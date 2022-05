Magdyel Ugaz respalda a Nataniel Sánchez por su ausencia en Al Fondo Hay Sitio: “Totalmente respetable”

Magdyel Ugaz extrañará a Nataniel Sánchez en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Instagram)

Hace varios días que Nataniel Sánchez viene acaparando las portadas de los medios de comunicación por sus diferentes declaraciones en algunos canales de YouTube sobre su regreso a la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio.

Como sabemos, su personaje de Fernanda de las Casas se ganó el cariño del público y se ha especulado bastante sobre su aparición en la teleserie tras el inició sus grabaciones en el norte del Perú. Ante ello, la actriz ha descartado de manera tajante su actuación en la serie por diferentes razones.

“Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Para empezar, considero que AFHS cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón“, indicó la peruana en el programa de YouTube ‘Soy Jackie Ford’.

Asimismo, en una reciente conversación con Jesús Alzamora, la artista nacional contó que otra razón que la llevó a rechazar la propuesta fueron ciertas actitudes que tuvieron algunos actores con ella en los últimos años de grabación.

Por ello, en una entrevista con Infobae, Magdyel Ugaz fue consultada sobre la decisión de su excompañera de grabación y no dudó en darle todo su respaldo destacando su valentía de vivir en el país europeo.

“Totalmente respetable. Nataniel está en España, ella se ha estado preparando, estudiando y abriéndose camino allá. Yo que he estado allá (en España), siento que es un acto de valentía e importantísimo apostar por lo que tú amas, que es lo que ella ha estado haciendo”, dijo la actriz de teatro y cine.

Además, elogió su talento y se mostró muy feliz por los diferentes logros que ha venido teniendo la actriz de 31 años. “Yo celebro su valentía y sus apuestas. Es una chica con un talento increíble y yo desde acá la celebro a Nataniel”.

Recordemos que, ambas compartieron el set de América Televisión desde el año 2009 hasta el 2016, puesto que las dos estuvieron de principio a fin en cada temporada culminando con éxito a los personajes de la Teresita y Fernanda de las Casas.

MAGDYEL UGAZ FELIZ DE VOLVER A SER ‘TERESITA’

Teresa Collazos en la serie televisiva Al Fondo Hay Sitio se ganó el corazón de todos los peruanos y Magdyel Ugaz fue quien le dio vida durante poco más de 7 años. Es así como, en conversación con Infobae reveló que se siente muy contenta de volver a vestir los trajes y lucir los peinados característicos de ‘Teresita’.

“Hermoso, mágico y loquísimo. Yo tenía guardado una cola de la Tere y la usé en la promoción, ahora ya la Tere tiene como tres colas y sus clásicos rulos. Sus ropas están más recargadas y siento que hay una evolución. Yo no me había dado cuenta que sus trajes marcaron estilo en un momento y fue increíble volver a ponerme las mallas, sus peinados, hablar y bailar. Ella es como un huracán, una mujer que se quiere y reconoce como un ser humano valioso”, señaló.

“La Teresita fue todo y volver a hacerlo fue una pregunta que me hice y me tomé el tiempo para pensarlo. Gracias a Dios y a la vida he tenido tantos proyectos que dije ‘¿por qué no te das la oportunidad con este personaje que te abrió tantas puertas y se ganó el cariño del público?’. Me di la oportunidad y seguí mi instinto”, agregó.

