Monique Pardo desmiente a Andrés Hurtado sobre donación de 2 mil dólares: “No me ha dado ni un sol”

Monique Pardo asegura que a ella nadie le ha dado ningún dinero. (Foto: Instagram)

Monique Pardo rompió su silencio y se pronunció ante la reciente polémica que viene ocasionando la donación de los 2000 dólares que el conductor Andrés Hurtado aseguró haber dado para el evento que está organizando la cantante, quien se encuentra delicada de salud y donde asistirán diversos artistas peruanos.

Recordemos que el pasado sábado 26 de marzo, el presentador de televisión contó durante su programa Sábado con Andrés que le dio 2 mil dólares a Manolo Rojas, quien es el organizador del show pro salud de la interprete de ‘Caramelo’.

Sin embargo, el actor cómico reveló que solamente se le ha dado la inicial de dicho dinero y le pidió al conductor televisivo que complete el monto, pues ya se acerca el día del evento. Ahora, se le une Monique Pardo, pero al contrario, asegura que a ella no se le ha dado ni un sol ni ha visto ningún dinero.

“Lo único que te puedo decir que estoy muy emocionada y aclarar que el señor Andrés Hurtado no me ha dado ni un sol (...) pensé que era una broma y, públicamente, le pregunté a Manolo Rojos, que es el organizador (...) yo me he quedado asombrada”, dijo en una entrevista con el diario Correo.

Asimismo, no dudó en resaltar su admiración por el padre de Josetty y Génessis Hurtado, pero pidió que si se va a donar algo, que se lo den a ella directamente. Incluso, señaló que le consultó a Manolo Rojas sobre el dinero y él le dijo que era una broma.

“Si me va a dar algo, el señor Andrés Hurtado, a quién admiro (...) que me lo de a mí. El señor Manolo Rojas me ha dicho que es una broma”, comentó.

“A mí nadie me ha dado un sol (...) a mí me vendría bien que me ayuden, yo estoy pagando mi curación (...) si me van a ayudar, que me ayuden personalmente, a mí me han dicho que es una broma, sería bueno que responda, porque él me ayudó con un cardiólogo”, agregó.

Recordemos que Monique Pardo dio a conocer que su accidente en el programa El artista del año fue el principal motivo por el que dejó de aparecer en la televisión y lo que le ocasionó grandes gastos médicos así como dolencias en su cuerpo.

Cabe resaltar que el evento se llevará a cabo este jueves 30 de marzo en Barranco y se contará con la presencia de Fernando Armas, Melcochita, Betina Oneto, Miguelito Barraza, Ernesto Pimentel, entre otros comediantes, cantantes y artistas.

La artista nacional fue ingresada de emergencia a clínica. (Foto: Instagram)

MONIQUE PARDO INTENTÓ QUITARSE LA VIDA

Monique Pardo nunca imaginó que intentaría quitarse la vida tras la dura caída que sufrió durante su participación en El artista del año. Según su testimonio para un diario local, se sumergió en una profunda depresión al ver que su estado de salud se había visto bastante afectada.

“Yo estuve a punto de quitarme la vida cuando tenía la pistola. Los desprecios, la soledad en la que me encontraba, los miedos que tenía a morir sin ayuda, todo eso me llevó a un estado...”, expresó la exvedette.

Asimismo, relató que cuando ya estaba a punto de tomar de decisión de acabar con su vida, recibió una llamada desde España, se trataba del abogado Jorge Alberti, quien le ofreció apoyo legal para iniciar una demanda contra Gisela Valcárcel.

“Cuando yo estaba con la pistola en la mano, sonó el teléfono y era Jorge Albertini, un panelista de Antena 3 de España. Me dijo: ‘Monique, tú eres el ícono número 1 del Perú, el ícono cultural pop del Perú. Tú no puedes bajar la cabeza, yo te voy a ayudar’. Me mandó un pool de abogados y probablemente sean ellos los que hagan la demanda. Ese hombre me salvó la vida”, sostuvo.

