Carlos Galdós respecto a las críticas: “Acepto que he tenido que ajustar dos tuercas en algunas ocasiones” | ENTREVISTA

Con 20 años de carrera en el mundo artístico, Carlos Galdós ha generado polémica en muchas ocasiones, ya sea por sus ácidos comentarios, inesperadas ocurrencias o críticas políticas en las redes sociales. Ha sido parte de muchos programas de televisión, espacios radiales e innumerables unipersonales, forjando una gran trayectoria que no se puede negar. En este camino, el humorista acepta que ha caído en algunos excesos, los cuáles no ha dudado en aceptar y pedir disculpas porque lo ha creído conveniente.

Señala también uno de sus pilares es la constante experimentación con el fin de entregar algo nuevo a su público. Sin embargo, es consciente que no muchas innovaciones han salido bien, recibiendo fuertes críticas del parte del público.

Actualmente es conductor de Por Dios y la plata, programa que se emite por Panamericana Televisión, también es locutor de radio en las mañanas. El artista cuenta que el tiempo libre se lo dedica a sus hijos, además de crear sus unipersonales para presentar en fechas especiales. Es el caso de Yo también puedo ser presidente, “un show que busca hacer una llamado a la consciencia sobre la forma que tomamos la política, a reconocer que somos corresponsables de la crisis política y social del país, y, sobre todo, a darnos cuenta de que los peruanos tenemos la fuerza necesaria para cambiar y construir el país que queremos y merecemos”.

Carlos Galdós brindó una entrevista a Infobae, donde nos contó que ha preparado con mucho entusiasmo su obra, la cual tuvo que monitorear desde casa - por un tiempo - tras contagiarse de COVID. Además, de cuánto ha llegado a evolucionar a causa de las experiencias que ha vivido como conductor, locutor y humorista. Incluso, se refiere a los conductores de Hablando Huevadas, quienes practican un humor similar, pero que él ha ido regulando poco a poco.

Carlos, regresas a las tablas con Yo también quiero ser presidente. Esta vez con un tema bastante polémico...

Sí, estamos con el tramo de ajustes del show. En realidad hablar de política, por lo general, es parte de mi contenido en mis shows y en la vida real, y tomo la oportunidad de la fecha, para - desde el humor - cuestionar ciertas cosas que deben preguntarse los peruanos, la primera es por qué elegimos tan mal, qué hay detrás de eso. Es una hora y media de espectáculo donde vamos a reflexionar sobre el tema. Vamos a hacer un repaso de gestiones de los anteriores, que es la consecuencia del presidente que tenemos hoy. Es un show que solo lo voy a hacer en Fiestas Patrias en el Teatro NOS.

Eres consciente que has ganado detractores por tus opiniones o bromas políticas...

Yo creo que todos tenemos un rol, y el humor y el arte también se manifiestan, también tienen una opinión. El arte tiene una mirada, el arte puede tener una posición dependiendo del artista. Considero que yo soy un artista que tiene posición. Creo que el arte también puede levantar la voz y creo que con humor, con sarcasmo, con ironía, se llegan conclusiones importante s, y eso va a suceder en el unipersonal.

¿Sientes que a veces tu manejo del humor se te ha salido de las manos?

Creo que toda persona que está en ejercicio de hacer cosas diferentes, de innovar, suele gustar y a veces no tanto. Entiendo que es parte de, cuando algo te sale bien lo repites, y cuando no, pues no lo repites. Y si da el caso te disculpas. Realmente no me parece raro, es parte del ejercicios de querer hacer nuevas cosas.

¿En tu programa Por Dios y por la plata experimentas mucho?

De hecho el programa tuvo un periodo de conocer al público, qué es lo que quiere o demanda la gente en ese horario, ahora ya encontramos lo que desea. Siempre va cambiando claro, tenemos actualidad, entrevistas, buscamos temas nuevos y también recurrimos a las ocurrencias. Lo que busca el programa es una manera agradable de terminar el día (el programa inicia a las 11 p.m. de lunes a viernes).

En una oportunidad tuviste que pedir disculpas por excederte (un nutricionista que cortó en vivo por sentirse incómodo)...

Tengo clarísimo que mi trabajo es otorgarle a la audiencia un contenido que les guste. Obviamente, yo tengo una forma de ser, que es lo que creo que al público le atrae. La idea es que se haga una comunión, que yo no deje de ser quien soy, y que el público no deje de encontrar lo que quiere en mi estilo. Yo no tengo ningún reparo cuando he cometido algo que no ha sido bien recibido. En efecto, me he dicho que debo ajustar dos tuerquitas más en algunas ocasiones. Menos mal que no ocurre cada dos minutos, porque sino ya estaría del lado equivocado. Creo que es parte de todos los ejercicios laborales siempre intentar experimentar.

¿Sí aceptas las regulaciones entonces?

Depende de quién venga y de dónde venga, yo entiendo que tengo una audiencia y que la gente me elige por mi forma de ser. Yo no tengo mucho miedo de experimentar y si algo no funciona, lo aceptas con la mayor honestidad. El conductor que pretende saber todo, me parece fatal, no concuerdo con ello. Uno mejora cada día.

SOBRE HABLANDO HUEVADAS

Los conductores de Hablando Huevadas usan también un humor sarcástico. ¿Consideras que debe regularse?

Yo pienso que ellos están en su propia experimentación, en su propia búsqueda, en su propio ensayo error. Es parte del ejercicio. Lo que les ocurre a ellos es que son las estrellas de Internet, su contenido es exponencial, entonces explota de esta forma. Su error es exponencial, ellos sabrás validar qué corresponde o no.

¿Crees que la fama repentina los ha cegado?

No creo eso, creo que están experimentando y que algunas cosas le salen bien y otras no, se les escapó la chaveta en algunas ocasiones. Pero por eso no son los peores seres humanos por eso. Ojo, no son mis amigos, no es que los defienda porque los conozca. La idea es no bajar a una persona que no necesaria nos guste, ellos son personas inteligentes y sabrán qué hacer, ya bajarán dos rayitas donde tiene que ser.

Ricardo Mendoza en una oportunidad dijo que lo llamaste para solidarizaste con él cuando fue protagonista de un escándalo. ¿Llegaste a ver su agradecimiento?

Sí lo vi, me pasaron un extracto. Vi poco, y no porque me haga el interesante, sino porque no tengo mucho tiempo, entro a las 6 de la mañana a la radio y en la tarde estoy armando el programa de TV que sale a las 11 de la noche, prácticamente llego a dormir, Y en el medio la paso con mis hijos, o diseño el show que ahora voy a presentar en julio. Sí lo escuché, creo que él no tiene nada que agradecer, esa conversación que tuvimos queda entre él y yo. No viene al caso, no tiene nada que agradecerme.

Él dijo que tenía un mal concepto de ti porque en un show tú te burlase de la gordura de su madre. Después de la llamada que le hiciste, esta forma de verte cambió...

Bueno, qué bueno que pudo cambiar ese concepto de mi, y lo que cuenta sobre su mamá es muy probable que haya sucedido, no sé de la misma forma, una cosa es lo que ocurre y otra como como tú la sientes. Es muy probable que haya hecho eso en mis inicios, donde yo estaba en la etapa de ellos, donde era más deslenguado, creo que va por ahí.

Mira, hay algo muy interesante que he podido ver con el humor, si una broma me toca, en realidad tiene que ver contigo, no con el comediante. La pregunta sería por qué esto me afecta a mi, qué hay detrás de eso. Por qué me incomoda algo sobre el sobre peso. Es como que digan, todo los humoristas son drogadictos y estúpidos, la verdad, a mi me entra por un oído y me sale por otro. No me doy por aludido. ¿Por qué me tendría que afectar? Siento que es una herramienta más para encontrar respuesta, pero tampoco es la púnica, claro.

Sin embargo, eres consciente que la comedia ha evolucionado...

Sí, claro. Todo evoluciona, creo que la comedia también, todo necesita evolucionar. Hoy todos sabemos que hay contenido que hace 20 años no se nos ocurriría ahora. Tenemos a un Guillermo Francella (comediante argentino) que se ratoneaba o calentaba con una menor de edad, La Nena. Nos hemos reído todos de eso, pero vamos entendiendo que no debe ser así, porque estamos evolucionando, hay gente que alza la voz y qué bueno que alzan la voz. En este camino, hay gente que lo toma y lo entiende, pero otros no.

Carlos Galdós inaugurará oficialmente el Teatro NOS, de la Pontificia Universidad Católica, ubicado en Av. Camino Real 1037, San Isidro – Lima, que alberga a 600 personas por función. Aquí presentará el unipersonal Yo también puedo ser presidente. Son dos funciones diarias: jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de julio, a las 7 p.m. y 9:30 p.m.; y domingo 31 de julio, a las 6 p.m. y 8:30 p.m.- y las entradas ya están a la venta en Teleticket.

