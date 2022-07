Rodrigo Cuba: ¿Quién es su madre y por qué estaría acogiendo a Melissa Paredes en su hogar?

Melissa Paredes está viviendo en la casa de la madre de Rodrigo Cuba, según Magaly Medina. (Foto: Composición Infobae)

¿Dónde está Melissa Paredes? Todos se preguntan lo mismo desde que se anunció que el Ministerio Público está investigando a Rodrigo Cuba, su exesposo, por el presunto delito de abuso sexual contra su menor hija. Según información que difundió Magaly Medina en su programa de espectáculo, la modelo y la niña estarían en la casa de su exsuegra.

Durante la emisión de Magaly TV La Firme, de este 15 de julio, la ‘Urraca’ leyó un parte policial en donde se indicaba que la exconductora de América Hoy estaría viviendo en la casa de la madre del ‘Gato’ Cuba. Esto por una orden del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que siguen de cerca el caso.

“Nos hemos enterado que Melissa está pernoctando, como viviendo por unos días, en la casa de la madre del ‘Gato’. Es un acuerdo que ha tomado la UPE (Ministerio de la Mujer), que la niña se quedará con la abuela paterna. Melissa debe vivir ahí hasta que su hija se acostumbre a este nuevo ambiente”, explicó la pelirroja.

¿QUIÉN ES LA MADRE DE RODRIGO CUBA?

La señora Hidalgo, madre del ‘Gato’ Cuba, ha evitado formar parte del mundo del espectáculo desde que el futbolista se casó con Melissa Paredes, popular actriz y exchica reality. La única vez que declaró a la prensa fue para echarle flores a su entonces nuera, a quien consideraba como una excelente mujer para su hijo.

“Lo veo muy enamorados, llenos de proyectos, con pasos firmes y eso es lo importante. Para mí, Melissa fue una grata sorpresa conocerla, es una chica muy valiosa, una mujer emprendedora, luchadora, que tiene bien claro sus proyectos de vida. Su motivación principal es su familia”, dijo años atrás.

Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes por los delitos de chantaje y extorsión. (Foto: Instagram)

Sin embargo, desde que Paredes fue ampayada besando a Anthony Aranda al interior de una camioneta, la señora no volvió a referirse a la expresentadora. Pero quien sí se involucró de lleno en el tema fue Jorge Cuba, su exesposo. De hecho, según Melissa, ambos seguirían casados ante la ley, pues nunca se llegaron a divorciar.

“(Con Rodrigo) habíamos quedado en que no íbamos a divorciarnos, porque teníamos un precedente que sus papás que no están divorciados y, sin embargo, hasta el día de hoy, no están juntos. Me dijo ‘hay que hacer lo mismo, para qué divorciarnos’”, expresó en el programa En Boca de Todos.

Hasta la fecha, la madre de Rodrigo Cuba prefiere mantenerse en reserva. Las pocas veces que se ha dejado ver públicamente fue cuando su hijo la saludó por el Día de la Madre y cuando cocinó al lado Ale Venturo, su nueva engreída. Tampoco ha dicho nada sobre el conflicto legal del deportista de 30 años.

Rodrigo Cuba saludó a su madre por el Día de la Madre. (Foto: Instagram)

