Magdyel Ugaz da positivo a la COVID-19 en el día de su cumpleaños: “Estoy agripada y con dolor de cabeza”

Magdyel Ugaz pasará en aislamiento su cumpleaños número 38 por contagiarse con el coronavirus. (Foto: Instagram)

La actriz Magdyel Ugaz utilizó sus redes sociales para informar que se ha contagiado con la COVID-19. La artista se grabó en las historias de su cuenta oficial de Instagram para contarle a sus más de 1.5 millones de seguidores que pasará su cumpleaños en aislamiento, pues este 13 de julio cumple 38 años.

Según relata la popular ‘Teresita’, este 2022 estaba dispuesta a organizar una fiesta, pues reveló que en los años anteriores tenía miedo que sus invitados no lleguen y termine festejando ella sola. Sin embargo, se topó con la mala noticia de que había contraído coronavirus.

Magdyel Ugaz mostró la pequeña decoración que le hizo su madre en la sala de su casa cuando se encontraba afuera, ya que no quería contagiarla con la COVID-19. Asimismo, señaló que pasará este miércoles en compañía de sus dos perros.

“Ayer (12 de julio) di positivo a Covid y ahora estoy celebrando mi cumpleaños con ellos (sus mascotas). Por mi estado de salud estoy bien, un poco agripada y y he tenido un dolor de cabeza fuerte”, comenzó diciendo Ugaz.

PUEDES LEER: Magdyel Ugaz orgullosa de su papel en Encintados: “Es un honor contar la historia de dos chicas que están enamoradas” | ENTREVISTA

En otro momento, Magdyel Ugaz invitó a las personas a ponerse las dosis completas de las vacunas para afrontar con mayor fuerza la cuarta ola. Como se recuerda, El Ministerio de Salud (Minsa) ha reportado en las ultimas semanas grandes cifras de casos positivos y se está evaluando la reducción de aforo en lugares cerrados.

“Yo sí tengo las tres dosis, pero sé de muchas personas que no se han vacunado. Esta cuarta ola está viniendo muy fuerte. Pónganse sus vacunas, las personas de los 40 para adelante ya tienen que ponerse la cuarta dosis”, agregó.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que ha estado recibiendo como saludo de cumpleaños así como los deseos de su pronta mejoría. “Gracias por cada mensajito, voy a tomarme el tiempo de responderlos. Hoy más que nunca agradezco tanto el cariño como el amor “.

Magdyel Ugaz no pudo celebrar su cumpleaños por dar positivo al COVID-19. (VIDEO: Instagram)

MAGDYEL UGAZ FELIZ DE VOLVER A SER ‘TERESITA’

Teresa Collazos en la serie televisiva Al Fondo Hay Sitio se ganó el corazón de todos los peruanos y Magdyel Ugaz fue quien le dio vida durante poco más de 7 años. Es así como, en conversación con Infobae reveló que se siente muy contenta de volver a vestir los trajes y lucir los peinados característicos de ‘Teresita’.

“Hermoso, mágico y loquísimo. Yo tenía guardado una cola de la Tere y la usé en la promoción, ahora ya la Tere tiene como tres colas y sus clásicos rulos. Sus ropas están más recargadas y siento que hay una evolución. Yo no me había dado cuenta que sus trajes marcaron estilo en un momento y fue increíble volver a ponerme las mallas, sus peinados, hablar y bailar. Ella es como un huracán, una mujer que se quiere y reconoce como un ser humano valioso”, señaló.

“La Teresita fue todo y volver a hacerlo fue una pregunta que me hice y me tomé el tiempo para pensarlo. Gracias a Dios y a la vida he tenido tantos proyectos que dije ‘¿por qué no te das la oportunidad con este personaje que te abrió tantas puertas y se ganó el cariño del público?’. Me di la oportunidad y seguí mi instinto”, agregó.

Magdyel Ugaz hizo de las suyas en las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: TikTok)

SEGUIR LEYENDO