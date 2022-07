Mamá de Hugo García revela qué tipo de relación tiene con Mafer Neyra, la expareja de su hijo

Mamá de Hugo García habló sobre su relación con Mafer Neyra. (Foto: Instagram)

Hace unos días, Hugo García dio a conocer que su mamá, Fabiola Silva, sufrió el robo de su cartera en la ciudad de Arequipa. El chico reality utilizó sus redes sociales para difundir el video de este hecho y pedir que se identifique a los delincuentes.

Asimismo, la señora ha salido en diferentes programa de televisión hablando sobre su caso, por lo que también se comunicó con Amor y Fuego, donde además de abordar este tema, también le preguntaron sobre la expareja del chico reality, Mafer Neyra.

Esta conversación se llegó a dar luego que Rodrigo González y Gigi Mitre recordaran que hace poco Hugo García y la influencer coincidieron en el baby shower de una amiga que tienen en común.

“Hugo y Mafer tienen en común esa amiga muy querida y bueno, fueron invitados. Esa no va a ser la primera vez, van a haber más ocasiones en las que se junten. Cada uno ya tiene una relación, no tendrían porque estar enemistados. Mafer es una chica linda, yo la quise mucho y la quiero mucho y le deseo todo lo mejor ”, dijo en un primer momento.

Tras escuchar estas palabras, el popular ‘Peluchín‘ le consultó si ellas eran amigas, al mismo estilo de Flavia Laos y la mamá de Patricio Parodi. “Desde que eso terminó, ¿Mafer se ha comunicado con usted? Por ejemplo, el Día de la Madre, le mandó un mensajito al estilo de Flavia Laos con Doña Verónica”, dijo.

De inmediato, Fabiola Silva descartó mantener algún tipo de amistad con Mafer Neyra y señaló que siempre le va a desear lo mejor. “ No, pero no hay ningún tipo de resentimiento, ninguna molestia ni nada, yo no tengo nada contra Mafer y muy por lo contrario le deseo siempre lo mejor ”, indicó.

Asimismo, Gigi Mitre también quiso saber si ella era amiga de la mamá de Patricio Parodi, pues Hugo García y el integrante de Esto es Guerra son bastante cercanos. “¿Usted es amiga de la mamá del ‘Pato’?”, le consultaron, a lo que ella respondió con que solo son conocidas.

“Yo conozco a la mamá de Patricio, es encantadora, hemos compartido algunas veces, no saliendo, pero hemos compartido en el programa, nos han invitado, hemos conversado... es linda”, indicó.

La mamá de Hugo García, Fabiola Silva, se enlazó con el programa Amor y Fuego, donde habló sobre la expareja de su hijo, Mafer Neyra.

SOBRE EL ROBO QUE SUFRIÓ

En otro momento, la mamá de Hugo García señaló que hasta el momento no han podido identificar al ladrón que se llevó su cartera. “ No lo atraparon. Cuando yo me di cuenta que mi cartera había sido sustraída ya había pasado unos 25 a 30 minutos, entonces tuvo el momento para hacer las compras y todo lo que hizo ”.

Además, Fabiola Silva sorprendió a los conductores de Amor y Fuego al revelar que los ladrones compraron una buena cantidad de carnes. “Se llevaron mi cartera y consumieron. A la hora que yo me di cuenta y suspendí mis tarjetas, ya había hecho los consumos. Han comprado en restaurantes, han comprado en carnicerías, han comprado bastante carne, la verdad es que no entiendo”, precisó.

