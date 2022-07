Melissa Paredes denunció al padre del ‘Gato’ Cuba por violencia: “estás loca, eres una mala madre”

Foto composición: Infobae Perú.

El último viernes 15 de julio, la periodista Magaly Medina dio a conocer que Melissa Paredes interpuso una denuncia por violencia contra la mujer en contra su ex suegro, Jorge Cuba, y por el delito de violencia psicológica en agravio de su nieta. La ex conductora de televisión habría sido víctima de agresión verbal frente a su hija por parte del padre del futbolista Rodrigo Cuba.

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ leyó ante las cámaras el supuesto documento de denuncia que habría hecho la actriz en la comisaría de Magdalena del Mar. “Hay un nuevo capítulo en la telellorona de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. Esta vez, tenemos en nuestras manos una denuncia que le ha puesto Melissa Paredes a su exsuegro”, adelantó.

Según reza el oficio, la actriz se encuentra viviendo junto a la madre de Rodrigo Cuba por unos días, como parte de un acuerdo con el Ministerio de la Mujer, en el marco de la denuncia contra ‘el Gato Cuba’ por presuntamente haber vulnerado la indemnidad sexual de su menor hija.

“Melissa Paredes está pernoctando, viviendo unos días en la casa de la mamá del ‘Gato’ Cuba, por lo que que leo es un acuerdo que ha tomado el Ministerio con ella y los abogados, que la niña se va a quedar con la abuela paterna y que el acuerdo es que Melissa está viviendo en la casa de la abuela paterna hasta que su hija se acostumbre al ambiente”, dijo en referencia a la denuncia.

La conductora del programa de ATV leyó el documento que explica el por qué Melissa Paredes decidió tomar la decisión de denunciar al abuelo paterno de su hija. Al parecer, su ex suegro la habría instado a retirarse de la vivienda tras recibir la visita de su abuela Elena Taguada.

“No va a ingresar de ninguna manera, esta es mi casa y se hace lo que yo digo, es más deberías irte tu también, ándate de una vez porque va a venir el ministerio y yo no quiero que te encuentren acá”, fueron las palabras que habría utilizado el papá del futbolista.

“Acusa a su ex suegro de violencia psicológica porque dice que ella se despertó con su hija a tomar desayuno, el ‘Gato’ Cuba (papá) estaba ahí y comenzaron a discutir porque él le comenzó a decir que la culpa la tenía ella de todo y que no había inventado nada y luego la llamó loca”, mencionó Magaly Medina.

“Le dijo: Estás loca, eres una mala madre y no vengas a decirme lo que tengo que hacer, estás loca. Eres una mujer loca que no entiende nada” y la denunciante (Melissa) le respondió: “Porque me quieren quitar a mi hija y no me digan que estoy loca, ¿por qué me dicen que estoy loca?”, leyó la periodista.

Luego de haber dado lectura al documento, Magaly Medina reprobó el comportamiento de Jorge Cuba contra su ex nuera.

“No he escuchado el descargo del ‘Gato’, pero si el Ministerio ha dicho que es así, yo no sé por qué este señor le tiene que faltar el respeto a su exnuera por mucho que la deteste”, enfatizó Magaly.

