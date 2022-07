Monique Pardo sorprende al levantarse la falda durante show en vivo

Monique Pardo dejó ver más de la cuenta en su show. (Foto: Instagram)

Monique Pardo dejó en shock a los asistentes a la Feria del Juguete el último sábado 09 de julio. Y es que la cantante se presentó en el tercer aniversario de dicha feria en la fiesta “Los Años Maravillosos” donde compartió escenario con artistas como Susy Díaz, Yola Polastri y algunos cómicos.

Durante su interpretación, la exvedette estuvo acompañada de un bailarín que la ayudaba con las coreografías como en las cargadas y vueltas. Sin embargo, lo que pocos imaginaron fue que se iba a levantar su corto vestido rojo para dejar al descubierto su ropa interior.

Todo parece indicar que, Monique Pardo se encuentra mejor de salud y está lista para volver a sus shows en vivo. Recordemos que la artista nacional estuvo a punto de suicidarse por las consecuencias que le dejó su accidente en El artista del año.

PUEDES LEER: Monique Pardo desmiente a Andrés Hurtado sobre donación de 2 mil dólares: “No me ha dado ni un sol”

Las imágenes del hecho fueron difundidas por el Instagram oficial de Instarandula. El periodista Samuel Suárez compartió con sus seguidores el preciso momento en el que la interprete de ‘Caramelo’ estaba bailando su más reconocido éxito.

Si bien, mientras que Monique Pardo estaba cargada por el bailarín dejaba ver un poco de su trusa, al bajar y pisar la pista agarró su vestido y lo levantó hacía la atenta mirada del público. A pesar de que, solo fueron algunos segundos, las personas lanzaron varios gritos y carcajadas de sorpresa.

Como se recuerda, la cantante dio a conocer que su caída en el reality de Gisela Valcárcel fue el principal motivo por el que dejó de aparecer en la televisión y lo que le ocasionó grandes gastos médicos así como dolencias en su cuerpo.

Monique Pardo deja ver más de la cuenta en show en vivo. (VIDEO: Instagram)

MONIQUE PARDO INTENTÓ QUITARSE LA VIDA

Monique Pardo nunca imaginó que intentaría quitarse la vida tras la dura caída que sufrió durante su participación en El artista del año. Según su testimonio para un diario local, se sumergió en una profunda depresión al ver que su estado de salud se había visto bastante afectada.

“Yo estuve a punto de quitarme la vida cuando tenía la pistola. Los desprecios, la soledad en la que me encontraba, los miedos que tenía a morir sin ayuda, todo eso me llevó a un estado...”, expresó la exvedette.

Asimismo, relató que cuando ya estaba a punto de tomar de decisión de acabar con su vida, recibió una llamada desde España, se trataba del abogado Jorge Alberti, quien le ofreció apoyo legal para iniciar una demanda contra Gisela Valcárcel.

“Cuando yo estaba con la pistola en la mano, sonó el teléfono y era Jorge Albertini, un panelista de Antena 3 de España. Me dijo: ‘Monique, tú eres el ícono número 1 del Perú, el ícono cultural pop del Perú. Tú no puedes bajar la cabeza, yo te voy a ayudar’. Me mandó un pool de abogados y probablemente sean ellos los que hagan la demanda. Ese hombre me salvó la vida”, sostuvo.

La artista nacional fue ingresada de emergencia a clínica. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO