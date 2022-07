Karla Tarazona niega enemistad con Pamela Franco: “No tengo nada en su contra”

Karla Tarazona niega alguna enemistad con Pamela Franco. (Foto: Instagram)

Karla Tarazona dejó en claro que mantiene una buena relación con Pamela Franco, actual pareja del padre de su hijo Christian Domínguez. Y es que la conductora televisiva negó que la cantante sea su enemiga.

Las especulaciones de una rencilla comenzaron cuando Kurt Villavicencio, conocido también como ‘Metiche’, comentó que la exintegrante de ‘Puro Sentimiento’ tendría una rencilla con la locutora radial. Sin embargo, todo se habría tratado de una broma.

Durante una entrevista con un medio local, Karla Tarazona aclaró que no es amiga de Pamela Franco, pero tampoco tiene algo en su contra. “Él (Metiche) es teatrero y está molesto porque dice que Pamela no quiere venir al programa (‘D’ mañana’) y que es por mí; pero no tengo nada en su contra. No somos amigas ni enemigas”.

PUEDES LEER: Pamela Franco reveló que Karla Tarazona no invitó a Christian Domínguez al cumpleaños de su hijo

Asimismo, aseguró que ambas tienen una relación que se basa en la cordialidad, al mismo modo como la tiene con su expareja Christian Domínguez. Recordemos que, el cumbiambero y la figura de Panamericana TV no terminaron en buenos términos, pero con el paso de los años han podido solucionar sus diferencias por el bienestar de su pequeño.

“Hay una relación cordial con Pamela, porque también la hay con el papá de mi hijo Valentino (Christian Domínguez). Nadie se lleva mal ni tendríamos por qué”, indicó para Trome.

Finalmente, señalo que la producción de “D’ Mañana” es la encargada de hacer las invitaciones a los artistas y espera que Pamela Franco acepte en algún momento. “La producción se encarga de los invitados, yo no tengo injerencia. Ojalá algún día la tenga en el programa”, sentenció.

Cabe resaltar que, a fines de marzo Pamela Franco también fue consultada sobre el tipo de relación que tiene con Karla Tarazona. “Ni mala ni buena. Cuando nos hemos visto, nos hablamos normal, amablemente y con respeto, pero no es que nos comuniquemos ni nada”, dijo en una entrevista con En Boca de Todos.

(Foto: Instagram)

KARLA ESPERA QUE MELISSA PAREDES Y RODRIGO CUBA SOLUCIONEN SUS DIFERENCIAS

Karla Tarazona se volvió a pronunciar sobre el problema familiar que involucra a Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. Actualmente, la expareja se encuentra enfrentada por la custodia de su hija sin embargo, el Poder Judicial ordenó que el futbolista se mantenga alejado de su hija mientras se realizan las investigaciones por supuesto abuso sexual.

Ante esta situación, la esposa de Rafael Fernández emitió su opinión. En un principio, aseguró que ella no puede poner las manos al fuego por nadie, por los diversos episodios que ha vivido. Pero, señaló que es importante esperar el proceso para conocer al culpable.

Por otro lado, fue tajante al asegurar que ninguno de los dos tiene la capacidad para cuidar de su pequeña. Sin embargo, deseó que en un futuro puedan mejorar su relación de padres.

“Ninguno de los dos es apto para tener una criatura, justamente por la situación que están pasando. Sin embargo, pienso que con el tiempo ambos van a poder recuperarse emocionalmente y llevar la crianza de su hija personalmente”, acotó.

SEGUIR LEYENDO