con mala intención. “Les mando un beso enorme”, concluyó en la primera parte de su mensaje.

NIEGA QUE TODO SEA ARMADO

Por otro lado, también se dirigió a todas las personas que en su momento han dicho que todo sería parte de un ‘show’ por el rebote que ha tenido en los medios de comunicación. La cantante negó que quiera hacerse conocida de esta forma y pidió que se deje de malinterpretar los hechos.

“Se los pido por favor, dejen de decir que esto es un show, que esto es armado, porque nadie haría esto. Así que dejen de mencionar eso, por respeto, no a mí, sino a mi familia. Soy consiente que esto ha causado mucho movimiento en las redes y en la televisión, en los periódicos, por eso creo que la gente piensa que es armado, o algo para hacerme más conocida, pero no crean eso”, aclaró.

Finalmente, aseguró que si no puede seguir en la industria musical, buscará trabajar en otra cosa. Además, señaló que por se encuentra tranquila realizando sus últimos conciertos en Estados Unidos y lo único que le preocupa es el bienestar de su familia.

“Yo no vine a este mundo para ser famosa, vine para trabajar y sacar a mi familia adelante. Si no puedo trabajar en la música, trabajaré en otra cosa. Es decisión mía y de mi familia, nada más, si retomo o no retomo (a la música)... ahora quiero estar tranquila, cumplir con los contratos que tengo, descansar por un tiempo. Ahora estoy un poco confundida”, señaló.

“Lo que me pasa a mi no se lo deseo a nadie porque nadie merece pasar por esto. Yo estoy tranquila, solo me preocupo por mi familia, ellos son primero y los pongo por delante. Estoy contenta porque me está yendo por acá (EE.UU.) muy bien con los shows”, concluyó.

Recordemos que Brunella Torpoco publicó un extenso comunicado el último fin de semana luego de desatarse una balacera durante uno de sus conciertos. Esto habría sido la gota que derramó el vaso y lo que la llevó a abandonar por completo la música.

