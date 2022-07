Rodrigo Cuba recibe a policías en su casa para firmar documentos por denuncia de presunta agresión a su hija

Policías visitan a Rodrigo Cuba para que firme documentos por investigación de presunto delito en su contra. Foto: composición.

Rodrigo Cuba respeta el proceso de investigación que está realizando el Juzgado Especializado de familia por la denuncia en su contra de haber vulnerado la indemnidad sexual de su hija, ya que mediante un video en redes sociales, se lo ha visto recibir y firmar documentos que policías le acercaron a la puerta de su casa.

La cuenta de Instagram de Instarándula publicó en sus historias, donde se puede ver al ‘Gato’ Cuba conversar con agentes de la Policía Nacional del Perú y firmar documentos que los efectivos le mostraron afuera de su vivienda.

“A las 3.32 p. m. fueron dos policías a la casa del ‘Gato’ (Cuba) a hacerle firmar unos documentos” , fue el mensaje que escribió una supuesta vecina de Rodrigo y que envió a la cuenta de la plataforma de Samuel Suárez.

Rodrigo Cuba recibe a dos policías fuera de su casa y firma documentos. Video: Instagram / Cuenta Instarandula.

¿POR QUÉ DENUNCIARON A EL ‘GATO’ CUBA?

Como se sabe, el Ministerio de la Mujer le pidió al Ministerio Público abrir una investigación debido a que los padres de la menor, tanto Melissa Paredes como Rodrigo Cuba, venían perjudicando los derechos a la intimidad de su mejor hija de cuatro años.

Luego de que la actriz acusara a su exesposo de haber dañado supuestamente la integridad sexual de su pequeña. La madrugada del 13 de junio, la exreina de belleza llamó al jugador de Sport Boys para exigirle que se acerque donde se encontraba ella, de lo contrario lo denunciaría en la comisaria.

El futbolista no aceptó y horas después la denunció por los delitos, chantaje y extorsión, sin embargo, el último 11 de julio, el Poder Judicial declaró que no procedían dichas denuncias por no encontrar suficientes pruebas para continuar con la investigación.

Agregado a esto, El Octavo Juzgado Especializado de Familia ordenó medidas de protección a favor de la menor, prohibiendo al jugador acercarse a su hija a menos de 100 metros de distancia, mientras duren las investigaciones.

La orden, dispuesta por la jueza Leidi Oliva Díaz, también prohíbe al jugador del cuadro chalaco de cometer cualquier tipo de actos de violencia familiar y psicológicos-como insultos, humillaciones, entre otros agravios- que dañen la integridad física, psíquica y emocional de su única hija.

MELISSA CONSERVA LA TENENCIA DE SU HIJA

En tanto duren las investigaciones, la niña estará bajo el cuidado de su madre Melissa Paredes, como se recuerda debido a la tenencia compartida, la actriz podía ver a la niña tres veces a la semana, pero ahora podrá hacerlo los siete días y las 24 horas.

Además, la niña deberá llevar terapia psicológica debido a los últimos acontecimientos ocurridos. Pero no solo ella, la magistrada dispuso que Rodrigo Cuba también se someta a terapia de manera obligatoria en un centro de salud cercano a su distrito de residencia.

Rodrigo Cuba lanza fuerte comentario en su red social. ¿Será para Melissa Paredes? (Foto: Composición)

RODRIGO CUBA CONTINÚA CON SU TRABAJO Y COMPROMISOS SOCIALES

Después que Melissa Paredes publicara en su red social la decisión que tomó la Fiscalía, donde la libera de ser investigada por chantaje, después que Rodrigo Cuba decidiera denunciarla, el futbolista sorprendió publicando, horas después, un mensaje que sería para su exesposa.

“No pierde quien cae, sino quien deja de luchar. Tras semanas difíciles volvimos con triunfo y con ganas de que los últimos seis meses del año sean mejores. Caer está permitido, levantarse es obligatorio. Hay que luchar siempre por lo que se ama. ¡Vamos Boys!”, indicó.

El futbolista no ha dejado de compartir fechas especiales como el cumpleaños de su padre Jorge Cuba, mediante su cuenta de Instagram se pudo ver al deportista acudir a la reunión familiar de su progenitor, quien no ha dudado en enviarle palabras del aliento para poder afrontar este difícil momento, alejado de su hija.

Quien también ha demostrado su apoyo incondicional en todo momento, es su pareja Alexandra Venturo. Ella ha publicado varios mensajes de amor y cariño en sus redes sociales, para el deportista.

“Mi amor, mi complemento perfecto sigue así de valiente, bueno y amoroso” , dice el mensaje que publicó el 14 de julio, en sus historias de Instagram de la empresaria de comida fit.

Ale Venturo le dedica otro tierno mensaje de aliento a su pareja Rodrigo Cuba. Foto: captura de Instagram.

